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Щоб схуднути на 10 кг, вам потрібні лише ці п'ять вправ

19 червня 2023 23:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які вправи найкраще підходять для схуднення
Спортивна дівчина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Фахівці повідомляють, що комплексні рухи, які активують більше однієї групи м'язів одночасно, у порівнянні з ізольованими вправами, призводять до спалювання більшої кількості калорій. Не обов'язково використовувати велику кількість вправ, достатньо звернути увагу на ці п'ять.

Про це повідомив Eat This, Not That

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1. Присідання зі шестигранною перекладиною

"Це чудова вправа для всього тіла, яка фокусується на нижній частині тулуба, яку ще називають присіданнями на шестигранній перекладині. Вони в першу чергу націлені на ваші квадрицепси, сідниці та підколінні сухожилля. Вони також дуже легкі для плечей, спини та колін", — повідомив персональний тренер Тайлер Рід. 

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Ілюстрація присідань на шестигранній перекладині. Фото: Shutterstock

Як правильно виконувати вправу: 

  • для початку встаньте посередині шестикутної перекладини;
  • присядьте навпочіпки, щоб узятися за ручки, і підніміться на ноги, щоб встати; 
  • потім опускайтеся назад у положення присідання.

2.  Румунська станова тяга

"Румунська тяга чудово підходить для опрацювання заднього ланцюга, який включає м'язи спини, сідниць і підколінних сухожиль. Вони також стимулюють основні м'язи, допомагаючи досягти стабільності та рівноваги", — додав Тайлер Рід. 

спорт
Ілюстрація підйому гантелі з гантелями. Фото: Shutterstock

Як правильно виконувати вправу: 

  • візьміть у кожну руку по навантаженій штанзі або гантелі; 
  • відведіть стегна назад і тримайте спину прямо, опускаючи вагу, поки вона не опиниться нижче колін; 
  • поверніть штангу або гантелі у вихідне положення.

3. Жим штанги лежачи

"Ця вправа фокусується на грудях, плечах і трицепсах, але також задіює прес і нижню частину тіла, щоб забезпечити стабільну основу для підйому",  — сказав Рід.

спорт
Ілюстрація жиму штанги лежачи з нахилом. Фото: Shutterstock

Як правильно виконувати вправу: 

  • щоб почати жим штанги лежачи, ляжте на похилу лаву під штангою, що стоїть на стійці; 
  • покладіть руки на штангу на ширині плечей; 
  • переконайтеся, що ваші ноги зачеплені під лавкою; 
  • відведіть плечі назад і опустіться на лавку;
  • витягаючи руки, виштовхуйте штангу вгору.

4.  Тяга гантелей до грудей 

Жим гантелей зігнувшись — це вправа для спини, але вона також задіює біцепси і плечі, а корпус і ноги виступають в ролі стабілізаторів. 

спорт
Ілюстрація ряду гантелей зігнутих над головою. Фото: Shutterstock

Як правильно виконувати вправу: 

  • поставте ноги на ширині плечей одна від одної; 
  • у руках ви можете тримати гантелі або штангу; 
  • відведіть стегна назад і трохи зігніть коліна; 
  • тягніть гантелі або штангу до грудей, стежачи за тим, щоб лікті не відходили далеко від тіла; 
  • знову витягніть руки вниз.

5. Віджимання від підлоги

"Приготуйтеся задіяти трицепси, м'язи плечей і грудей під час віджимань. Крім того, підтримання правильної форми під час віджимання задіює ваш прес, тому ви також працюєте над цими м'язами одночасно", — додав Рід.

спорт
Жінка віджимається на тренувальному килимку, білий фон. Фото: Freepik

Як правильно виконувати вправу: 

  • почніть у високій планці, опустивши руки нижче плечей, витягнувши ноги за спину і сформувавши тіло в пряму лінію; 
  • зігніть руки в ліктях, щоб опустити груди до підлоги; 
  • переконайтеся, що ваша спина не прогинається, коли ви притискаєтесь до високої планки.

Раніше ми писали, що дієтологи назвали сім звичок, які знищують ваші шанси на схуднення.

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