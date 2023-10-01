Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023 — искренние слова в прозе, СМС

Военный, держащий в руках флаг Украины и трезубец. Фото: Freepik

Первого октября в Украине отмечается очень важный для народа праздник — День защитников и защитниц. Поэтому в этот день нужно поздравить всех украинцев, которые защищают наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.

Специально к празднику Новини.LIVE делится искренними поздравлениями в прозе и СМС.

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Искренние поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в прозе

Поздравляем всех защитников и защитниц Украины, которые являются настоящей опорой государства. В ваших надежных руках покой наших родных и домов. Мы желаем вам добра, хорошего настроения и скорейшей победы!

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В этот день мы поздравляем каждого украинского защитника, который ежедневно борется за свободу! Пусть вера украинцев защищает вас от оружия оккупантов, а патриотизм никогда не угасает в ваших сердцах. Спасибо за каждую минуту спокойствия!

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Примите наши искренние поздравления с праздником всех защитников и защитниц Украины! Это праздник настоящих защитников и освободителей. Это праздник каждого, кто отдал свои силы и храбрость на защиту нашего государства! С праздником!

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Поздравляем всех, кто носит звание защитника и защитницы украинского государства. В этот день шлем поздравления всем ветеранам и участникам войны, защитникам запаса, родителям каждого солдата. Мы желаем вам крепкого здоровья и спокойствия в ваших семьях.

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Первого октября поздравляем всех мужчин и женщин, защищающих мирное будущее наших детей от врагов. Мы обязательно победим! Молимся за каждого из вас, наши герои!

Украинская защитница, держащая в руках флаг. Фото: Freepik

Теплые поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в СМС

Мы, потомки славных зaпорожцев, оккупaнтaм уши нaдеpем!

С нами правда, и мы победители, родную землю мы обережем!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ!

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Положительного настроения

И больших побед!

Не сдавайся ты без боя,

Да поможет тебе Бог!

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За нашу родную Украину,

Что сохранили за все века

Низкий поклон и трижды "СЛАВА!"

Украинские защитники!

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С праздником государственным тебя я поздравляю!

Отваги и воодушевления тебе я желаю!

Достижений высоких и осуществления мечтаний

Побольше жизненных и светлых надежд!

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С Днем защитника поздравляем!

От беды семью оберегай,

Но не забывай, что мы еще имеем

Наш прекрасный украинский край!

Военные, держащие в руках флаг Украины. Фото: Новый канал

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