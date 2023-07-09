С Днем рыбака — 9 июля — креативные поздравления в прозе, стихах, открытках

Рыбак на отдыхе радуется своему улову. Фото: voevodyno.com

Ежегодно во второе воскресенье июля украинцы отмечают День рыбака. В 2023 году праздник выпадает на 9 июля. Эта особая дата посвящена не только любителям, но и профессионалам дела: предпринимателям, инспекторам, экипажам рыболовных судов и другим работникам рыбного хозяйства.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого праздника в Украине, его особенностях, а также делится подборкой креативных и веселых поздравлений с Днем рыбака в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих знакомых, коллег, друзей, родственников и близких с этой прекрасной датой!

Читайте также:

День рыбака 2023 — что это за праздник и как появилось в Украине

В современном мире многие считают, что такое хобби как рыбалка негуманно и может навредить природе. Однако рыбалка – это не только способ отдыха, но и часто возможность прокормить свои семьи.

Цель праздника заключается в поддержке сотрудников рыбного хозяйства. В этот день соревнуются по рыбалке, проходят мастер-классы и обучающие семинары. Рыбаки в этот день встречают праздник на берегу за удочкой.

Профессиональный праздник День рыбака был установлен в Украине указом президента №464/95 от 22 июня 1995 года. Согласно документу, профессиональный День рыбака Украина отмечает ежегодно во второе воскресенье июля.

В то же время Всемирный день рыбака отмечают ежегодно в один и тот же день — 27 июня.

Рыба в пруду. Фото: fishub.info

День рыбака 2023 — поздравления в стихах

С праздником профессиональным поздравлю!

Здоровья, счастья пожелаю!

Пусть ласковый шепот вод

Нашептывает ярких водоворот приключений!

Пусть удача улыбается,

Мормышка с волной поиграется!

Желаю, чтобы мы гордились вами

И рыбой вкусной угощались!

***

В День рыбака искренне пожелаю,

Чтобы был богат твой улов!

Тебя люблю, ценю и уважаю,

И хочу, чтобы пудовую щуку ты нашел!

Так что рыбного урожая пожелаю,

И ловится пусть рыба сломя голову!

***

Желаю, чтобы крючки от карасей трещали

И ухи шел приятный аромат,

Чтобы на реке не раз встречались

И без плотвы или карасей домой не возвращались!

***

С Днем рыбака поздравлю,

Улова рыбного желаю!

Еще и золотую поймать рыбу,

Желание загадать через минуту!

Счастлив будь, весел, не печалься,

Любовь к рыбе всю жизнь ты сохрани!

***

Желаю прекрасного клева,

Ведерце большого улова,

Надежной пусть будет удочка,

Душа пусть не знает печали!

***

Пусть всегда, без промедления,

Рыба дергает крючок.

Чтобы ты ее родной,

Не ждал бережка,

А ловил ее большую,

В море, в реке и в пруду!

***

В день рыбалки пусть небо будет ясным,

Пусть сто лет не знать вам беды,

И наловить вам рыбы столько,

сколько в море капель голубой воды.

День рыбака 9 июля — поздравление в прозе

Пусть улов всегда будет большим, удача и везение — непромокаемыми, а удочка клюет по каждому зову! Желаю отличного самочувствия, большого энтузиазма и только ясной погоды. С Днем рыбака!

***

Желаю почаще ходить на рыбалку, ловить как можно больше рыбы для вкусной ухи, и поймать самого большого сома в реке. С днем рыбака!

***

Поздравляю с днем рыбака! Интересно, что рыбалка – это не только положительные эмоции, но и непростой труд, требующий терпения, выдержки, выносливости, целеустремленности! От всего сердца желаю тебе, чтобы эти качества укреплялись изо дня в день!

***

Поздравляю с днем рыбака! Желаю тебе поймать в свои сетки любовь и счастье! Пусть золотая рыбка станет лучшим трофеем! Желаю вдохновения, везения, волшебных снастей и богатых уловов!

***

Поздравляю С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым и хорошим, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым миром вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.

***

С праздником! Пусть каждый день не зависит от погоды, дарит много эмоций и адреналина! Мира, поклевки и улыбок тебе и всей твоей семье!

***

Поздравляю с Днем рыбака и от всего сердца желаю ловить на свой крючок не только большую и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит прекрасное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

***

Поздравляю с Днем рыбака и желаю в свои сетки ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду души и полноценный отдых для тела.

***

Поздравляю с Днем рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.

Поздравления с днем рыбака в креативных и ярких открытках

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: ТСН.ua

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: ТСН.ua

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем рыбака 2023. Фото: УНИАН

Видеопоздравления с Днем рыбака

Ранее Новини.LIVE рассказывало, какие важные события, даты и праздники в июле 2023 года отметим, а также сколько будет выходных и рабочих дней.