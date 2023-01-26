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П'ять бюджетних варіантів перекусу, які не зашкодять фігурі і допоможуть схуднути

26 січня 2023 22:50
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Які продукти сприяють схудненню — п'ять бюджетних варіантів
Які продукти допомагають схуднути
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Дієтологи стверджують, що люди, які прагнуть схуднути чи привести здоров'я до ладу, нерідко забувають, що контролювати варто не лише основні прийоми їжі, а й перекуси. Найголовніше — навчитися поважати своє тіло та живитися корисними та здоровими продуктами. І для цього не обов'язково витрачати половину свого бюджету, адже є недорогі, проте дуже корисні варіанти, які підійдуть для перекусу.  

Про п'ять продуктів, які допоможуть і втамувати голод, і підтримати тіло у тонусі пише EatThisNotThat.

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Яйця

Дієтичні варіанти перекусу

Дієтологи називають яйце найціннішим продуктом для сніданку чи перекусу. Воно ідеально підійде для омлету, яєчних кексів та інших страв, варіантів безліч. Згідно з дослідженням 2014 року, люди, які їли замість хліба на сніданок яйця приготовані на пару, відчували ситість значно швидше та надалі швидше худнули.

Овочі

Дієтичні варіанти перекусу

Овочі мають завжди бути у ваших запасах. У здоровому раціоні вони присутні практично щоденно на всі прийоми їжі. Вживайте їх, як гарнір, чи салат або ж використовуйте для приготування окремих страв. 

Згідно з дослідженнями, опублікованими в Nutrients, введення в раціон овочів може призвести до втрати ваги  та допоможе втримати вагу чи навіть захистити організм від ожиріння. 

Сезонні фрукти

Фрукт

Дієтологи радять їсти фрукти щоразу, як нам закортить з'їсти чогось солоденького. Цукерки, батончики чи печиво не принесе стільки користі, як ягоди чи цитрусові. Коли ми вживаємо більше фруктів, організм підсилює імунітет, а надалі ви й не помітите, як легко відмовитесь від тістечок та інших калорійних цукрових десертів. Серед найкорисніших фруктів дієтологи виокремили яблука, ягоди та груші. 

Зверніть увагу на салатну заправку

Готові салатні заправки або звичний нам майонез — точно не найкращі друзі для здоров'я та стрункості. Не лінуйтеся та приготуйте самотужки смачну заправку, наприклад, з лимонного соку, рубленої зелені та невеликої кількості олії. Варіантів рецептів дієтичних салатних заправок безліч, ви обов'язково знайдете свій ідеальний варіант. 

Білкові перекуси для ідеальної фігури

Сир

Високобілкові перекуси — здорова їжа, яка допоможе швидше втратити вагу. Дієтологи радять запасатися йогуртами, сирами, які підійдуть і для перекусу, і для окремих страв. Їх можна поєднувати з фруктами, овочами, хумусом тощо. Сирні палички, до речі, також вважаються здоровим дієтичним перекусом, головне знати міру. 

Нагадаємо, дієтологи акцентують, що зазвичай, при прагненні схуднення усі одразу думають про вміст у своїй тарілці. Але для успішного схуднення в новому році також варто подумати про те, що знаходиться у вашій чашці

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