З Днем рибалки — 9 липня — креативні привітання у прозі, віршах, листівках

Рибалка на відпочинку радіє своєму улову. Фото: voevodyno.com

Щорічно у другу неділю липня українці відзначають День рибалки. 2023 року свято випадає на 9 липня. Ця особлива дата присвячена не тільки любителям, а й професіоналам справи: підприємця, інспекторам, екіпажам рибальських судів та іншим працівникам рибного господарства.

Новини.LIVE розповідає про історію цього свята в Україні, його особливості, а також ділиться добіркою креативних та веселих привітань з Днем рибалки у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх знайомих, колег, друзів, родичів та близьких людей з цією чудовою датою!

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В сучасному світі багато людей вважають, що таке хобі як риболовля негуманне та може нашкодити природі. Проте риболовля це не тільки спосіб відпочинку, а й часто можливість прогодувати свої сім’ї.

А мета свята полягає у підтримці співробітників рибного господарства. Цього дня змагаються з риболовлі, проходять майстер-класи та навчальні семінари. Рибалки у цей день зустрічають свято на березі за вудкою.

Професійне свято День рибалки було встановлено в Україні указом президента № 464/95 від 22 червня 1995 року. Згідно з документом, професійний День рибалки Україна відзначає щороку в другу неділю липня.

Водночас Всесвітній день рибалки відзначають щорічно в один і той самий день — 27 червня.

Риба у ставку. Фото: fishub.info

День рибалки 2023 — привітання у віршах

Зі святом професійним привітаю!

Здоров´я, щастя побажаю!

Нехай ласкавий шепіт вод

Нашіптує яскравих вир пригод!

Нехай удача посміхається,

Блешня із хвилею пограється!

Бажаю, щоб вами ми пишалися

Та рибою смачною пригощалися!

***

У День рибалки щиро побажаю,

Щоб був багатим твій улов!

Тебе люблю, ціную й поважаю,

І хочу, щоб пудову щуку ти знайшов!

Тож рибного врожаю побажаю,

І ловиться хай риба стрімголов!

***

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали

І юшки йшов приємний аромат,

Щоб на річці не раз стрічались

І без плотви чи карасів додому не вертались!

***

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спіймать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не тужи,

Любов до риби все життя ти збережи!

***

Бажаю чудового кльову,

Відерце великого улову,

Надійною нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутку!

***

Хай завжди, без зволікання,

Риба смикає гачок.

Щоби ти її рідненьку,

Не чекав на бережку,

А ловив її велику,

В морі, в річці і в ставку!

***

У день риболовлі хай небо буде ясним,

Нехай сто літ не знати вам біди,

І наловити вам риби стільки,

Скільки в морі крапель блакитної води.

День рибалки 9 липня — привітання у прозі

Нехай улов завжди буде великим, удача і везіння — непромокальними, а вудка клює за кожним покликом! Бажаю чудового самопочуття, великого ентузіазму і тільки ясної погоди. З Днем рибалки!

***

Бажаю частіше ходити на рибалку, ловити якнайбільше риби для смачної юшки, і зловити самого великого сома в річці. З днем рибалки!

***

Вітаю з днем рибалки! Цікаво, що риболовля це не тільки позитивні емоції, а й непроста праця, що вимагає терпіння, витримки, витривалості, цілеспрямованості! Від щирого серця бажаю тобі, щоб ці якості зміцнювалися день за днем!

***

Вітаю з днем рибалки! Бажаю тобі зловити в свої сітки любов і щастя! Нехай золота рибка стане найкращим трофеєм! Бажаю натхнення, везіння, чарівних снастей і багатих уловів!

***

Вітаю З Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і хорошим, нехай в життя приходять радість і успіх, нехай буде міцним здоров'я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

***

Зі святом! Нехай кожен день не залежить від погоди, дарує багато емоцій та адреналіну! Миру, клювання та посмішок тобі та всій твоїй родині!

***

Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але й велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай щодня дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого та досвідченого рибалки.

***

Вітаю з Днем рибалки та бажаю в свої сітки ловити удачу, бажаю ніколи не повертатися з риболовлі з порожніми руками. Нехай улюблена справа дарує відраду для душі та повноцінний відпочинок для тіла.

***

Вітаю з Днем рибалки й хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.

Привітання з днем рибалки у креативних та яскравих листівках

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем рибалки 2023. Фото: УНІАН

Відеопривітання з Днем рибалки

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