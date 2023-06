Какие упражнения лучше всего подходят для похудения

Спортивная девочка. Фото: Freepik

Специалисты сообщают, что комплексные движения, активирующие более одной группы мышц одновременно, по сравнению с изолированными упражнениями, приводят к сжиганию большего количества калорий. Не обязательно использовать большое количество упражнений, достаточно обратить внимание на эти пять.

1. Приседания с шестигранной перекладиной

"Это прекрасное упражнение для всего тела, которое фокусируется на нижней части туловища, которое еще называют приседаниями на шестигранной перекладине. Они в первую очередь нацелены на ваши квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия. Они также очень легки для плеч, спины и колен", — сообщил персональный тренер Тайлер Рид.

Иллюстрация приседаний на шестигранной перекладине. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

для начала встаньте посередине шестиугольной перекладины;

присядьте на корточки, чтобы взяться за ручки, и поднимитесь на ноги, чтобы встать;

затем опускайтесь обратно в положение приседания.

2. Румынская становая тяга

"Румынская тяга отлично подходит для обработки задней поверхности бедра, которая включает мышцы спины, ягодиц и подколенных сухожилий. Они также стимулируют основные мышцы, помогая достичь стабильности и равновесия", — добавил Тайлер Рид.

Иллюстрация подъема гантелей с гантелями. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

возьмите в каждую руку по нагруженной штанге или гантели;

отведите бедра назад и держите спину прямо, опуская вес, пока она не окажется ниже колен;

поверните штангу или гантели в исходное положение.

3. Жим штанги лежа

"Это упражнение фокусируется на груди, плечах и трицепсах, но также задействует пресс и нижнюю часть тела, чтобы обеспечить стабильную основу для подъема", — сказал Рид.

Иллюстрация жима штанги, лежа с наклоном. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

чтобы начать жим штанги лежа, лягте на наклонную скамью под штангой, стоящей на стойке;

положите руки на штангу на ширине плеч;

убедитесь, что ваши ноги задеты под скамейкой;

отведите плечи назад и опуститесь на скамейку;

вытягивая руки, выталкивайте штангу вверх.

4. Тяга гантелей к груди

Жим гантелей согнувшись – это упражнение для спины, но оно также задействует бицепсы и плечи, а корпус и ноги выступают в роли стабилизаторов.

Иллюстрация ряда гантелей, согнутых над головой. Фото: Shutterstock

Как правильно выполнять упражнение:

поставьте ноги на ширине плеч друг от друга;

в руках вы можете держать гантели или штангу;

отведите бедра назад и немного согните колени;

тяните гантели или штангу к груди, следя за тем, чтобы локти не отходили далеко от тела;

снова вытяните руки вниз.

5. Отжимания от пола

"Приготовьтесь задействовать трицепсы, мышцы плеч и груди во время отжиманий. Кроме того, поддержание правильной формы во время отжима задействует ваш пресс, поэтому вы также работаете над этими мышцами одновременно", — добавил Рид.

Женщина отжимается на тренировочный коврик, белый фон. Фото: Freepik

Как правильно выполнять упражнение:

начните в высокой планке, опустив руки ниже плеч, вытянув ноги за спину и сформировав тело в прямую линию;

согните руки в локтях, чтобы опустить грудь в пол;

убедитесь, что ваша спина не прогибается, когда вы прижимаетесь к высокой планке.

