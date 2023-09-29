Поздравления с Днем учителя 2023 — самые искренние открытки, проза и стихи

Дети поздравляют учительницу с праздником. Фото: depositphotos.com

Традиционно каждый год в первое воскресенье октября украинцы отмечают День учителя. В 2023 году дата приходится на 1 октября. В праздник принято выражать педагогам слова благодарности, говорить теплые поздравления, дарить цветы и небольшие презенты. Часто поздравлять дорогих работников образования с этим праздничным днем начинают еще в пятницу.

Специально к празднику Новини.LIVE подготовило подборку теплых и искренних поздравлений в прозе и стихах, а также оригинальные и красивые открытки на украинском языке. Не забудьте поздравить своих близких, друзей, знакомых и коллег, посвятивших свою жизнь этой важной профессии.

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Теплые и искренние поздравления с Днем учителя в прозе

Каждый ученик знает, лучший учитель — это вы! Желаю новых свершений и успехов! Пусть ваши усилия принесут свои плоды и сделают наш мир прекрасным! С Днем учителя!

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В День учителя желаю крепкого здоровья, огромного терпения и внутренней гармонии. Уважения и искренней благодарности от учащихся и родителей!

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Учитель, поздравляем вас! Спасибо за вашу мудрость и знание, тепло и любовь. Желаем вам, чтобы каждый день был добрым и веселым, интересным и ярким. Пусть каждый ученик радует вас своими достижениями, пусть каждый близкий человек дарит вам гармонию и счастье.

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В этот день хотим выразить вам нашу безграничную благодарность за то, что вы отдаете детям всю свою драгоценную душу, дарите им мудрость и знание, тепло и любовь вашего сердца. Желаем никогда не стареть душой, сил и воодушевления, благодарных детей и солнечных дней! С Днем учителя!

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В этот светлый октябрьский день сердечно поздравляем наших любимых учителей с профессиональным праздником! От всей души благодарим вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за знания, будущие успехи и достижения. С Днем учителя!

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Поздравляю! Продолжайте ежедневно заражать детей тягой к разумному, доброму и вечному! А главное, сами не заразитесь от них желанием сбегать с уроков, носиться по коридорам, забывать дома тетради, класть кнопки на стулья и дергать девочек за волосы.

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Поздравляем! Пусть ваш труд всегда доставляет радость и удовлетворение, а ученики ценят ваш вклад в их развитие.

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От всего сердца поздравляем с праздником! Пусть этот год принесет много хороших новостей, а дети позволяют гордиться своим трудом. Пусть здоровье не подводит, а терпение и самоотверженность труда никогда не доставляют неприятностей!

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Дорогая учительница, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю вас за вашу доброту, терпение, заботу и бесконечное понимание. Желаю вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, личного благополучия, достойной зарплаты и хороших, благодарных, любящих учащихся.

***

Учитель — гордое звание, которое при жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же нелегкие учительские будни приносят только радость и будут плодотворными. А мы, ученики, будем усердны, которыми можно гордиться. А в семье только счастье и уют воцарится. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

***

Дорогой учитель, классный руководитель! Ваше терпение, ваша стойкость и самоотверженность, ваша отзывчивость и любовь к каждому ученику — невероятный непосильный труд! Спасибо вам за то, что вы рядом в самые трудные моменты. Мы желаем вам любви к вашей работе, бесконечному здоровью и вдохновению!

***

Уважаемые коллеги! Позвольте в наш профессиональный праздник поздравить вас от всей души! Мы с вами соратники в борьбе за разум детей, их знания, за их будущее в этом мире. Мы их наставники и для некоторых даже друзья. Мы даем им надежду и помогаем расправить крылья для большого полета в жизнь. От всего сердца желаю стоять до конца в этой борьбе, не терять терпения и каждый день с новыми силами идти в бой. С Днем Учителя!

Дети поздравляют учительницу с праздником. Фото: shutterstock.com

День учителя 2023 — оригинальные поздравления в стихах

С праздником поздравляю,

Вдохновения желаю.

Чтобы учениками гордились,

А они плодотворно учились.

Чтобы горя не знали,

Беды обходили.

Семья объединилась,

А учительская карьера развивалась.

***

С Днем учителя поздравляю,

Искренне Вам я пожелаю

Чтобы ученики всегда уважали,

Все несогласия отступали,

Благополучия, уюта, надежды,

Всегда сбывались, чтобы все мечты!

***

С Днем учителя поздравляем!

И сегодня Вам желаем

позитива и любви,

Чтобы сбывались все мечты.

Учеников хороших и усердных,

Дней счастливых и безоблачных,

Чтобы были в Вашем доме

Все счастливы и здоровы!

***

С праздником имеем честь поздравлять!

Желать вам достижений и вершин.

Чтобы вы гордились учениками своими,

Чтобы вы никогда не жалели сил,

Шли вперед, во благо Украины,

Давая наставления и жизненных сил.

***

С Днем учителя поздравляю Вас!

Хороших эмоций желаю запас,

Счастье великого на долгие годы,

И в дом Ваш желаю хорошей погоды.

Здоровье стального, финансов, достатка,

В школьной рутине комфорта, порядка.

Детей Вам послушных и легких времен,

Сердце пусть греет великая любовь.

***

Учитель за доброту и терпение,

За все знания и за умение

Мы благодарим! В осенний теплый день

Желаем радостей, вдохновений!

За ваш труд непростой

За учительскую любовь святую

Мы вам желаем сил, здоровья,

Ученического уважения и любви!

Пусть Бог дает портфели денег,

Да будут ученики все хорошие,

Пусть образование станет перспективным,

А не только важной и нужной!

***

Поздравляем с праздником

Шлем улыбок много,

Пусть в Вашем доме

Все исполнится любви,

Мы благодарны за науку,

За то, что нас за руку

Ведете в мир прекрасный,

Интересный, добрый, ясный!

***

За неутомимый труд Ваш

Поклон Вам к земле низкий,

Примите благодарность искреннюю нашу

За труд учительский тяжелый!

Пусть хорошо Вам все время живется

Без горя, печали и беды,

А шумная пусть малышка

Доставляет радость Вам всегда!

***

Примите поздравления искренние, от души

С профессиональным праздником, учителя!

Уроки пусть проходят на ура,

Пусть любит, уважает детвору.

Душевных сил, сил и тепла,

Чтобы каждый миг ярким был.

Пусть школа будет, как второй дом,

Чтоб уютно и хорошо было в нем!

***

Тем, кто познать добро помог,

Тем, кто открыл для нас тайны дорог,

Тем, кто нам крылья дарит каждый день,

Тем, кто открыл нам жажду познания

Тем, чей труд тяжел, непрост,

Тем, чье слово добром прораста,

Тем, кто открыл нам науки рассвета

Наши праздничные и искренние поздравления!

***

С праздником учителей лучших мы поздравляем!

Пусть будни вам приносят только счастье!

Всего самого солнечного мы вам желаем!

Ибо опыта и знаний уже не пропасть!

***

Учитель наш! На жизненной дороге

Пусть счастье всегда сопровождает Вас,

Пусть радость ждет уже на пороге,

Пусть все начинания в хорошее время.

В день учителя мы вам поклоняемся низко,

И искреннее спасибо мы говорим вам,

Душой вы с нами, вы рядом, вы близко,

Знание вы и сердце даруете нам!

***

С днем учителя поздравляю

Вас, лучшие педагоги.

Вам с учениками желаю

Вести мудрый диалог.

Счастье вам, здоровье, силы,

Мира и терпения,

Совершенствуйте свои

Учительские умения.

Пусть работа вам дарит

Радость и вдохновение,

Щедрые принесет плоды

Ваше пусть обучение!

С Днем учителя — яркие открытки на украинском языке

Поздравление с Днем учителя 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем учителя 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем учителя 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем учителя 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем учителя 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем учителя 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем учителя