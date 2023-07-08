День семьи в Украине — 8 июля — поздравления с праздником в прозе, стихах, открытках

День семьи в Украине 2023: красивые поздравления, открытки для самых родных
В эту субботу, 8 июля, украинцы отмечают важный праздник — День семьи. Для каждого человека семья — наибольшая ценность. В этот день поздравляют родителей, супругов и любимых.
Новини.LIVE предлагает узнать об истории и традициях праздника. А также предлагает красивую подборку поздравлений с Днем семьи в Украине.
День семьи в Украине — история праздника
Стоит отметить, что в Украине День семьи празднуют дважды.
- 15 мая международный праздник, начатый Организацией Объединенных Наций 1993 года;
- 8 июля День семьи в Украине установлен в 2012 году соответствующим указом президента.
День семьи — кого поздравлять и какие традиции празднования
В День семьи принято поздравлять родителей, супругов и влюбленных. В этот день стоит позвонить своим родным, поздравить и поинтересоваться их делами и здоровьем, поддержать теплым словом.
На праздник принято приглашать близких в гости, а также собираться всей семьей. Поскольку в этом году праздник выпадает на субботу, можно собраться всей семьей за праздничным столом или пойти на природу.
Тем, у кого пока нет своей семьи, желают поскорее создать ее.
День семьи в Украине 2023: поздравления в стихах
Родину вашу в праздничное время
Мы хотим искренним сердцем поздравить.
Пусть добро идет в ваш дом,
А все нехорошо обходит вас.
Пусть детишек прибавится в семье,
На маму и на папу очень похожих,
Пусть их охраняет Матерь Божия,
А над колыбелью поют соловьи.
Чтобы дружно вы и весело жили,
Как лебеди — всегда и везде двое,
Чтобы благополучие — полной рекой,
И жизненные радости к вам в дом плыли.
Чтобы весна и лето, и зима,
Но осень с ними радовали вам душу.
Еще пожелать хочу я и должен,
Чего и в мире белом нет.
***
Семья — это счастье, любовь и удача,
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Вера в лучшее, волнение и трепет.
Семья — дружный труд и вечные заботы,
Семья — это много дома работы.
Семья — это сложно.
Семья — это важно.
Семья — это когда
Все на свете возможно.
***
Наши милые и любимые, лучшие в мире,
Желаем счастья, дарим цветы.
Чтобы солнце и звезды лелеяли тепло,
И чтоб всегда здоровье было.
Чтобы печали не знали, мы просим судьбы,
Добра вам и радости, родные, достаточно.
Потому что людям для счастья много не нужно.
Семейный уют и мирное небо.
***
Желаем здоровья много-много,
Пусть счастье и мир остаются в доме,
Пусть горе обходит всегда стороной,
А радость приходит и льется по реке.
Пусть долго улыбается солнце и небо,
Нам, кроме вас, больше ничего не нужно,
Пусть бог хранит вас, дорогие, все время,
Живите только, родные, с нами и для нас.
Поздравление с Днем семьи в прозе
Поздравляю Вас и Ваших близких с днем семьи, любви и верности! Желаю вам никогда не забывать, как много значит для вас семья. Простите друг друга любовь, доброту и внимание, цените и уважайте друг друга и да благословит вас Господь!
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Пусть твоя семья всегда будет гордостью твоей. Пусть любовь твоего сердца не знает разочарований, пусть верность душе твоей дарит уют и покой тебе и твоим близким. Здоровья и мира вам и вашему дому. С Днем семьи!
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С праздником любви и верности! Желаю тебе найти близкого по духу человека, твою вторую половинку и нежно беречь ваши чувства. Никогда не пренебрегай родными и близкими людьми. Светлая и теплая, душевного комфорта, семейного уюта и благополучия!
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Поздравляю с Днем семьи! Желаю понимания, счастья, невероятных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в беде. Любовь, светлого будущего, изобилия и совместного развития!
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Есть хорошая пословица о том, что одну веточку переломить легко, а вот когда они собраны в пучок — вряд ли. Вот так и с семьей. Вместе куда легче противостоять жизненным невзгодам, находить выходы, бороться... А как сладко делить победы с родными людьми! Сегодня, в День семьи, примите искренние пожелания мира и согласия. Пусть в вашей семье всегда царят любовь, взаимопомощь и взаимопонимание!
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Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий.
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Давайте семейные ценности уважать! Давайте всегда своих близких любить! Ведь только в семье мы поддержку найдем! Да будет всегда полной чашей ваш дом!
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День семьи — особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпение, счастье и сил бороться с любыми невзгодами!
День семьи 8 июля — теплые и красивые открытки
Видеопоздравления с Днем семьи
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