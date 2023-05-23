Именины Кирилла — 23 мая — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

День ангела Кирилла 2023. Фото: Новини.LIVE

Это красивое мужское имя довольно популярно в Украине. По церковному календарю именины Кирилла празднуются довольно часто. Одна из таких дат — 23 мая.

Новини.LIVE предлагает большую подборку красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах, открытках и картинках ко Дню ангела Кирилла.

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Кирилл десятки раз в год отмечает свои именины по церковному православному календарю.

Главные Дни ангела Кирилла:

31 января — патриарх Кирилл Александрийский;

5 февраля — игумен Кирилл Белозерский;

27 февраля — равноапостольный Кирилл Философ Моравский;

31 марта — патриарх Кирилл Иерусалимский;

24 мая — равноапостольный Кирилл Философ Моравский;

22 июня — патриарх Кирилл Александрийский;

19 июля — игумен Кирилл Белозерский;

23 октября – равноапостольный Кирилл Философ Моравский.

Когда все именины Кирилла, включая менее важные:

31 января;

17, 27 февраля;

18, 22, 31 марта;

3, 11 апреля;

11, 17, 23, 24 мая;

3, 22, 30 июня;

22 июля;

15 августа;

19 сентября;

11, 23 октября;

11, 20 ноября;

15, 21 декабря.

День ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com

День ангела Кирилла 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца

Это мужское имя родом из древней Греции, в переводе означает "Господин" или "Владыка". Также оно было достаточно распространено в Персии и переводилось как "Солнце".

А в украинских народных сказках есть известный персонаж, богатырь Кирилл Кожемяка.

Православное значение имени Кирилла многостороннее. Многим из нас известны солунские братья. Их имена — Кирилл и Мефодий. Один из них и самый известный из всех покровителей этого солнечного и одновременно властного имени.

Используются такие формы имени как Кир, Киря, Кира, Кирюха, Кирюня, Кирилл, Киряха, Кирюша.

Кирилл очень активный и компанейский мужчина. Он украшает все своим присутствием. Люди любят Кирилла за его чувство юмора. Кирилл любознателен и неутомим в постижении нового. На любые просьбы о помощи Кирилл отзывается охотно, да и вообще склонен к благотворительности.

В значении имени Кирилла находится мощная энергетика. Выдержать ее более слабым людям просто невозможно. Вот почему они просто отказываться от общения с ним. Еще одна черта его — упрямство, как ни странно, помогает имени Кирилл преодолевать любые препятствия.

День ангела. Фото: google.com

Именины Кирилла — поздравления в стихах

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Кирилла,

Прими поздравления!

***

У Кирилла ныне праздник,

Друзей прибыло многое.

Цветы есть и подарки,

И объятия, и поцелуи.

Но главное в том,

Чтобы и дальше этому дому

Улыбалась Судьба искренне,

Чтобы жили Надежда и Вера,

И Любовь, расправил крылья,

Каждое сердце здесь согрело.

***

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

Я помолюсь за Кирилла всем ангелам в мире

И попрошу василю в спелой ржи,

И попрошу здоровье и счастье для тебя,

Радости светлое, голубое небо.

Я попрошу тебе только веры и силы,

Чтобы беды тебя не смели, не скосили.

Я попрошу для тебя силы крица и стали,

Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.

Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,

Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

***

Пусть Кириллу жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждый миг почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе да дарит

Счастья, здоровья и долгого возраста.

***

Пусть под крыльями своими

Твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет!



***

Пусть Ангел всегда хранит,

Беда тебя пусть не знает,

Пусть горе от тебя изо всех сил бежит,

Чтобы ты мог спокойно сто лет прожить.

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

В жизни тебя всегда постигают,

В пасмурный день не покидают!

***

В День Ангела, Кирилл, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Кирилл — ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, словно ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни все будет!

***

Пусть Ангел на именины

Совершит все желания!

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание!

Радостью жизнь цветет,

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

С Днем ангела Кирилл!

***

Поздравляем Кирилла искренне!

Желаем добра и мира!

Рассветов солнечных, приветливых,

А дней прекрасных, тёплых, светлых.

Ночей спокойных, не тревожных,

А счастья столько, сколько хочешь!

Здоровье достаточно и без счета,

Любовь искренней вовек!

***

Поздравляем Кирилла искренне,

Желаем добра и мира!

Рассветов солнечных, приветливых,

А дней — прекрасных, теплых, светлых!

Ночей спокойных, не тревожных,

А счастья столько, сколько хочешь!

Здоровье достаточно и без счета,

Любовь искренней вовек!

***

Желаю в праздник твой, Кирилл,

Чтобы Бог здоровье подарил,

Прочная была твоя семья,

Счастливую судьбу нашел.

Чтобы ты по делам рос,

Достоин был всяких похвал.

Обилие в доме было всегда,

И прибавляли сил годы.

Именины Кирилла. Фото: google.com

С Днем Ангела Кирилла 23 мая — красивые поздравления в прозе

Кирилл, поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с Днем Ангела. Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед в этой жизни и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда полна любовью и счастья, да будет невероятное чудо в твоем каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.

***

С Днем Ангела, Кирилл. Пусть твой крылатый защитник защитит тебя от непогоды, от ненужной печали, от глупых идей, от плохих людей, от злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Кирилл, с днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом с тобой, оберегает и опекает. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю много радости и сюрпризов!

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю с Днем Ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

***

Кирилл! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник защитит тебя от непогоды, ненужной печали, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь, а твой путь будет усеян звездами удачи и надежды!

***

Кирилл! В День твоего Ангела Кирилла хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Доброго и прекрасного Кирилла поздравляю с праздником души и сердца! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной хорошими эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкому здоровью и неугасающей любви в сердце.

***

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот прекрасный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и положительных эмоций!

Оригинальные и яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Кирилла

День ангела Кирилла. Фото: canva.com

День ангела Кирилла. Фото: canva.com

День ангела Кирилла. Фото: canva.com

День ангела Кирилла. Фото: canva.com

Поздравление с Днем ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com

Поздравление с Днем ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com

Поздравление с Днем ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com

День ангела Кирилла. Фото: 1plus1.ua

День ангела Кирилла. Фото: 1plus1.ua

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Кирилла

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в мае и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.