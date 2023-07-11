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День шоколада 2023: интересные факты традиции и креативные поздравления

11 июля 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День шоколада — 11 июля — традиции, интересные факты и сладкие поздравления
Девушка фотографируется с плиткой шоколада. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно, 11 июля, в мире отмечают День шоколада! Это, пожалуй, единственный день в году, когда все сладкоежки могут есть шоколад без всякого чувства вины.

Новини.LIVE предлагает узнать об истории этого праздника, интересных фактах о шоколаде, а также делится креативными поздравлениями с Днем шоколада. Отправляйте своим близким, любимым, друзьям и знакомым, которые обожают этот вкус.

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Всемирный День шоколада — история праздника и популярности шоколада

Родиной шоколада называют Центральную и Южную Америку. Древние индейцы майя и ацтеки смешивали обжаренные какао-зерна с водой, острым перцем и ванилью, создавая особый традиционный напиток. А слово "шоколад" происходит от "чоколатль", что означает "горькая вода".

Что касается праздника шоколада, то его придумали французы в 1995 году. Достаточно быстро праздник получил популярность, его начали отмечать в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри Европейского союза, так и за его пределами.

Какие традиции существуют в День шоколада 11 июля

В эту дату мировые кондитерские фабрики устраивают дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.

В Германии вообще построили целую шоколадную страну — Шоколандию! В День шоколада туда съезжаются сладкоежки не только из Германии, но и из других стран мира.

В Швейцарии создали "шоколадный" поезд, показывающий своим пассажирам местные шоколадные фабрики.

В Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада. "Викинги" таким образом выражают вкусное уважение.

День шоколада наиболее ярко празднуют во Львове. В кафе и кафе устраивают акции, мастер-классы.

 

Что нужно знать о шоколаде — ТОП 10 интересных фактов
Девушка фотографируется с плиткой шоколада. Фото: google.com

Что нужно знать о шоколаде — ТОП 10 интересных фактов

1. Слово "шоколад" происходит от ацтекского слова "чоколатль"

"Чоколатль" переводится как "горькая вода". В то время не было сахара, поэтому вкус у шоколада был совсем другим, насыщенным и горьким.

2. Шоколад был аналогом денег у военных

По данным компании Mars, некоторые военные в 18 веке получали шоколад как плату за службу.

3. Шоколад полезнее поцелуев

Ученые обнаружили, что шоколад лучше стимулирует мозг и помогает производить больше эндорфинов, чем это делают поцелуи. Также в шоколаде содержится фенамин — вещество, создающее чувство влюбленности.

4. Шоколад имеет более 600 ароматических соединений

Шоколад содержит более 600 ароматических соединений, подсчитанных в Американском химическом обществе. К примеру, в красном вине их только около 200.

5. В темном шоколаде много антиоксидантов

Темный шоколад полезен здоровью сердца. Он снижает артериальное давление из-за высокого количества антиоксидантов. Ежедневное употребление 100 г шоколада значительно снижает риск сердечных заболеваний.

6. Запах шоколада в магазинах увеличивает продажи

Согласно данным журнала психологии окружающей среды, аромат шоколада увеличивает продажи в магазинах.

7. Первая шоколадная плитка в мире была выпущена англичанами

Английская шоколадная фабрика Cadbury в 1842 году выпустила первую шоколадную плитку в мире.

8. Шведы установили мировой рекорд потребления шоколада в год

Мировой рекорд потребления шоколада в 2012 году установили шведы — 11,8 кг на душу населения в год.

9. Шоколад может убить домашних питомцев

Шоколад очень вреден для наших домашних любимцев. В частности, у кошек и собак он может вызвать заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, а при регулярном употреблении может привести даже к смертельному случаю.

10. Шоколад вдохновил на изобретение микроволновки

То, что разогревает так много наших замороженных обедов и блюд на следующий день было изобретено благодаря маленькому кусочку растопленного шоколада. Около 70 лет назад инженер Перси Спенсер испытывал военный магнетрон и шоколадка в его кармане расплавилась. Очарованный Спенсер принес зерна попкорна в офис на следующий день и положил их на тот же магнит, создав первую в истории партию попкорна из микроволновки. Благодаря его растаявшей плитке шоколада родилась микроволновая печь.

 

Поздравление с Днем шоколада в прозе и SMS
Девушка фотографируется с плиткой шоколада. Фото: google.com

Поздравление с Днем шоколада в прозе и SMS

Поздравляю с Днем шоколада! Пусть твой путь на пути к цели будет приятным, ярким и интересным. Жизнь да радует шоколадными мгновениями, а сладость сопровождает в любви!

***

Сегодня поздравляю тебя со сладким и нежным праздником – Всемирным днем шоколада. Пусть каждый день будет сладким и приятным!

***

Поздравляю с самым сладким праздником — Всемирным днем шоколада. Желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой и счастливой. Пусть все будет в шоколаде, а сердце тает от любви!

***

Сегодня поздравляю тебя со сладким и нежным праздником – Всемирным днем шоколада. Пусть каждый день будет сладким и приятным. Желаю счастливой жизни и чтобы у тебя все было в шоколаде.

***

Поздравляю тебя, мой любимый человечек, с Днем шоколада! Да, повод для праздника очень необычный… Но шоколад этого заслуживает! Он не только очень вкусен, но и поднимает настроение!

Яркие открытки ко Всемирному дню шоколада 11 июля

Поздравление с Всемирным днем шоколада 2023
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE
Всемирный день шоколада: открытки
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE
Сладкие и нежные поздравления на Всемирный день шоколада
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE
Поздравления на Всемирный день шоколада
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE
Всемирный день шоколада - 11 июля - приветствие
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE
Картинки с Днем шоколада 2023
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE
Яркие открытки ко Всемирному дню шоколада 11 июля
Поздравление с Всемирным Днем шоколада 2023. Фото: Новини.LIVE

Какой шоколад действительно полезен — видео

 

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