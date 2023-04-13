На 20 у 50: продукти, що гальмують процеси старіння

Що їсти, щоб не старіти. Фото: t-online.de

Наразі спинити старіння неможливо, однак ми можемо змінити свій раціон на краще, що матиме тривалий ефект. Завдяки правильному харчуванню можна зменшити ризик деяких захворювань, зокрема й тих, що пов'язані з серцем та артеріальним тиском.

Про це пише ТСН.

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Більше фруктів та овочів

Достатня кількість клітковини в нашому раціоні може зменшити ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, підвищення кров’яного тиску та навіть раку. Клітковина знижує окислювальний стрес та запалення в організмі, що посилюються природно з віком.

Зазначається, щоб отримати більше клітковини, треба споживати цільнозернові продукти, овочі й фрукти.

Яка користь від овочів та фруктів. Фото: google.com

Чим корисні білок та здорові жири

Із віком тіло втрачає м'язову масу, а для її підтримки потрібен білок. Саме цей компонент в поєднанні з силовими тренуваннями допомагає підтримувати здорове нарощування м’язової маси у середньому віці. Для збільшення білка у раціоні потрібно зосередитися на птиці, яйцях, горіхах, грецькому йогурті тощо.

Також видання повідомляє, що омега-3 жирні кислоти можуть допомогти знизити ризик ішемічної хвороби серця, а також знизити ризик гіпертонії.

Риба, авокадо, горіхи — саме те, що потрібно, адже в них найбільший вміст омега-3.

Рослинна їжа збільшує тривалість життя

"Переваги рослинної дієти у збільшенні тривалості життя, зменшенні запалення, втраті ваги, зниженні рівня ліпідів, стабілізації артеріального тиску та зменшенні кількості кінцевих продуктів глікації (AGE)", — зазначає американська лікарка-дієтологиня Триста Бест.

Дієти з високим вмістом рослинної їжі можуть допомогти збільшити тривалість життя, а також уповільнити старіння шкіри.

Користь від рослинної їжі. Фото: Shutterstock

Традиції середземноморської дієти

"Хоча середземноморська дієта — це насамперед риба та морепродукти — джерела білка, вона також дозволяє вживати червоне м’ясо", — запевняє дієтологиня.

Вона також зазначає, що при поєднанні здорових жирів можна отримати значну кількість омега-3 жирних кислот. Вони мають природні протизапальні властивості та сприяють здоровому старінню.

Нагадаємо, що почався останній тиждень Великого посту — Страсна седмиця. В цей період віряни дотримуються найсуворіших обмежень в їжі аж до великого свята Великодня.