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Пять бюджетных вариантов перекуса, которые не навредят фигуре и помогут похудеть

26 января 2023 22:50
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Какие продукты способствуют похудению – пять бюджетных вариантов
Какие продукты помогают похудеть
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Диетологи утверждают, что люди, стремящиеся похудеть или привести здоровье в порядок, нередко забывают, что контролировать следует не только основные приемы пищи, но и перекусы. Самое главное – научиться уважать свое тело и питаться полезными и здоровыми продуктами. И для этого не обязательно тратить половину своего бюджета, ведь есть недорогие, но очень полезные варианты, которые подойдут для перекуса.

О пяти продуктах, которые помогут и утолить голод, и поддержать тело в тонусе пишет EatThisNotThat.

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Яйца

Диетические варианты перекуса

Диетологи называют яйцо самым ценным продуктом для завтрака или перекуса. Оно идеально подойдет для омлета, яичных кексов и других блюд, вариантов множество. Согласно исследованию 2014 года, люди, которые ели вместо хлеба на завтрак яйца приготовленные на пару, чувствовали сытость гораздо быстрее и дальше быстрее худели.

Овощи

Диетические варианты перекуса

Овощи всегда должны быть в ваших запасах. В здравом рационе они присутствуют практически ежедневно на все приемы пищи. Употребляйте их, как гарнир, салат или используйте для приготовления отдельных блюд.

Согласно исследованиям, опубликованным в Nutrients, введение в рацион овощей может привести к потере веса и поможет удержать вес или даже защитить организм от ожирения.

Сезонные фрукты

Фрукт

Диетологи советуют есть фрукты каждый раз, как нам захочется съесть чего-нибудь сладенького. Конфеты, батончики или печенье не принесет столько пользы, как ягоды или цитрусовые. Когда мы употребляем больше фруктов, организм усиливает иммунитет, а дальше вы и не заметите, как легко откажетесь от пирожных и других калорийных сахарных десертов. Среди самых полезных фруктов диетологи выделили яблоки, ягоды и груши.

Обратите внимание на салатную заправку

Готовые салатные заправки или привычный нам майонез – точно не самые лучшие друзья для здоровья и стройности. Не ленитесь и приготовьте вкусную заправку, например, из лимонного сока, рубленой зелени и небольшого количества масла. Вариантов рецептов диетических салатных заправок множество, вы обязательно найдете свой идеальный вариант.

Белковые перекусы для идеальной фигуры

Сыр

Высокобелковые перекусы – здоровая пища, которая поможет быстрее потерять вес. Диетологи советуют запасаться йогуртами, сырами, которые подойдут и для перекуса, и отдельных блюд. Их можно совмещать с фруктами, овощами, хумусом и т.д. Сырные палочки, кстати, также считаются здоровым диетическим перекусом, главное соблюдать меру.

Напомним, диетологи акцентируют, что обычно при стремлении похудения все сразу думают о содержании в своей тарелке. Но для успешного похудения в новом году также следует подумать о том, что находится в вашей чашке .

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