З Днем рибалки — 9 липня — креативні привітання у прозі, віршах, листівках

День рибалки 2023: як креативно та весело привітати зі святом
Щорічно у другу неділю липня українці відзначають День рибалки. 2023 року свято випадає на 9 липня. Ця особлива дата присвячена не тільки любителям, а й професіоналам справи: підприємця, інспекторам, екіпажам рибальських судів та іншим працівникам рибного господарства.
Новини.LIVE розповідає про історію цього свята в Україні, його особливості, а також ділиться добіркою креативних та веселих привітань з Днем рибалки у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх знайомих, колег, друзів, родичів та близьких людей з цією чудовою датою!
День рибалки 2023 — що це за свято та як з'явилося в Україні
В сучасному світі багато людей вважають, що таке хобі як риболовля негуманне та може нашкодити природі. Проте риболовля це не тільки спосіб відпочинку, а й часто можливість прогодувати свої сім’ї.
А мета свята полягає у підтримці співробітників рибного господарства. Цього дня змагаються з риболовлі, проходять майстер-класи та навчальні семінари. Рибалки у цей день зустрічають свято на березі за вудкою.
Професійне свято День рибалки було встановлено в Україні указом президента № 464/95 від 22 червня 1995 року. Згідно з документом, професійний День рибалки Україна відзначає щороку в другу неділю липня.
Водночас Всесвітній день рибалки відзначають щорічно в один і той самий день — 27 червня.
День рибалки 2023 — привітання у віршах
Зі святом професійним привітаю!
Здоров´я, щастя побажаю!
Нехай ласкавий шепіт вод
Нашіптує яскравих вир пригод!
Нехай удача посміхається,
Блешня із хвилею пограється!
Бажаю, щоб вами ми пишалися
Та рибою смачною пригощалися!
***
У День рибалки щиро побажаю,
Щоб був багатим твій улов!
Тебе люблю, ціную й поважаю,
І хочу, щоб пудову щуку ти знайшов!
Тож рибного врожаю побажаю,
І ловиться хай риба стрімголов!
***
Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали
І юшки йшов приємний аромат,
Щоб на річці не раз стрічались
І без плотви чи карасів додому не вертались!
***
З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спіймать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не тужи,
Любов до риби все життя ти збережи!
***
Бажаю чудового кльову,
Відерце великого улову,
Надійною нехай буде вудка,
Душа хай не знає смутку!
***
Хай завжди, без зволікання,
Риба смикає гачок.
Щоби ти її рідненьку,
Не чекав на бережку,
А ловив її велику,
В морі, в річці і в ставку!
***
У день риболовлі хай небо буде ясним,
Нехай сто літ не знати вам біди,
І наловити вам риби стільки,
Скільки в морі крапель блакитної води.
День рибалки 9 липня — привітання у прозі
Нехай улов завжди буде великим, удача і везіння — непромокальними, а вудка клює за кожним покликом! Бажаю чудового самопочуття, великого ентузіазму і тільки ясної погоди. З Днем рибалки!
***
Бажаю частіше ходити на рибалку, ловити якнайбільше риби для смачної юшки, і зловити самого великого сома в річці. З днем рибалки!
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Вітаю з днем рибалки! Цікаво, що риболовля це не тільки позитивні емоції, а й непроста праця, що вимагає терпіння, витримки, витривалості, цілеспрямованості! Від щирого серця бажаю тобі, щоб ці якості зміцнювалися день за днем!
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Вітаю з днем рибалки! Бажаю тобі зловити в свої сітки любов і щастя! Нехай золота рибка стане найкращим трофеєм! Бажаю натхнення, везіння, чарівних снастей і багатих уловів!
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Вітаю З Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і хорошим, нехай в життя приходять радість і успіх, нехай буде міцним здоров'я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.
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Зі святом! Нехай кожен день не залежить від погоди, дарує багато емоцій та адреналіну! Миру, клювання та посмішок тобі та всій твоїй родині!
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Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але й велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай щодня дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого та досвідченого рибалки.
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Вітаю з Днем рибалки та бажаю в свої сітки ловити удачу, бажаю ніколи не повертатися з риболовлі з порожніми руками. Нехай улюблена справа дарує відраду для душі та повноцінний відпочинок для тіла.
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Вітаю з Днем рибалки й хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.
Привітання з днем рибалки у креативних та яскравих листівках
Відеопривітання з Днем рибалки
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