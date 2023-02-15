Популярна дієта: поради дієтолога

Дієтолог розповів, яка дієта небезпечна

Людина, яка мріє схуднути, починає свій шлях з пошуку дієти. Частіше за все слухає поради, гуглить, а рідше — звертається до лікаря. Та різноманітних дієт настільки багато, що важко з першого разу обрати дієву і нешкідливу. Новини.LIVE дізналося в президента Асоціації дієтологів України Олега Швеця, які популярні дієти шкідливі і чому їх краще уникати.

"Досить важко відслідковувати популярність окремих дієт в умовах сьогоднішнього різноманіття пропозицій від справжніх та уявних експертів з нутриціології. Очевидно, що тривале споживання лише одного продукту як то яблук, або виключно продуктів однієї групи, наприклад, цільнозернових має негативні наслідки", — сказав лікар.

За його словами, якщо кілька днів їсти однакові продукти, то організм не отримує всіх необхідних поживних речовин, виснажуються їхні запаси та збільшується ризик появи нових чи загострення існуючих захворювань.

Нагадаємо, дієтолог розповів, як правильно худнути без шкоди для здоров'я і для досягнення ефективного результату. Названа найефективніша дієта.