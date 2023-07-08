День сім'ї в Україні — 8 липня — привітання зі святом у прозі, віршах, листівках

Фотосесія дружньої молодої української родини. Фото: google.com

У цю суботу, 8 липня, українці відзначають важливе свято — День сім'ї. Для кожної людини родина — найбільша цінність. Цього дня вітають батьків, подружжя і коханих.

Новини.LIVE пропонує дізнатися про історію та традиції свята. А також пропонує красиву добірку привітань з Днем сім'ї в Україні.

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День сім'ї в Україні — історія свята

Варто зазначити, що в Україні День сім'ї святкують двічі:

15 травня міжнародне свято, започатковане Організацією Об'єднаних Націй 1993 року;

8 липня День сім'ї в Україні встановлений 2012 року відповідним указом президента.

Родина. Фото: google.com

День сім'ї — кого вітати та які традиції святкування

У День сім'ї заведено вітати, батьків, подружжя та закоханих. Варто цього дня подзвонити своїм рідним, привітати та поцікавитися їх справами та здоров'ям, підтримати теплим словом.

На свято заведено запрошувати близьких у гості, а також збиратися усією родиною. Оскільки цього року свято припадає на суботу, можна зібратися всією родиною за святковим столом чи піти на природу.

Тим, у кого поки немає своєї сім'ї, бажають скоріше створити її.

Українська родина. Фото: depositphotos.com

День сім'ї в Україні 2023: привітання у віршах

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Сім'я — це щастя, любов і удача,

Сім'я — це влітку поїздки на дачу.

Сім'я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім'я — дружна праця і вічні турботи,

Сім'я — це багато вдома роботи.

Сім'я — це складно.

Сім'я — це важливо.

Сім'я — це коли

Все на світі можливо.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

Привітання з Днем сім'ї у прозі

Вітаю Вас і Ваших близьких з днем сім'ї, любові та вірності! Бажаю Вам ніколи не забувати, як багато значить для вас сім'я. Даруйте один одному любов, доброту та увагу, цінуйте і поважайте один одного і нехай Господь благословить вас!

***

Нехай твоя сім'я завжди буде твоєю гордістю. Нехай любов твого серця не знає розчарувань, нехай вірність твоєї душі дарує затишок і спокій тобі й твоїм близьким. Здоров'я і миру вам і вашому дому. З Днем сім'ї!

***

Зі святом любові та вірності! Бажаю тобі знайти близьку за духом людину, твою другу половинку і ніжно берегти ваші почуття. Ніколи не нехтуй рідними та близькими людьми. Світла і тепла, душевного комфорту, сімейного затишку і добробуту!

***

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю порозуміння, щастя, неймовірних планів та безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і втіхою в біді. Кохання, світлого майбутнього, достатку та спільного розвитку!

***

Є гарне прислів'я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок — навряд чи. Ось так і з сім'єю. Разом куди легше протистояти життєвим негараздам, знаходити виходи, боротися... А як солодко ділити перемоги з рідними людьми! Сьогодні, в День сім'ї, прийміть найщиріші побажання миру та злагоди. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!

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Справжня цінність у житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять.

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Давайте сімейні цінності шанувати! Давайте завжди своїх близьких любити! Адже тільки в сім'ї ми підтримку знайдемо! Нехай буде завжди повною чашею ваш дім!

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День сім’ї — особливе свято! Бажаю щоби домівка була повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

День родини 8 липня — теплі та красиві листівки

Привітання з Днем сім'ї. Фото: google.com

Привітання з Днем сім'ї. Фото: v24.com.ua

Привітання з Днем сім'ї. Фото: v24.com.ua

Привітання з Днем сім'ї. Фото: v24.com.ua

Привітання з Днем сім'ї. Фото: ТСН

Привітання з Днем сім'ї. Фото: ТСН

Привітання з Днем сім'ї. Фото: УНІАН

Привітання з Днем сім'ї. Фото: УНІАН

Привітання з Днем сім'ї. Фото: УНІАН

Привітання з Днем сім'ї. Фото: УНІАН

Відеопривітання з Днем сім'ї

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