Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023 — искренние слова в прозе, СМС

День защитников и защитниц Украины 2023: самые искренние поздравления в прозе и СМС
Первого октября в Украине отмечается очень важный для народа праздник — День защитников и защитниц. Поэтому в этот день нужно поздравить всех украинцев, которые защищают наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.
Специально к празднику Новини.LIVE делится искренними поздравлениями в прозе и СМС.
Искренние поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в прозе
Поздравляем всех защитников и защитниц Украины, которые являются настоящей опорой государства. В ваших надежных руках покой наших родных и домов. Мы желаем вам добра, хорошего настроения и скорейшей победы!
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В этот день мы поздравляем каждого украинского защитника, который ежедневно борется за свободу! Пусть вера украинцев защищает вас от оружия оккупантов, а патриотизм никогда не угасает в ваших сердцах. Спасибо за каждую минуту спокойствия!
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Примите наши искренние поздравления с праздником всех защитников и защитниц Украины! Это праздник настоящих защитников и освободителей. Это праздник каждого, кто отдал свои силы и храбрость на защиту нашего государства! С праздником!
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Поздравляем всех, кто носит звание защитника и защитницы украинского государства. В этот день шлем поздравления всем ветеранам и участникам войны, защитникам запаса, родителям каждого солдата. Мы желаем вам крепкого здоровья и спокойствия в ваших семьях.
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Первого октября поздравляем всех мужчин и женщин, защищающих мирное будущее наших детей от врагов. Мы обязательно победим! Молимся за каждого из вас, наши герои!
Теплые поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в СМС
Мы, потомки славных зaпорожцев, оккупaнтaм уши нaдеpем!
С нами правда, и мы победители, родную землю мы обережем!
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ!
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Положительного настроения
И больших побед!
Не сдавайся ты без боя,
Да поможет тебе Бог!
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За нашу родную Украину,
Что сохранили за все века
Низкий поклон и трижды "СЛАВА!"
Украинские защитники!
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С праздником государственным тебя я поздравляю!
Отваги и воодушевления тебе я желаю!
Достижений высоких и осуществления мечтаний
Побольше жизненных и светлых надежд!
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С Днем защитника поздравляем!
От беды семью оберегай,
Но не забывай, что мы еще имеем
Наш прекрасный украинский край!
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