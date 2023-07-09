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День рыбака 2023: как креативно и весело поздравить с праздником

9 июля 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем рыбака — 9 июля — креативные поздравления в прозе, стихах, открытках
Рыбак на отдыхе радуется своему улову. Фото: voevodyno.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно во второе воскресенье июля украинцы отмечают День рыбака. В 2023 году праздник выпадает на 9 июля. Эта особая дата посвящена не только любителям, но и профессионалам дела: предпринимателям, инспекторам, экипажам рыболовных судов и другим работникам рыбного хозяйства.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого праздника в Украине, его особенностях, а также делится подборкой креативных и веселых поздравлений с Днем рыбака в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих знакомых, коллег, друзей, родственников и близких с этой прекрасной датой!

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День рыбака 2023что это за праздник и как появилось в Украине

В современном мире многие считают, что такое хобби как рыбалка негуманно и может навредить природе. Однако рыбалка – это не только способ отдыха, но и часто возможность прокормить свои семьи.

Цель праздника заключается в поддержке сотрудников рыбного хозяйства. В этот день соревнуются по рыбалке, проходят мастер-классы и обучающие семинары. Рыбаки в этот день встречают праздник на берегу за удочкой.

Профессиональный праздник День рыбака был установлен в Украине указом президента №464/95 от 22 июня 1995 года. Согласно документу, профессиональный День рыбака Украина отмечает ежегодно во второе воскресенье июля.

В то же время Всемирный день рыбака отмечают ежегодно в один и тот же день — 27 июня.

 

День рыбака 2023 — что это за праздник и как появилось в Украине
Рыба в пруду. Фото: fishub.info

День рыбака 2023 — поздравления в стихах

С праздником профессиональным поздравлю!
Здоровья, счастья пожелаю!
Пусть ласковый шепот вод
Нашептывает ярких водоворот приключений!
Пусть удача улыбается,
Мормышка с волной поиграется!
Желаю, чтобы мы гордились вами
И рыбой вкусной угощались!

***

В День рыбака искренне пожелаю,
Чтобы был богат твой улов!
Тебя люблю, ценю и уважаю,
И хочу, чтобы пудовую щуку ты нашел!
Так что рыбного урожая пожелаю,
И ловится пусть рыба сломя голову!

***

Желаю, чтобы крючки от карасей трещали
И ухи шел приятный аромат,
Чтобы на реке не раз встречались
И без плотвы или карасей домой не возвращались!

***

С Днем рыбака поздравлю,
Улова рыбного желаю!
Еще и золотую поймать рыбу,
Желание загадать через минуту!
Счастлив будь, весел, не печалься,
Любовь к рыбе всю жизнь ты сохрани!

***

Желаю прекрасного клева,
Ведерце большого улова,
Надежной пусть будет удочка,
Душа пусть не знает печали!

***

Пусть всегда, без промедления,
Рыба дергает крючок.
Чтобы ты ее родной,
Не ждал бережка,
А ловил ее большую,
В море, в реке и в пруду!

***

В день рыбалки пусть небо будет ясным,
Пусть сто лет не знать вам беды,
И наловить вам рыбы столько,
сколько в море капель голубой воды.

День рыбака 9 июля — поздравление в прозе

Пусть улов всегда будет большим, удача и везение — непромокаемыми, а удочка клюет по каждому зову! Желаю отличного самочувствия, большого энтузиазма и только ясной погоды. С Днем рыбака!

***

Желаю почаще ходить на рыбалку, ловить как можно больше рыбы для вкусной ухи, и поймать самого большого сома в реке. С днем рыбака!

***

Поздравляю с днем рыбака! Интересно, что рыбалка – это не только положительные эмоции, но и непростой труд, требующий терпения, выдержки, выносливости, целеустремленности! От всего сердца желаю тебе, чтобы эти качества укреплялись изо дня в день!

***

Поздравляю с днем рыбака! Желаю тебе поймать в свои сетки любовь и счастье! Пусть золотая рыбка станет лучшим трофеем! Желаю вдохновения, везения, волшебных снастей и богатых уловов!

***

Поздравляю С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым миром вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.

***

С праздником! Пусть каждый день не зависит от погоды, дарит много эмоций и адреналина! Мира, поклевки и улыбок тебе и всей твоей семье!

***

Поздравляю с Днем рыбака и от всего сердца желаю ловить на свой крючок не только большую и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит прекрасное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

***

Поздравляю с Днем рыбака и желаю в свои сетки ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду души и полноценный отдых для тела.

***

Поздравляю с Днем рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.

Поздравления с днем рыбака в креативных и ярких открытках

Оригинальные поздравления с Днем рыбака
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE
День рыбака в Украине: картинки-поздравления
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE
С Днем рыбака 2023: прикольные поздравления
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE
День рыбака 2023: лучшие поздравления в открытках
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE
День рыбака 2023: прикольные открытки.
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с днем рыбака в креативных и ярких открытках
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE
Сегодня - День рыбака: поздравления, открытки.
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: ТСН.ua
9 июля - День рыбака в Украине: поздравления
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: ТСН.ua
День рыбака 2023: поздравления и открытки.
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: УНИАН
Поздравления с Днем рыбака 2023: картинки
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: УНИАН
Поздравление с Днем рыбака 2023
Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: УНИАН

Видеопоздравления с Днем рыбака

 

 

 

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