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День захисників і захисниць України 2023: найщиріші привітання у прозі та СМС

1 жовтня 2023 06:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2023 — щирі слова у прозі, СМС
Військовий, який тримає у руках прапор України і тризуб. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято — День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

Спеціально до свята Новини.LIVE ділиться найщирішими привітаннями у прозі та СМС.

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Щирі привітання до Дня захисників і захисниць України у прозі

Вітаємо всіх захисників та захисниць України, які є справжньою опорою держави. У ваших надійних руках спокій наших рідних та домівок. Ми бажаємо вам добра, гарного настрою та якнайшвидшої перемоги!

***

У цей день ми вітаємо кожного українського захисника, який щодня бореться за свободу! Нехай віра українців захищає вас від зброї окупантів, а патріотизм ніколи не згасає у ваших серцях. Дякуємо за кожну хвилину спокою!

***

Прийміть наші найщиріші привітання зі святом всіх захисників та захисниць України! Це свято справжніх оборонців та визволителів. Це свято кожного, хто віддав свої сили та хоробрість на захист нашої держави! Зі святом!

***

Вітаємо всіх, хто має звання захисника та захисниці української держави. У цей день шлемо вітання усім ветеранам і учасникам війни, захисникам запасу, батькам кожного солдата. Ми бажаємо вам міцного здоров’я та спокою у ваших сім’ях.

***

Першого жовтня вітаємо всіх чоловіків і жінок, які захищають спокійне майбутнє наших дітей від ворогів. Ми обов’язково переможемо! Молимося за кожного з вас, наші герої!

Украинская защитница, держащая в руках флаг
Українська захисниця, яка тримає у руках прапор. Фото: Freepik

Теплі привітання до Дня захисників і захисниць України в СМС 

Mи, нaщaдки cлaвниx зaпopoжцiв, oкyпaнтaм вyxa нaдepeм!

З нaми пpaвдa, i ми пepeмoжцi, piднy зeмлю ми oбepeжeм!

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

***

Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем захисника вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо

Наш прекрасний український край!

Военные, держащие в руках флаг Украины
Військові, які тримають у руках прапор України. Фото: Новий канал

Нагадаємо, ми писали про теплі та щирі привітання з Днем вчителя України. 

Раніше ми розповідали про чуттєві та потужні треки до Дня захисників і захисниць України. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці.

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