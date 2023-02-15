Поради дієтолога: кому заборонено сидіти на дієті

Лікар назвав людей, яким не можна "сидіти" на дієтах

Дієти допомагають людям позбутися зайвої ваги, однак не всім корисно експеременутвати над власним тілом шляхом обмежень у харчуванні. Яким категоріям людям шкідливо "сидіти" на дієтах, Новини.LIVE розповів президент Асоціації дієтологів України Олег Швець.

"Введення обмежень, або дотримання так званих рестриктивних дієт, дійсно може мати несприятливі наслідки у певних категорій людей. Серед них слід згадати тих, хто вже має дефіцит енергії, основних поживних речовин і мікронутрієнтів у харчуванні. Наприклад, люди з розладами харчової поведінки, такими як anorexia nervosa", — зазначив дієтолог.

За його словами, не слід обмежувати себе у харчуванні людям деяких категорій, які мають:

хронічні захворювання серцево-судинної системи,

хронічні захворювання травної системи,

захворювання легень та нирок.

Для цих людей важливо будь-які зміни у харчуванні обов'язково узгоджувати з лікарем.

Нагадаємо, дієтологи стверджують, що люди, які прагнуть схуднути чи привести здоров'я до ладу, нерідко забувають, що контролювати варто не лише основні прийоми їжі, а й перекуси. Названо п'ять продуктів, які допоможуть і втамувати голод, і підтримати тіло у тонусі.