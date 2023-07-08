День семьи в Украине — 8 июля — поздравления с праздником в прозе, стихах, открытках

Фотосессия дружеской молодой украинской семьи. Фото: google.com

В эту субботу, 8 июля, украинцы отмечают важный праздник — День семьи. Для каждого человека семья — наибольшая ценность. В этот день поздравляют родителей, супругов и любимых.

Новини.LIVE предлагает узнать об истории и традициях праздника. А также предлагает красивую подборку поздравлений с Днем семьи в Украине.

Читайте также:

День семьи в Украине — история праздника

Стоит отметить, что в Украине День семьи празднуют дважды.

15 мая международный праздник, начатый Организацией Объединенных Наций 1993 года;

8 июля День семьи в Украине установлен в 2012 году соответствующим указом президента.

Семья. Фото: google.com

День семьи — кого поздравлять и какие традиции празднования

В День семьи принято поздравлять родителей, супругов и влюбленных. В этот день стоит позвонить своим родным, поздравить и поинтересоваться их делами и здоровьем, поддержать теплым словом.

На праздник принято приглашать близких в гости, а также собираться всей семьей. Поскольку в этом году праздник выпадает на субботу, можно собраться всей семьей за праздничным столом или пойти на природу.

Тем, у кого пока нет своей семьи, желают поскорее создать ее.

Украинская семья. Фото: depositphotos.com

День семьи в Украине 2023: поздравления в стихах

Родину вашу в праздничное время

Мы хотим искренним сердцем поздравить.

Пусть добро идет в ваш дом,

А все нехорошо обходит вас.

Пусть детишек прибавится в семье,

На маму и на папу очень похожих,

Пусть их охраняет Матерь Божия,

А над колыбелью поют соловьи.

Чтобы дружно вы и весело жили,

Как лебеди — всегда и везде двое,

Чтобы благополучие — полной рекой,

И жизненные радости к вам в дом плыли.

Чтобы весна и лето, и зима,

Но осень с ними радовали вам душу.

Еще пожелать хочу я и должен,

Чего и в мире белом нет.

***

Семья — это счастье, любовь и удача,

Семья — это летом поездки на дачу.

Семья — это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Вера в лучшее, волнение и трепет.

Семья — дружный труд и вечные заботы,

Семья — это много дома работы.

Семья — это сложно.

Семья — это важно.

Семья — это когда

Все на свете возможно.

***

Наши милые и любимые, лучшие в мире,

Желаем счастья, дарим цветы.

Чтобы солнце и звезды лелеяли тепло,

И чтоб всегда здоровье было.

Чтобы печали не знали, мы просим судьбы,

Добра вам и радости, родные, достаточно.

Потому что людям для счастья много не нужно.

Семейный уют и мирное небо.

***

Желаем здоровья много-много,

Пусть счастье и мир остаются в доме,

Пусть горе обходит всегда стороной,

А радость приходит и льется по реке.

Пусть долго улыбается солнце и небо,

Нам, кроме вас, больше ничего не нужно,

Пусть бог хранит вас, дорогие, все время,

Живите только, родные, с нами и для нас.

Поздравление с Днем семьи в прозе

Поздравляю Вас и Ваших близких с днем семьи, любви и верности! Желаю вам никогда не забывать, как много значит для вас семья. Простите друг друга любовь, доброту и внимание, цените и уважайте друг друга и да благословит вас Господь!

***

Пусть твоя семья всегда будет гордостью твоей. Пусть любовь твоего сердца не знает разочарований, пусть верность душе твоей дарит уют и покой тебе и твоим близким. Здоровья и мира вам и вашему дому. С Днем семьи!

***

С праздником любви и верности! Желаю тебе найти близкого по духу человека, твою вторую половинку и нежно беречь ваши чувства. Никогда не пренебрегай родными и близкими людьми. Светлая и теплая, душевного комфорта, семейного уюта и благополучия!

***

Поздравляю с Днем семьи! Желаю понимания, счастья, невероятных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в беде. Любовь, светлого будущего, изобилия и совместного развития!

***

Есть хорошая пословица о том, что одну веточку переломить легко, а вот когда они собраны в пучок — вряд ли. Вот так и с семьей. Вместе куда легче противостоять жизненным невзгодам, находить выходы, бороться... А как сладко делить победы с родными людьми! Сегодня, в День семьи, примите искренние пожелания мира и согласия. Пусть в вашей семье всегда царят любовь, взаимопомощь и взаимопонимание!

***

Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий.

***

Давайте семейные ценности уважать! Давайте всегда своих близких любить! Ведь только в семье мы поддержку найдем! Да будет всегда полной чашей ваш дом!

***

День семьи — особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпение, счастье и сил бороться с любыми невзгодами!

День семьи 8 июля — теплые и красивые открытки

Поздравления с Днем семьи. Фото: google.com

Поздравления с Днем семьи. Фото: v24.com.ua

Поздравления с Днем семьи. Фото: v24.com.ua

Поздравления с Днем семьи. Фото: v24.com.ua

Поздравления с Днем семьи. Фото: ТСН

Поздравления с Днем семьи. Фото: ТСН

Поздравления с Днем семьи. Фото: УНИАН

Поздравления с Днем семьи. Фото: УНИАН

Поздравления с Днем семьи. Фото: УНИАН

Поздравления с Днем семьи. Фото: УНИАН

Видеопоздравления с Днем семьи

Ранее Новини.LIVE рассказывало, какие важные события, даты и праздники в июле 2023 года отметим, а также сколько будет выходных и рабочих дней.