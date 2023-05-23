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День ангела Кирила 2023: оригінальні привітання у листівках, віршах та прозі

23 травня 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Іменини Кирила — 23 травня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках
День ангела Кирила 2023. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Це чоловіче красиве ім'я досить популярне в Україні. За церковним календарем іменини Кирила святкуються доволі часто. Одна з таких дат — 23 травня. 

Новини.LIVE пропонує велику добірку красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах, листівках та картинках до Дня ангела Кирила. 

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Коли Кирили святкують свої іменини 2023 року 

Кирило десятки разів на рік відзначає свої іменини за церковним православним календарем.

Головні Дні ангела Кирила:

  • 31 січня — патріарх Кирило Олександрійський;
  • 5 лютого — ігумен Кирило Білозерський;
  • 27 лютого — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;
  • 31 березня — патріарх Кирило Єрусалимський;
  • 24 травня — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;
  • 22 червня — патріарх Кирило Олександрійський;
  • 19 липня — ігумен Кирило Білозерський;
  • 23 жовтня — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський.

Коли всі іменини Кирила, включаючи менш важливі:

  • 31 січня;
  • 17, 27 лютого;
  • 18, 22, 31 березня;
  • 3, 11 квітня;
  • 11, 17, 23, 24 травня;
  • 3, 22, 30 червня;
  • 22 липня;
  • 15 серпня;
  • 19 вересня;
  • 11, 23 жовтня;
  • 11, 20 листопада;
  • 15, 21 грудня.

 

Коли Кирили святкують свої іменини 2023 року
День ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com

День ангела Кирила 2023 — яке значення має ім'я та характер власника 

Це чоловіче ім'я родом з давньої Греції, в перекладі означає "Пан" або "Владика". Також воно було досить поширеним у Персії та перекладалося як "Сонце".

А в українських народних казках є відомий персонаж, богатир Кирило Кожум’яка.

Православне значення імені Кирило багатостороннє. Багатьом з нас відомі солунські брати. Їхні імена — Кирило і Мефодій. Один з них і є найвідомішим з усіх покровителів цього сонячного і водночас владного імені.

Використовуються такі форми імені як Кір, Кіря, Кіра, Кирюха, Кирюня, Кирил, Кіряха, Кирюша.

Кирило дуже активний і компанійський чоловік. Він прикрашає все своєю присутністю. Люди люблять Кирила за його почуття гумору. Кирило допитливий і невтомний в осягненні нового. На будь-які прохання про допомогу Кирило відгукується охоче, та й взагалі схильний до благодійності. 

У значенні імені Кирило присутня потужна енергетика. Витримати її слабшим людям просто неможливо. Саме тому вони просто відмовлятися від спілкування з ним. Ще одна риса його - упертість, як не дивно, допомагає імені Кирило долати будь-які перешкоди. 

 

День ангела Кирила 2023 — яке значення має ім'я та характер власника
День ангела. Фото: google.com

Іменини Кирила — привітання у віршах

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Кирила,
Прийми привітання!

***

У Кирила нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Я помолюсь за Кирила всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Хай Кирилу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!


***

Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!

***

В День Ангела, Кирил, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Кирило — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
Радістю життя квітчає,
Та додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
З Днем ангела Кирило!

***

Вітаємо Кирила щиро!
Бажаємо добра і миру! 
Світанків сонячних, привітних, 
А днів прекрасних, теплих, світлих. 
Ночей спокійних, не тривожних, 
А щастя стільки, скільки хочеш! 
Здоров'я вдосталь і без ліку, 
Кохання щирого довіку!

***

Вітаємо Кирила щиро,
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів - прекрасних, теплих, світлих!
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Бажаю у свято твоє, Кирило,
Щоб Бог здоров’я подарував,
Міцна була твоя родина,
Щасливу долю відшукав.
Щоб ти у справах зростав,
Гідний був будь-яких похвал.
Достаток у домі був завжди,
І додавали сил роки.

 

Іменини Кирила — привітання у віршах
Іменини Кирила. Фото: google.com

З Днем Ангела Кирила 23 травня — красиві привітання в прозі 

Кирило, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя та удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

***

Дорогий Кирило. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті та заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

***

З Днем Ангела, Кирило. Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, від непотрібного смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов і нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.

***

Кирило, з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч з тобою, оберігає та опікає. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю багато радості та сюрпризів!

***

Дорогий Кирило. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!

***

Кирило! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості та сюрпризів!

***

З днем ангела, Кирило! Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, непотрібного смутку, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов, а твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії!

***

Кириле! В День твого Ангела Кирила хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Доброго і чудового Кирила вітаю зі святом душі та серця! Бажаю щасливої та радісної історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами та сюжетом добробуту, прекрасного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасної любові в серці.

***

Кирило, я вітаю тебе і цього чудового дня хочу побажати здоров'я, сили, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку та позитивних емоцій!

Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Кирила

День ангела Кирила 2023: красиві привітання
День ангела Кирила. Фото: canva.com
Коли День ангела Кирила
День ангела Кирила. Фото: canva.com
З Днем ангела Кирила: оригінальні привітання
День ангела Кирила. Фото: canva.com
З Днем ангела Кирила 2023
День ангела Кирила. Фото: canva.com
День ангела Кирила - дата і красиві привітання
Привітання з Днем ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com
Найкращі вітання для Кирила з Днем ангела 2023
Привітання з Днем ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com
З Днем ангела Кирила: теплі привітання
Привітання з Днем ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com
Вітання до дня ангела Кирила
День ангела Кирила. Фото: 1plus1.ua
З днем ангела Кирила у листівках
День ангела Кирила. Фото: 1plus1.ua

Теплі відеовітання з Днем ангела Кирила

 

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в травні та яке ім'я обрати для дитини за церковним травневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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