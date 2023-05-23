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День ангела Кирилла 2023: оригинальные поздравления в открытках, стихах и прозе

23 мая 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Именины Кирилла — 23 мая — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
День ангела Кирилла 2023. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Это красивое мужское имя довольно популярно в Украине. По церковному календарю именины Кирилла празднуются довольно часто. Одна из таких дат — 23 мая.

Новини.LIVE предлагает большую подборку красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах, открытках и картинках ко Дню ангела Кирилла.

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Когда Кирилла празднуют свои именины в 2023 году

Кирилл десятки раз в год отмечает свои именины по церковному православному календарю.

Главные Дни ангела Кирилла:

  • 31 января — патриарх Кирилл Александрийский;
  • 5 февраля — игумен Кирилл Белозерский;
  • 27 февраля — равноапостольный Кирилл Философ Моравский;
  • 31 марта — патриарх Кирилл Иерусалимский;
  • 24 мая — равноапостольный Кирилл Философ Моравский;
  • 22 июня — патриарх Кирилл Александрийский;
  • 19 июля — игумен Кирилл Белозерский;
  • 23 октября – равноапостольный Кирилл Философ Моравский.

Когда все именины Кирилла, включая менее важные:

  • 31 января;
  • 17, 27 февраля;
  • 18, 22, 31 марта;
  • 3, 11 апреля;
  • 11, 17, 23, 24 мая;
  • 3, 22, 30 июня;
  • 22 июля;
  • 15 августа;
  • 19 сентября;
  • 11, 23 октября;
  • 11, 20 ноября;
  • 15, 21 декабря.

 

Когда Кирилла празднуют свои именины в 2023 году
День ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com

День ангела Кирилла 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца

Это мужское имя родом из древней Греции, в переводе означает "Господин" или "Владыка". Также оно было достаточно распространено в Персии и переводилось как "Солнце".

А в украинских народных сказках есть известный персонаж, богатырь Кирилл Кожемяка.

Православное значение имени Кирилла многостороннее. Многим из нас известны солунские братья. Их имена — Кирилл и Мефодий. Один из них и самый известный из всех покровителей этого солнечного и одновременно властного имени.

Используются такие формы имени как Кир, Киря, Кира, Кирюха, Кирюня, Кирилл, Киряха, Кирюша.

Кирилл очень активный и компанейский мужчина. Он украшает все своим присутствием. Люди любят Кирилла за его чувство юмора. Кирилл любознателен и неутомим в постижении нового. На любые просьбы о помощи Кирилл отзывается охотно, да и вообще склонен к благотворительности.

В значении имени Кирилла находится мощная энергетика. Выдержать ее более слабым людям просто невозможно. Вот почему они просто отказываться от общения с ним. Еще одна черта его — упрямство, как ни странно, помогает имени Кирилл преодолевать любые препятствия.

 

День ангела Кирилла 2023 — какое значение имеет имя и характер владельца
День ангела. Фото: google.com

Именины Кирилла — поздравления в стихах

Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Кирилла,
Прими поздравления!

***

У Кирилла ныне праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело.

***

В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!

***

Я помолюсь за Кирилла всем ангелам в мире
И попрошу василю в спелой ржи,
И попрошу здоровье и счастье для тебя,
Радости светлое, голубое небо.
Я попрошу тебе только веры и силы,
Чтобы беды тебя не смели, не скосили.
Я попрошу для тебя силы крица и стали,
Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.
Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,
Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

***

Пусть Кириллу жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Да будет с тобой всегда!
Чтобы ты каждый миг почувствовал
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе да дарит
Счастья, здоровья и долгого возраста.

***

Пусть под крыльями своими
Твой ангел хранит тебя,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет!


***

Пусть Ангел всегда хранит,
Беда тебя пусть не знает,
Пусть горе от тебя изо всех сил бежит,
Чтобы ты мог спокойно сто лет прожить.
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
В жизни тебя всегда постигают,
В пасмурный день не покидают!

***

В День Ангела, Кирилл, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!

***

Кирилл — ты у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, словно ты мята,
Ты у нас горд, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни все будет!

***

Пусть Ангел на именины
Совершит все желания!
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание!
Радостью жизнь цветет,
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
С Днем ангела Кирилл!

***

Поздравляем Кирилла искренне!
Желаем добра и мира!
Рассветов солнечных, приветливых,
А дней прекрасных, тёплых, светлых.
Ночей спокойных, не тревожных,
А счастья столько, сколько хочешь!
Здоровье достаточно и без счета,
Любовь искренней вовек!

***

Поздравляем Кирилла искренне,
Желаем добра и мира!
Рассветов солнечных, приветливых,
А дней — прекрасных, теплых, светлых!
Ночей спокойных, не тревожных,
А счастья столько, сколько хочешь!
Здоровье достаточно и без счета,
Любовь искренней вовек!

***

Желаю в праздник твой, Кирилл,
Чтобы Бог здоровье подарил,
Прочная была твоя семья,
Счастливую судьбу нашел.
Чтобы ты по делам рос,
Достоин был всяких похвал.
Обилие в доме было всегда,
И прибавляли сил годы.

 

Именины Кирилла — приветствие в стихах
Именины Кирилла. Фото: google.com

С Днем Ангела Кирилла 23 мая — красивые поздравления в прозе

Кирилл, поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с Днем Ангела. Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед в этой жизни и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда полна любовью и счастья, да будет невероятное чудо в твоем каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.

***

С Днем Ангела, Кирилл. Пусть твой крылатый защитник защитит тебя от непогоды, от ненужной печали, от глупых идей, от плохих людей, от злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Кирилл, с днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом с тобой, оберегает и опекает. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю много радости и сюрпризов!

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю с Днем Ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

***

Кирилл! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник защитит тебя от непогоды, ненужной печали, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь, а твой путь будет усеян звездами удачи и надежды!

***

Кирилл! В День твоего Ангела Кирилла хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Доброго и прекрасного Кирилла поздравляю с праздником души и сердца! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной хорошими эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкому здоровью и неугасающей любви в сердце.

***

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот прекрасный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и положительных эмоций!

Оригинальные и яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Кирилла

День ангела Кирилла 2023: красивые поздравления
День ангела Кирилла. Фото: canva.com
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День ангела Кирилла. Фото: canva.com
С Днем ангела Кирилла: оригинальные поздравления
День ангела Кирилла. Фото: canva.com
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Поздравление с Днем ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com
Лучшие поздравления для Кирилла с Днем ангела 2023
Поздравление с Днем ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com
С Днем ангела Кирилла: теплые поздравления
Поздравление с Днем ангела Кирилла. Фото: ua.depositphotos.com
Поздравление ко дню ангела Кирилла
День ангела Кирилла. Фото: 1plus1.ua
С днем ангела Кирилла в открытках
День ангела Кирилла. Фото: 1plus1.ua

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Кирилла

 

 

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в мае и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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