Популярная диета: советы диетолога

Диетолог рассказал, какая диета опасна

Человек, мечтающий похудеть, начинает свой путь с поиска диеты. Чаще всего слушает советы, гуглит, а реже — обращается к врачу. Но разнообразных диет настолько много, что трудно с первого раза выбрать действенную и безвредную. Новини.LIVE узнало у президента Ассоциации диетологов Украины Олега Швеца, какие популярные диеты вредны и почему их лучше избегать.

"Довольно трудно отслеживать популярность отдельных диет в условиях сегодняшнего разнообразия предложений от настоящих и мнимых экспертов по нутрициологии. Очевидно, что длительное потребление только одного продукта как яблок, или исключительно продуктов одной группы, например, цельнозерновых имеет негативные последствия", — сказал врач.

По его словам, если несколько дней есть одинаковые продукты, организм не получает всех необходимых питательных веществ, истощаются их запасы и увеличивается риск появления новых или обострение существующих заболеваний.

Напомним, диетолог рассказал, как правильно худеть без ущерба для здоровья и достижения эффективного результата. Названа самая эффективная диета.