День шоколада — 11 июля — традиции, интересные факты и сладкие поздравления

День шоколада 2023: интересные факты традиции и креативные поздравления
Ежегодно, 11 июля, в мире отмечают День шоколада! Это, пожалуй, единственный день в году, когда все сладкоежки могут есть шоколад без всякого чувства вины.
Новини.LIVE предлагает узнать об истории этого праздника, интересных фактах о шоколаде, а также делится креативными поздравлениями с Днем шоколада. Отправляйте своим близким, любимым, друзьям и знакомым, которые обожают этот вкус.
Всемирный День шоколада — история праздника и популярности шоколада
Родиной шоколада называют Центральную и Южную Америку. Древние индейцы майя и ацтеки смешивали обжаренные какао-зерна с водой, острым перцем и ванилью, создавая особый традиционный напиток. А слово "шоколад" происходит от "чоколатль", что означает "горькая вода".
Что касается праздника шоколада, то его придумали французы в 1995 году. Достаточно быстро праздник получил популярность, его начали отмечать в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри Европейского союза, так и за его пределами.
Какие традиции существуют в День шоколада 11 июля
В эту дату мировые кондитерские фабрики устраивают дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.
В Германии вообще построили целую шоколадную страну — Шоколандию! В День шоколада туда съезжаются сладкоежки не только из Германии, но и из других стран мира.
В Швейцарии создали "шоколадный" поезд, показывающий своим пассажирам местные шоколадные фабрики.
В Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада. "Викинги" таким образом выражают вкусное уважение.
День шоколада наиболее ярко празднуют во Львове. В кафе и кафе устраивают акции, мастер-классы.
Что нужно знать о шоколаде — ТОП 10 интересных фактов
1. Слово "шоколад" происходит от ацтекского слова "чоколатль"
"Чоколатль" переводится как "горькая вода". В то время не было сахара, поэтому вкус у шоколада был совсем другим, насыщенным и горьким.
2. Шоколад был аналогом денег у военных
По данным компании Mars, некоторые военные в 18 веке получали шоколад как плату за службу.
3. Шоколад полезнее поцелуев
Ученые обнаружили, что шоколад лучше стимулирует мозг и помогает производить больше эндорфинов, чем это делают поцелуи. Также в шоколаде содержится фенамин — вещество, создающее чувство влюбленности.
4. Шоколад имеет более 600 ароматических соединений
Шоколад содержит более 600 ароматических соединений, подсчитанных в Американском химическом обществе. К примеру, в красном вине их только около 200.
5. В темном шоколаде много антиоксидантов
Темный шоколад полезен здоровью сердца. Он снижает артериальное давление из-за высокого количества антиоксидантов. Ежедневное употребление 100 г шоколада значительно снижает риск сердечных заболеваний.
6. Запах шоколада в магазинах увеличивает продажи
Согласно данным журнала психологии окружающей среды, аромат шоколада увеличивает продажи в магазинах.
7. Первая шоколадная плитка в мире была выпущена англичанами
Английская шоколадная фабрика Cadbury в 1842 году выпустила первую шоколадную плитку в мире.
8. Шведы установили мировой рекорд потребления шоколада в год
Мировой рекорд потребления шоколада в 2012 году установили шведы — 11,8 кг на душу населения в год.
9. Шоколад может убить домашних питомцев
Шоколад очень вреден для наших домашних любимцев. В частности, у кошек и собак он может вызвать заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, а при регулярном употреблении может привести даже к смертельному случаю.
10. Шоколад вдохновил на изобретение микроволновки
То, что разогревает так много наших замороженных обедов и блюд на следующий день было изобретено благодаря маленькому кусочку растопленного шоколада. Около 70 лет назад инженер Перси Спенсер испытывал военный магнетрон и шоколадка в его кармане расплавилась. Очарованный Спенсер принес зерна попкорна в офис на следующий день и положил их на тот же магнит, создав первую в истории партию попкорна из микроволновки. Благодаря его растаявшей плитке шоколада родилась микроволновая печь.
Поздравление с Днем шоколада в прозе и SMS
Поздравляю с Днем шоколада! Пусть твой путь на пути к цели будет приятным, ярким и интересным. Жизнь да радует шоколадными мгновениями, а сладость сопровождает в любви!
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Сегодня поздравляю тебя со сладким и нежным праздником – Всемирным днем шоколада. Пусть каждый день будет сладким и приятным!
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Поздравляю с самым сладким праздником — Всемирным днем шоколада. Желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой и счастливой. Пусть все будет в шоколаде, а сердце тает от любви!
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Сегодня поздравляю тебя со сладким и нежным праздником – Всемирным днем шоколада. Пусть каждый день будет сладким и приятным. Желаю счастливой жизни и чтобы у тебя все было в шоколаде.
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Поздравляю тебя, мой любимый человечек, с Днем шоколада! Да, повод для праздника очень необычный… Но шоколад этого заслуживает! Он не только очень вкусен, но и поднимает настроение!
Яркие открытки ко Всемирному дню шоколада 11 июля
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