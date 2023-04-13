На 20 в 50: продукты, тормозящие процессы старения

Что есть, чтобы не стареть. Фото: t-online.de

Пока остановить старение невозможно, однако мы можем изменить свой рацион к лучшему, что будет иметь длительный эффект. Благодаря правильному питанию можно уменьшить риск некоторых заболеваний, в том числе и связанных с сердцем и артериальным давлением.

Об этом пишет ТСН.

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Больше фруктов и овощей

Достаточное количество клетчатки в нашем рационе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, повышения кровяного давления и даже рака. Клетчатка снижает окислительный стресс и воспаления в организме, усиливающиеся естественно с возрастом.

Отмечается, чтобы получить больше клетчатки, нужно потреблять цельнозерновые продукты, овощи и фрукты.

Какая польза от овощей и фруктов. Фото: google.com

Чем полезны белок и здоровые жиры

С возрастом тело теряет мышечную массу, а для ее поддержания требуется белок. Именно этот компонент в сочетании с силовыми тренировками помогает поддерживать здоровое наращивание мышечной массы в среднем возрасте. Для увеличения белка в рационе нужно сосредоточиться на птице, яйцах, орехах, греческом йогурте и т.д.

Также издание сообщает, что омега-3 жирные кислоты могут помочь снизить риск ишемической болезни сердца, а также снизить риск гипертонии.

Рыба, авокадо, орехи — именно то, что нужно, ведь в них самое большое содержание омега-3.

Растительная пища увеличивает продолжительность жизни

"Преимущества растительной диеты в увеличении продолжительности жизни, уменьшении воспаления, потере веса, снижении уровня липидов, стабилизации артериального давления и уменьшении количества конечных продуктов гликации (AGE)", — отмечает американская врач-диетолог Триста Бест.

Диеты с высоким содержанием растительной пищи могут помочь увеличить продолжительность жизни, а также замедлить старение кожи.

Польза от растительной пищи. Фото: Shutterstock

Традиции средиземноморской диеты

"Хотя средиземноморская диета — это прежде всего рыба и морепродукты — источники белка, она также позволяет употреблять красное мясо", — уверяет диетология.

Она также отмечает, что при соединении здоровых жиров можно получить значительное количество омега-3 жирных кислот. Они обладают естественными противовоспалительными свойствами и способствуют здоровому старению.

Напомним, что началась последняя неделя Великого поста — Страстная седмица. В этот период верующие соблюдают строжайшие ограничения в пище вплоть до великого праздника Пасхи.