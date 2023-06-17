День літнього сонцестояння: коли зустрічають, прикмети та що не можна робити

День літнього сонцестояння. Фото: pixabay

В цьому році День літнього сонцестояння можна зустріти 21 червня. Цієї доби буде найдовший у році світловий день та найкоротша ніч.

Про цю подію та як її зустріти розповіли в матеріали РБК-Україна.

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Що означає цей День

У 21 столітті у північній півкулі сонцестояння зустрічають 20 або ж 21 червня. У Києві схід Сонця настане о 04:47, захід — о 21:14. День буде тривати 16 годин 26 хвилин, а ніч — 7 годин 34 хвилини.

"Сонцестоянням називають момент, коли сонце в своєму русі потрапляє в саму північну або південну точку. З цього часу, в Північній півкулі починається літо, а в Південній — зима", — пояснюють у матеріалі.

Своєю чергою взимку сонцестояння відбудеться 22 грудня 2023 року.

Як правильно провести цей день

Спеціалісти радять провести цей день позитивно, відпочити, намагатися думати про хороше та створювати плани на майбутнє.

Можна одягнути світлий одяг або ж вдягнутися яскраво в такі кольори: червоний, оранжевий та жовтий.

"Провести цей день варто з близькими, бажано ближче до водойми, а також сплести вінок з ароматних квітів. Адже форма вінка — коло — здавна символізувало у наших предків Сонце. Подякуйте небесному світилу за все хороше у вашому житті, пробачте ворогів і загадайте найзаповітніше бажання — воно обов'язково здійсниться", — додає авторка.

Як колись святкувати День сонцестояння

Наші предки в цей день організовували масові святкування, стрибали через багаття, світанок зустрічали на природі, а вмивалися росою. Як ви могли помітити, традиції схожі із святом Івана Купала. Саме в цей час за старим календарем його і святкували, а вже пізніше перенесли на 7 липня, проте традиції збереглися.

За стародівними прикметами, роса саме в цей день має цілющу силу, нею варто вмитися, щоб бути гарними, захиститися від зла та відвести пристріт (поширений у багатьох народів забобон про поганий вплив погляду деяких людей взагалі або за деяких обставин).

"В День літнього сонцестояння колись ворожили і проводили ритуали для привернення любові та щастя. У святкову ніч потрібно було зібрати 12 трав і покласти їх під подушку, а перед сном покликати судженого у свій сон. Вранці трави потрібно спалити", — зазначають у матеріалі.

Якщо зробити в цей день пропозицію руки та серця, то варто очікувати щастя. Якщо ж 21 червня народилася дитина, то вона може знімати вроки та передбачати майбутнє.

Що не варто робити в День літнього сонцестояння

Не варто сваритися, конфліктувати, лаятися, проявляти агресію, з'ясовувати стосунки, кричати, ображати один одного і ображатися.

Забороняється сумувати, плакати, лінуватися, перебувати в апатії і зневірі, а також пускати будь-який негатив в своє життя.

Не слід одягати темний одяг і сіяти негатив навколо себе.

"Якщо давно хотіли зробити карту бажань, цей день ідеально підходить для такого ритуалу Зробіть плакат з картинками того, що хочете отримати: щасливу сім'ю, дитину, авто, квартиру. Або ж візуалізуйте бажане у своєму смартфоні, створивши відеоколаж з фото. Головне — щиро вірити в силу карти бажань, і вона обов'язково запрацює", — радять у виданні.

Нагадаємо, 17 червня віряни в церкві вшановують пам’ять святого Митрофана, тому ми розповіли детальніше про цей день. Ми пояснили, що цей день означає за церковним календарем, що категорично забороняється робити на це свято, а також які є традиції та народні прикмети.