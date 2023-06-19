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Чтобы похудеть на 10 кг, вам нужны только эти пять упражнений

19 июня 2023 23:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие упражнения лучше всего подходят для похудения
Спортивная девочка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Специалисты сообщают, что комплексные движения, активирующие более одной группы мышц одновременно, по сравнению с изолированными упражнениями, приводят к сжиганию большего количества калорий. Не обязательно использовать большое количество упражнений, достаточно обратить внимание на эти пять.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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1. Приседания с шестигранной перекладиной

"Это прекрасное упражнение для всего тела, которое фокусируется на нижней части туловища, которое еще называют приседаниями на шестигранной перекладине. Они в первую очередь нацелены на ваши квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия. Они также очень легки для плеч, спины и колен", — сообщил персональный тренер Тайлер Рид.

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Иллюстрация приседаний на шестигранной перекладине. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

  • для начала встаньте посередине шестиугольной перекладины;
  • присядьте на корточки, чтобы взяться за ручки, и поднимитесь на ноги, чтобы встать;
  • затем опускайтесь обратно в положение приседания.

2. Румынская становая тяга

"Румынская тяга отлично подходит для обработки задней поверхности бедра, которая включает мышцы спины, ягодиц и подколенных сухожилий. Они также стимулируют основные мышцы, помогая достичь стабильности и равновесия",  добавил Тайлер Рид.

спорт
Иллюстрация подъема гантелей с гантелями. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

  • возьмите в каждую руку по нагруженной штанге или гантели;
  • отведите бедра назад и держите спину прямо, опуская вес, пока она не окажется ниже колен;
  • поверните штангу или гантели в исходное положение.

3. Жим штанги лежа

"Это упражнение фокусируется на груди, плечах и трицепсах, но также задействует пресс и нижнюю часть тела, чтобы обеспечить стабильную основу для подъема", — сказал Рид.

спорт
Иллюстрация жима штанги, лежа с наклоном. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

  • чтобы начать жим штанги лежа, лягте на наклонную скамью под штангой, стоящей на стойке;
  • положите руки на штангу на ширине плеч;
  • убедитесь, что ваши ноги задеты под скамейкой;
  • отведите плечи назад и опуститесь на скамейку;
  • вытягивая руки, выталкивайте штангу вверх.

4. Тяга гантелей к груди

Жим гантелей согнувшись – это упражнение для спины, но оно также задействует бицепсы и плечи, а корпус и ноги выступают в роли стабилизаторов.

спорт
Иллюстрация ряда гантелей, согнутых над головой. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

  • поставьте ноги на ширине плеч друг от друга;
  • в руках вы можете держать гантели или штангу;
  • отведите бедра назад и немного согните колени;
  • тяните гантели или штангу к груди, следя за тем, чтобы локти не отходили далеко от тела;
  • снова вытяните руки вниз.

5. Отжимания от пола

"Приготовьтесь задействовать трицепсы, мышцы плеч и груди во время отжиманий. Кроме того, поддержание правильной формы во время отжима задействует ваш пресс, поэтому вы также работаете над этими мышцами одновременно",  добавил Рид.

спорт
Женщина отжимается на тренировочный коврик, белый фон. Фото: Freepik

Как правильно выполнять упражнение:

  • начните в высокой планке, опустив руки ниже плеч, вытянув ноги за спину и сформировав тело в прямую линию;
  • согните руки в локтях, чтобы опустить грудь в пол;
  • убедитесь, что ваша спина не прогибается, когда вы прижимаетесь к высокой планке.

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