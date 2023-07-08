День сім'ї в Україні — 8 липня — привітання зі святом у прозі, віршах, листівках

День сім'ї в Україні 2023: красиві та теплі привітання, листівки для найрідніших
У цю суботу, 8 липня, українці відзначають важливе свято — День сім'ї. Для кожної людини родина — найбільша цінність. Цього дня вітають батьків, подружжя і коханих.
Новини.LIVE пропонує дізнатися про історію та традиції свята. А також пропонує красиву добірку привітань з Днем сім'ї в Україні.
День сім'ї в Україні — історія свята
Варто зазначити, що в Україні День сім'ї святкують двічі:
- 15 травня міжнародне свято, започатковане Організацією Об'єднаних Націй 1993 року;
- 8 липня День сім'ї в Україні встановлений 2012 року відповідним указом президента.
День сім'ї — кого вітати та які традиції святкування
У День сім'ї заведено вітати, батьків, подружжя та закоханих. Варто цього дня подзвонити своїм рідним, привітати та поцікавитися їх справами та здоров'ям, підтримати теплим словом.
На свято заведено запрошувати близьких у гості, а також збиратися усією родиною. Оскільки цього року свято припадає на суботу, можна зібратися всією родиною за святковим столом чи піти на природу.
Тим, у кого поки немає своєї сім'ї, бажають скоріше створити її.
День сім'ї в Україні 2023: привітання у віршах
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Сім'я — це щастя, любов і удача,
Сім'я — це влітку поїздки на дачу.
Сім'я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім'я — дружна праця і вічні турботи,
Сім'я — це багато вдома роботи.
Сім'я — це складно.
Сім'я — це важливо.
Сім'я — це коли
Все на світі можливо.
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
Привітання з Днем сім'ї у прозі
Вітаю Вас і Ваших близьких з днем сім'ї, любові та вірності! Бажаю Вам ніколи не забувати, як багато значить для вас сім'я. Даруйте один одному любов, доброту та увагу, цінуйте і поважайте один одного і нехай Господь благословить вас!
***
Нехай твоя сім'я завжди буде твоєю гордістю. Нехай любов твого серця не знає розчарувань, нехай вірність твоєї душі дарує затишок і спокій тобі й твоїм близьким. Здоров'я і миру вам і вашому дому. З Днем сім'ї!
***
Зі святом любові та вірності! Бажаю тобі знайти близьку за духом людину, твою другу половинку і ніжно берегти ваші почуття. Ніколи не нехтуй рідними та близькими людьми. Світла і тепла, душевного комфорту, сімейного затишку і добробуту!
***
Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю порозуміння, щастя, неймовірних планів та безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і втіхою в біді. Кохання, світлого майбутнього, достатку та спільного розвитку!
***
Є гарне прислів'я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок — навряд чи. Ось так і з сім'єю. Разом куди легше протистояти життєвим негараздам, знаходити виходи, боротися... А як солодко ділити перемоги з рідними людьми! Сьогодні, в День сім'ї, прийміть найщиріші побажання миру та злагоди. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!
***
Справжня цінність у житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять.
***
Давайте сімейні цінності шанувати! Давайте завжди своїх близьких любити! Адже тільки в сім'ї ми підтримку знайдемо! Нехай буде завжди повною чашею ваш дім!
***
День сім’ї — особливе свято! Бажаю щоби домівка була повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!
День родини 8 липня — теплі та красиві листівки
Відеопривітання з Днем сім'ї
Раніше Новини.LIVE розповідало, які важливі події, дати та свята у липні 2023 року відзначатимемо, а також скільки буде вихідних і робочих днів.