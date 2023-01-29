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Какие продукты всегда следует покупать замороженными: советы экспертов

29 января 2023 19:09
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Эксперты рассказали, какие продукты следует покупать замороженными
Многие хозяйки считают, что замороженные продукты не так полезны
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Многие украинцы считают, что лучше купить свежие продукты, чем замороженные. Мол, тогда приготовленное блюдо имеет больше полезных веществ.

В этом разбирались журналисты Новини.LIVE.

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Действительно ли свежие продукты полезнее замороженных

Можем вас разочаровать, но процесс замораживания не влияет на содержание питательных веществ и витаминов, если замороженные продукты практически сразу после того, как были сделаны (когда речь идет о домашних полуфабрикатах) или собраны (когда это фрукты или овощи), поскольку некоторые из них теряют много полезных качеств, пока лежат без дела при комнатной температуре.

Кроме того, замораживание тормозит процесс окисления, негативно влияющий на полезные свойства продуктов.

Ягоды и фрукты

Как отмечают диетологи, лучше всего покупать ягоды и фрукты замороженными. Причина в том, что они заморожены на пике зрелости и действительно могут быть более питательными, чем свежие.

Овощи

Эксперты рекомендуют самостоятельно замораживать овощи во время сезона, и параллельно потреблять свежие, или же предпочитать замороженные вместо свежих, выращенных в теплицах.

Как известно, сладкие овощи типа моркови, горошка или кукурузы хорошо переносят замораживание, сохраняя вкус, аромат и полезные вещества. А вот водянистые овощи, такие как помидоры или огурцы, нет смысла замораживать в сыром виде — они теряют все вкусовые качества.

Хлеб

Чтобы продлить жизнь хлеба, его можно заморозить. Этот продукт можно положить прямо в тостер или духовку из морозильника, и он будет готов в считанные минуты. Также можно покупать уже замороженный хлеб в магазине. Портиться такой продукт начинает только после размораживания.

Рыба, птица и мясо

Если вы делаете покупки для большой семьи или просто не любите часто ходить в продуктовый магазин, всегда стоит дома запас замороженной рыбы, птицы и мяса. Эти протеины не остаются свежими долго, поэтому эксперты рекомендуют экономить деньги, покупая их замороженными и просто размораживая при необходимости.

Напомним, ранее мы писали о бюджетных вариантах перекуса, которые не повредят фигуре и помогут похудеть.

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