Советы диетолога: кому запрещено сидеть на диете

Врач назвал людей, которым нельзя "сидеть" на диетах

Диеты помогают людям избавиться от лишнего веса, однако не всем полезно экспериментировать над собственным телом путем ограничений в питании. Каким категориям людям вредно "сидеть" на диетах, Новини.LIVE рассказал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

"Введение ограничений или соблюдение так называемых рестриктивных диет действительно может иметь неблагоприятные последствия у определенных категорий людей. Среди них следует упомянуть тех, кто уже имеет дефицит энергии, основных питательных веществ и микронутриентов в питании. Например, люди с расстройствами пищевого поведения, такими как anorexia nervosa", — отметил диетолог.

По его словам, не следует ограничивать себя в питании людям некоторых категорий, имеющих:

хронические заболевания сердечно-сосудистой системы,

хронические заболевания пищеварительной системы,

заболевание легких и почек.

Для этих людей важно какие-либо изменения в питании обязательно согласовывать с врачом.

Напомним, диетологи утверждают, что люди, стремящиеся похудеть или привести здоровье в порядок, нередко забывают, что контролировать следует не только основные приемы пищи, но и перекусы. Названы пять продуктов, которые помогут и утолить голод, и поддержать тело в тонусе.