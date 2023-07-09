С Днем рыбака — 9 июля — креативные поздравления в прозе, стихах, открытках

День рыбака 2023: как креативно и весело поздравить с праздником
Ежегодно во второе воскресенье июля украинцы отмечают День рыбака. В 2023 году праздник выпадает на 9 июля. Эта особая дата посвящена не только любителям, но и профессионалам дела: предпринимателям, инспекторам, экипажам рыболовных судов и другим работникам рыбного хозяйства.
Новини.LIVE рассказывает об истории этого праздника в Украине, его особенностях, а также делится подборкой креативных и веселых поздравлений с Днем рыбака в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих знакомых, коллег, друзей, родственников и близких с этой прекрасной датой!
День рыбака 2023 — что это за праздник и как появилось в Украине
В современном мире многие считают, что такое хобби как рыбалка негуманно и может навредить природе. Однако рыбалка – это не только способ отдыха, но и часто возможность прокормить свои семьи.
Цель праздника заключается в поддержке сотрудников рыбного хозяйства. В этот день соревнуются по рыбалке, проходят мастер-классы и обучающие семинары. Рыбаки в этот день встречают праздник на берегу за удочкой.
Профессиональный праздник День рыбака был установлен в Украине указом президента №464/95 от 22 июня 1995 года. Согласно документу, профессиональный День рыбака Украина отмечает ежегодно во второе воскресенье июля.
В то же время Всемирный день рыбака отмечают ежегодно в один и тот же день — 27 июня.
День рыбака 2023 — поздравления в стихах
С праздником профессиональным поздравлю!
Здоровья, счастья пожелаю!
Пусть ласковый шепот вод
Нашептывает ярких водоворот приключений!
Пусть удача улыбается,
Мормышка с волной поиграется!
Желаю, чтобы мы гордились вами
И рыбой вкусной угощались!
***
В День рыбака искренне пожелаю,
Чтобы был богат твой улов!
Тебя люблю, ценю и уважаю,
И хочу, чтобы пудовую щуку ты нашел!
Так что рыбного урожая пожелаю,
И ловится пусть рыба сломя голову!
***
Желаю, чтобы крючки от карасей трещали
И ухи шел приятный аромат,
Чтобы на реке не раз встречались
И без плотвы или карасей домой не возвращались!
***
С Днем рыбака поздравлю,
Улова рыбного желаю!
Еще и золотую поймать рыбу,
Желание загадать через минуту!
Счастлив будь, весел, не печалься,
Любовь к рыбе всю жизнь ты сохрани!
***
Желаю прекрасного клева,
Ведерце большого улова,
Надежной пусть будет удочка,
Душа пусть не знает печали!
***
Пусть всегда, без промедления,
Рыба дергает крючок.
Чтобы ты ее родной,
Не ждал бережка,
А ловил ее большую,
В море, в реке и в пруду!
***
В день рыбалки пусть небо будет ясным,
Пусть сто лет не знать вам беды,
И наловить вам рыбы столько,
сколько в море капель голубой воды.
День рыбака 9 июля — поздравление в прозе
Пусть улов всегда будет большим, удача и везение — непромокаемыми, а удочка клюет по каждому зову! Желаю отличного самочувствия, большого энтузиазма и только ясной погоды. С Днем рыбака!
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Желаю почаще ходить на рыбалку, ловить как можно больше рыбы для вкусной ухи, и поймать самого большого сома в реке. С днем рыбака!
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Поздравляю с днем рыбака! Интересно, что рыбалка – это не только положительные эмоции, но и непростой труд, требующий терпения, выдержки, выносливости, целеустремленности! От всего сердца желаю тебе, чтобы эти качества укреплялись изо дня в день!
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Поздравляю с днем рыбака! Желаю тебе поймать в свои сетки любовь и счастье! Пусть золотая рыбка станет лучшим трофеем! Желаю вдохновения, везения, волшебных снастей и богатых уловов!
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Поздравляю С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым миром вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.
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С праздником! Пусть каждый день не зависит от погоды, дарит много эмоций и адреналина! Мира, поклевки и улыбок тебе и всей твоей семье!
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Поздравляю с Днем рыбака и от всего сердца желаю ловить на свой крючок не только большую и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит прекрасное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.
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Поздравляю с Днем рыбака и желаю в свои сетки ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду души и полноценный отдых для тела.
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Поздравляю с Днем рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.
Поздравления с днем рыбака в креативных и ярких открытках
Видеопоздравления с Днем рыбака
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