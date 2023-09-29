Привітання з Днем вчителя 2023 — найщиріші листівки, проза та вірші

Діти вітають вчительку зі святом. Фото: depositphotos.com

Традиційно щороку в першу неділю жовтня українці відзначають День вчителя. 2023 року дата припадає на 1 жовтня. У свято заведено висловлювати педагогам слова вдячності, говорити теплі привітання, дарувати квіти та невеличкі презенти. Часто вітати дорогих працівників освіти з цим святковим днем починають ще в п'ятницю.

Тож, спеціально до свята Новини.LIVE підготувало добірку теплих та щирих привітань у прозі та віршах, а також оригінальні та красиві листівки українською мовою. Не забудьте привітати своїх близьких, друзів, знайомих та колег, які присвятили своє життя цій важливій професії.

Читайте також:

Теплі та щирі привітання з Днем вчителя у прозі

Кожен учень знає, найкращий учитель — це ви! Бажаю нових звершень та успіхів! Нехай ваші зусилля принесуть свої плоди й зроблять наш світ прекрасним! З Днем вчителя!

***

В День вчителя бажаю міцного здоров’я, величезного терпіння та внутрішньої гармонії. Поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

***

Вчителю, вітаємо вас! Дякуємо за вашу мудрість та знання, тепло та любов. Бажаємо вам, щоб кожен день був добрим та веселим, цікавим та яскравим. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує вам гармонію та щастя.

***

В цей день хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! З Днем вчителя!

***

У цей світлий жовтневий день сердечно вітаємо наших улюблених вчителів з професійним святом! Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо за знання, майбутні успіхи та досягнення. З Днем вчителя!

***

Вітаю! Продовжуйте щодня заражати дітей тягою до розумного, доброго і вічного! А головне, самі не заразіться від них бажанням збігати з уроків, носитися по коридорах, забувати вдома зошита, класти кнопки на стільці та смикати дівчаток за волосся.

***

Поздоровляємо! Нехай ваша праця завжди приносить радість та задоволення, а учні цінують ваш внесок у їхній розвиток.

***

Від щирого серця вітаємо зі святом! Нехай цей рік принесе багато хороших новин, а діти дають можливість пишатися своєю працею. Нехай здоров’я не підводить, а терпіння та самовідданість праці ніколи не дають неприємностей!

***

Дорога вчителько, вітаю вас із професійним святом! Дякую вам за вашу доброту, терпіння, турботу і нескінченне розуміння. Бажаю вам міцного здоров'я, більше радості в житті, особистого добробуту, гідної зарплати та хороших, вдячних, люблячих учнів.

***

Вчитель — горде звання, яке за життя несуть тільки самі заслужені та гідні! Так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. А ми, учні, будемо старанними, якими можна пишатися. А в родині тільки щастя і затишок запанує. Здоров’я, любові, достатку і всіх життєвих благ!

***

Дорогий вчитель, класний керівник! Ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність і любов до кожного учня – неймовірна непосильна праця! Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, нескінченного здоров’я і натхнення!

***

Шановні колеги! Дозвольте у наше професійне свято привітати вас від усієї душі! Ми з вами соратники в боротьбі за розум дітей, їх знання, за їх майбутнє в цьому світі. Ми їх наставники і для деяких навіть друзі. Ми даруємо їм надію і допомагаємо розправити крила для великого польоту довжиною в життя. Від щирого серця бажаю стояти до кінця в цій боротьбі, не втрачати терпіння і кожен день з новими силами йти у бій. З Днем Вчителя!

Діти вітають вчительку зі святом. Фото: shutterstock.com

День вчителя 2023 — оригінальні привітання у віршах

Зі святом вітаю,

Натхнення бажаю.

Щоб учнями пишались,

А вони плідно навчались.

Щоб горя не знали,

Біди обминали.

Родина єдналась,

А вчительська кар'єра розвивалась.

***

З Днем учителя вітаю,

Щиро Вам я побажаю

Щоб учні завжди шанували,

Усі незгоди відступали,

Добробуту, затишку, надії,

Завжди збувались, щоб всі мрії!

***

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

***

Зі святом маємо честь вітати!

Бажати вам досягнень і вершин,

І щоб завжди хороший настрій мати,

І в колективі радісних хвилин.

Щоб ви пишались учнями своїми,

Щоб ви ніколи не жаліли сил,

Ішли вперед, на благо України,

Даючи настанови й життєвих сил.

***

З Днем вчителя вітаю Вас!

Добрих емоцій бажаю запас,

Щастя великого на довгі роки,

І в дім Ваш бажаю гарної погоди.

Здоров'я сталевого, фінансів, достатку,

У шкільній рутині комфорту, порядку.

Дітей Вам слухняних і легких часів,

Серце хай гріє велика любов.

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Вітаємо зі святом

Шлем посмішок багато,

Нехай у Вашім домі

Все сповниться любові,

Ми вдячні за науку,

За те, що нас за руку

Ведете в світ прекрасний,

Цікавий, добрий, ясний!

***

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Прийміть вітання щирі, від душі

Із професійним святом, вчителі!

Уроки хай проходять на ура,

Хай любить, поважає дітвора.

Душевних сил, наснаги і тепла,

Щоб кожна мить яскравою була.

Хай школа буде, наче другий дім,

Щоб затишно і добре було в нім!

***

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Зі святом вчителів найкращих ми вітаєм!

Хай будні вам приносять тільки щастя!

Всього найсонячнішого ми вам бажаєм!

Бо досвіду та знань вже не пропасти!

***

Учителю наш! На життєвій дорозі

Хай щастя завжди супроводжує Вас,

Хай радість чекає уже на порозі,

Хай всі починання у добрий лиш час.

В день вчителя ми вам вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо вам,

Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,

Знання ви і серце даруєте нам!

***

З днем учителя вітаю

Вас, найкращі педагоги.

Вам із учнями бажаю

Вести мудрий діалог.

Щастя вам, здоров’я, сили,

Миру і терпіння,

Вдосконалюйте свої

Вчительські уміння.

Хай робота вам дарує

Радість і натхнення,

Щедрі принесе плоди

Ваше хай навчання!

З Днем вчителя — яскраві листівки українською мовою

Привітання з Днем вчителя 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вчителя 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вчителя 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вчителя 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вчителя 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вчителя 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем вчителя