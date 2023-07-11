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День шоколаду 2023: цікаві факти традиції та креативні привітання для ласунів

11 липня 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День шоколаду — 11 липня — традиції, цікаві факти та солодкі привітання
Дівчина фотографується з плиткою шоколаду. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно, 11 липня, у світі відзначають День шоколаду! Це, мабуть, єдиний день в році, коли всі ласуни можуть їсти шоколад без будь-якого почуття провини.

Новини.LIVE пропонує дізнатися про історію цього свята, цікаві факти про шоколад, а також ділиться креативними привітаннями з Днем шоколаду. Відправляйте своїм близьким, коханим, друзям та знайомим, які обожнюють цей смаколик. 

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Всесвітній День шоколаду — історія свята та популярності шоколаду

Батьківщиною шоколаду називають Центральну і Південну Америку. Древні індіанці майя та ацтеки змішували обсмажені зерна какао з водою, гострим перцем і ваніллю, створюючи особливий традиційний напій. А слово "шоколад" походить від "чоколатль", що означає "гірка вода".

Щодо свята шоколаду, то його придумали французи 1995 року. Досить швидко свято здобуло популярність, його почали відзначати в Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах як всередині Європейського союзу, так і за його межами.

Які традиції існують у День шоколаду 11 липня

У цю дату світові кондитерські фабрики влаштовують дні відкритих дверей. Відвідувачам показують майстер-класи з виготовлення ласощів, а також розповідають про його користь і шкоду.

В Німеччині взагалі побудували цілу шоколадну країну – Шоколандію! У День шоколаду туди з'їжджаються ласуни не тільки з Німеччини, а й з інших країн світу.

У Швейцарії створили "шоколадний" поїзд, який показує своїм пасажирам місцеві шоколадні фабрики.

У Ісландії досі палять багаття в День шоколаду. "Вікінги" таким чином висловлюють смаколику свою повагу.

В Україні День шоколаду найбільш яскраво святкують у Львові. В кав'ярнях та кафе влаштовують акції, майстер-класи. 

 

Що треба знати про шоколад — ТОП 10 цікавих фактів
Дівчина фотографується з плиткою шоколаду. Фото: google.com

Що треба знати про шоколад — ТОП 10 цікавих фактів

1. Слово "шоколад" походить від ацтекського слова "чоколатль"

"Чоколатль" перекладається як "гірка вода". В ті часи не було цукру, тому смак у шоколаду був зовсім іншим, насиченим та гірким.

2. Шоколад був аналогом грошей у військових

За даними компанії Mars, деякі військові в 18 сторіччі отримували шоколад як платню за службу.

3. Шоколад корисніше поцілунків

Вчені виявили, що шоколад краще стимулює мозок і допомагає виробляти більше ендорфінів, ніж це роблять поцілунки. Також у шоколаді міститься фенамін — речовина, що створює відчуття закоханості.

4. Шоколад має понад 600 ароматичних з’єднань

Шоколад містить понад 600 ароматичних з’єднань, підрахували в Американському хімічному суспільстві. Наприклад, в червоному вині їх тільки близько 200.

5. У темному шоколаді багато антиоксидантів

Темний шоколад корисний для здоров’я серця. Він знижує артеріальний тиск через високу кількість антиоксидантів. Щоденне вживання 100 г шоколаду значно знижує ризик серцевих захворювань.

6. Запах шоколаду в магазинах збільшує продажі

Згідно з даними Журналу психології навколишнього середовища, аромат шоколаду збільшує продажі в магазинах.

7. Перша шоколадна плитка у світі була випущена англійцями

Англійська шоколадна фабрика Cadbury в 1842 році випустила першу шоколадну плитку в світі.

8. Шведи встановили світовий рекорд споживання шоколаду на рік 

Світовий рекорд споживання шоколаду в 2012 році встановили шведи — 11,8 кг на душу населення в рік.

9. Шоколад може вбити домашніх улюбленців

Шоколад надзвичайно шкідливий для наших домашніх улюбленців. Зокрема у котів та собак він може викликати захворювання нервової та серцево-судинної системи, а при регулярному вживанні може призвести навіть до смертельного випадку.

10. Шоколад надихнув на винахід мікрохвильової печі

Те, що розігріває так багато наших заморожених обідів і страв другого дня було винайдено завдяки маленькому шматочку розтопленого шоколаду. Близько 70 років тому інженер Персі Спенсер випробовував військовий магнетрон і шоколадка в його кишені розплавилася. Зачарований Спенсер приніс зерна попкорну в офіс наступного дня і поклав їх на той же магніт, створивши першу в історії партію попкорну з мікрохвильової печі. Завдяки його плитці шоколаду, що розтанула, народилася мікрохвильова піч.

 

Привітання з Днем шоколаду у прозі та СМС
Дівчина фотографується з плиткою шоколаду. Фото: google.com

Привітання з Днем шоколаду у прозі та СМС

Вітаю з Днем шоколаду! Нехай твоя дорога на шляху до мети буде приємною, яскравою і цікавою. Життя хай радує шоколадними митями, а солодкість супроводжує в любові!

***

Сьогодні вітаю тебе з солодким та ніжним святом — Всесвітнім днем шоколаду. Нехай кожен день буде солодким і приємним!

***

Вітаю з найсолодшим святом — Всесвітнім днем шоколаду. Бажаю, щоб усе твоє життя було солодким і щасливим. Нехай все буде в шоколаді, а серце тане від любові!

***

Сьогодні вітаю тебе з солодким та ніжним святом — Всесвітнім днем шоколаду. Нехай кожен день буде солодким і приємним. Бажаю щасливого життя, і щоб у тебе все було в шоколаді.

***

Вітаю тебе, мій коханий чоловічку, з Днем шоколаду! Так, привід для свята вельми незвичайний… Але шоколад на це заслуговує! Він не тільки дуже смачний, а й піднімає настрій!

Яскраві листівки до Всесвітнього дня шоколаду 11 липня 

Привітання з Всесвітнім днем шоколаду 2023
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE
Всесвітній день шоколаду: привітання у листівках
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE
Солодкі та ніжні привітання на Всесвітній день шоколаду
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE
Вітання на Всесвітній день шоколаду
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE
Всесвітній день шоколаду - 11 липня - привітання
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE
Картинки з Днем шоколаду 2023
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE
Яскраві листівки до Всесвітнього дня шоколаду 11 липня
Привітання з Всесвітнім Днем шоколаду 2023. Фото: Новини.LIVE

Який шоколад насправді корисний — відео 

 

Раніше Новини.LIVE розповідало, які важливі події, дати та свята у липні 2023 року відзначатимемо, а також скільки буде вихідних і робочих днів.

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