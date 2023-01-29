Експерти розповіли, які продукти варто купувати замороженими

Чимало господинь вважають, що заморожені продукти не такі корисні

Багато українців вважають, що краще купити свіжі продукти, аніж заморожені. Мовляв, тоді приготована страва має більше корисних речовин.

У цьому розбиралися журналісти Новини.LIVE.

Чи справді свіжі продукти корисніші ніж заморожені

Можемо вас розчарувати, але процес заморожування не впливає на вміст поживних речовин і вітамінів, якщо заморожені продукти практично відразу після того, як були зроблені (коли йдеться про домашні напівфабрикати) або зібрані (коли це фрукти або овочі), оскільки деякі з них втрачають багато корисних якостей, поки лежать без діла за кімнатної температури.

Окрім того, заморожування гальмує процес окиснення, який негативно впливає на корисні властивості продуктів.

Ягоди та фрукти

Як зазначають дієтологи, найкраще купувати ягоди та фрукти замороженими. Причина у тому, що вони заморожені на піку зрілості і насправді можуть бути більш поживними, ніж свіжі.

Овочі

Експерти рекомендують самостійно заморожувати овочі під час сезону та паралельно споживати свіжі, або ж надавати перевагу замороженим замість свіжих, вирощених у теплицях.

Як відомо, солодкі овочі на кшталт моркви, горошку або кукурудзи добре переносять заморожування, зберігаючи смак, аромат та корисні речовини. А ось водянисті овочі, такі як помідори чи огірки, немає сенсу заморожувати у сирому вигляді — вони втрачають всі смакові якості.

Хліб

Аби продовжити життя хліба, його можна заморозити. Цей продукт можна покласти прямо в тостер чи духовку із морозильника, і він буде готовий за лічені хвилини. Також можна купувати вже заморожений хліб у магазині. Псуватися такий продукт починає лише після розмороження.

Риба, птиця та м'ясо

Якщо ви робите покупки для великої родини або просто не любите часто ходити в продуктовий магазин, завжди варто мати вдома запас замороженої риби, птиці та м’яса. Ці протеїни не залишаються свіжими довго, тому експерти рекомендують заощаджувати гроші, купуючи їх замороженими та просто розморожуючи за потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали про бюджетні варіанти перекусу, які не зашкодять фігурі і допоможуть схуднути.