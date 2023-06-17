День летнего солнцестояния: когда встречают, приметы и что нельзя делать

День летнего солнцестояния. Фото: pixabay

В этом году День летнего солнцестояния можно встретить 21 июня. В эти сутки будет самый длинный в году световой день и самая короткая ночь.

Об этом событии и как его встретить рассказали в материалах РБК-Украина.

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Что значит этот День

В 21 веке в северном полушарии солнцестояние встречают 20 или 21 июня. В Киеве восход Солнца наступит в 04:47, закат — в 21:14. День будет длиться 16 часов 26 минут, а ночь — 7 часов 34 минуты.

"Солнцестоянием называют момент, когда солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени, в Северном полушарии начинается лето, а в Южном — зима", — объясняют в материале.

В свою очередь зимой солнцестояние состоится 22 декабря 2023 года.

Как правильно провести этот день

Специалисты рекомендуют провести этот день положительно, отдохнуть, пытаться думать о хорошем и создавать планы на будущее.

Можно одеть светлую одежду или одеться ярко в такие цвета: красный, оранжевый и желтый.

"Провести этот день стоит с близкими, желательно поближе к водоему, а также сплести венок из ароматных цветов. Ведь форма венка — круг — издавна символизировала у наших предков Солнце. Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание — оно обязательно сбудется", — добавляет автор.

Как когда-то праздновали День солнцестояния

Наши предки в этот день организовывали массовые празднества, прыгали через костры, рассвет встречали на природе, а умывались росой. Как вы могли заметить, традиции схожи с праздником Ивана Купала. Именно в это время по старому календарю его и праздновали, а позже уже перенесли на 7 июля, однако традиции сохранились.

По старинным приметам, роса именно в этот день имеет целебную силу, ею стоит умыться, чтобы быть красивыми, защититься от зла и отвести сглаз (распространенный у многих народов предрассудок о плохом влиянии взгляда некоторых людей вообще или при некоторых обстоятельствах).

"В День летнего солнцестояния когда-то гадали и проводили ритуалы для привлечения любви и счастья. В праздничную ночь нужно было собрать 12 трав и положить их под подушку, а перед сном позвать суженого в свой сон. Утром травы нужно сжечь", — отмечают в материале.

Если в этот день сделать предложение руки и сердца, то стоит ожидать счастья. Если же 21 июня родился ребенок, он может снимать сглаз и предсказывать будущее.

Что не стоит делать в День летнего солнцестояния

Не стоит ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию, выяснять отношения, кричать, оскорблять друг друга и обижаться.

Запрещается скучать, плакать, лениться, находиться в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь.

Не следует одевать темную одежду и сеять негатив вокруг себя.

"Если давно хотели сделать карту желаний, этот день идеально подходит для такого ритуала. Сделайте плакат с картинками того, что хотите получить: счастливую семью, ребенка, авто, квартиру. Или визуализируйте желаемое в своем смартфоне, создав видеоколлаж с фото. Главное з искренне верить в силу карты желаний, и она обязательно заработает", — советуют в издании.

Напомним, 17 июня верующие в церкви чтят память святого Митрофана, поэтому мы рассказали подробнее об этом дне. Мы объяснили, что этот день означает по церковному календарю, что категорически запрещается делать на этот праздник, а также традиции и народные приметы.