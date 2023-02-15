Советы диетолога: кому запрещено сидеть на диете

Советы диетолога: кому запрещено худеть
Диеты помогают людям избавиться от лишнего веса, однако не всем полезно экспериментировать над собственным телом путем ограничений в питании. Каким категориям людям вредно "сидеть" на диетах, Новини.LIVE рассказал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.
-
Роман Яремчук против бывшего клуба: анонс матча 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"
-
Свадьба в День Святого Валентина: сколько пар соединили судьбы браком
-
"Отбили позиции назад": военный рассказал последние новости из Бахмута
-
В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью
-
"Переспали и исчез": Маша Ефросинина призналась, почему будущий муж игнорировал ее почти месяц
-
Люди под завалами, много раненых: последствия ракетного удара по многоэтажке в Покровске
-
В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки
-
Pet-friendly: на каких вокзалах Украины появились удобные поилки для животных
-
Суд обязал снести "храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве
-
В Россию перестали завозить "Виагру": какой выход из ситуации предлагает власть рф
"Введение ограничений или соблюдение так называемых рестриктивных диет действительно может иметь неблагоприятные последствия у определенных категорий людей. Среди них следует упомянуть тех, кто уже имеет дефицит энергии, основных питательных веществ и микронутриентов в питании. Например, люди с расстройствами пищевого поведения, такими как anorexia nervosa", — отметил диетолог.
По его словам, не следует ограничивать себя в питании людям некоторых категорий, имеющих:
- хронические заболевания сердечно-сосудистой системы,
- хронические заболевания пищеварительной системы,
- заболевание легких и почек.
Для этих людей важно какие-либо изменения в питании обязательно согласовывать с врачом.
Напомним, диетологи утверждают, что люди, стремящиеся похудеть или привести здоровье в порядок, нередко забывают, что контролировать следует не только основные приемы пищи, но и перекусы. Названы пять продуктов, которые помогут и утолить голод, и поддержать тело в тонусе.