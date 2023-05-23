Іменини Кирила — 23 травня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках

День ангела Кирила 2023: оригінальні привітання у листівках, віршах та прозі
Це чоловіче красиве ім'я досить популярне в Україні. За церковним календарем іменини Кирила святкуються доволі часто. Одна з таких дат — 23 травня.
Новини.LIVE пропонує велику добірку красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах, листівках та картинках до Дня ангела Кирила.
Коли Кирили святкують свої іменини 2023 року
Кирило десятки разів на рік відзначає свої іменини за церковним православним календарем.
Головні Дні ангела Кирила:
- 31 січня — патріарх Кирило Олександрійський;
- 5 лютого — ігумен Кирило Білозерський;
- 27 лютого — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;
- 31 березня — патріарх Кирило Єрусалимський;
- 24 травня — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;
- 22 червня — патріарх Кирило Олександрійський;
- 19 липня — ігумен Кирило Білозерський;
- 23 жовтня — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський.
Коли всі іменини Кирила, включаючи менш важливі:
- 31 січня;
- 17, 27 лютого;
- 18, 22, 31 березня;
- 3, 11 квітня;
- 11, 17, 23, 24 травня;
- 3, 22, 30 червня;
- 22 липня;
- 15 серпня;
- 19 вересня;
- 11, 23 жовтня;
- 11, 20 листопада;
- 15, 21 грудня.
День ангела Кирила 2023 — яке значення має ім'я та характер власника
Це чоловіче ім'я родом з давньої Греції, в перекладі означає "Пан" або "Владика". Також воно було досить поширеним у Персії та перекладалося як "Сонце".
А в українських народних казках є відомий персонаж, богатир Кирило Кожум’яка.
Православне значення імені Кирило багатостороннє. Багатьом з нас відомі солунські брати. Їхні імена — Кирило і Мефодій. Один з них і є найвідомішим з усіх покровителів цього сонячного і водночас владного імені.
Використовуються такі форми імені як Кір, Кіря, Кіра, Кирюха, Кирюня, Кирил, Кіряха, Кирюша.
Кирило дуже активний і компанійський чоловік. Він прикрашає все своєю присутністю. Люди люблять Кирила за його почуття гумору. Кирило допитливий і невтомний в осягненні нового. На будь-які прохання про допомогу Кирило відгукується охоче, та й взагалі схильний до благодійності.
У значенні імені Кирило присутня потужна енергетика. Витримати її слабшим людям просто неможливо. Саме тому вони просто відмовлятися від спілкування з ним. Ще одна риса його - упертість, як не дивно, допомагає імені Кирило долати будь-які перешкоди.
Іменини Кирила — привітання у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Кирила,
Прийми привітання!
***
У Кирила нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Я помолюсь за Кирила всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Хай Кирилу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
В День Ангела, Кирил, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Кирило — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
Радістю життя квітчає,
Та додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
З Днем ангела Кирило!
***
Вітаємо Кирила щиро!
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Вітаємо Кирила щиро,
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів - прекрасних, теплих, світлих!
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Бажаю у свято твоє, Кирило,
Щоб Бог здоров’я подарував,
Міцна була твоя родина,
Щасливу долю відшукав.
Щоб ти у справах зростав,
Гідний був будь-яких похвал.
Достаток у домі був завжди,
І додавали сил роки.
З Днем Ангела Кирила 23 травня — красиві привітання в прозі
Кирило, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя та удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.
***
Дорогий Кирило. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті та заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.
***
З Днем Ангела, Кирило. Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, від непотрібного смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов і нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.
***
Кирило, з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч з тобою, оберігає та опікає. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю багато радості та сюрпризів!
***
Дорогий Кирило. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!
***
Кирило! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості та сюрпризів!
***
З днем ангела, Кирило! Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, непотрібного смутку, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов, а твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії!
***
Кириле! В День твого Ангела Кирила хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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Доброго і чудового Кирила вітаю зі святом душі та серця! Бажаю щасливої та радісної історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами та сюжетом добробуту, прекрасного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасної любові в серці.
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Кирило, я вітаю тебе і цього чудового дня хочу побажати здоров'я, сили, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку та позитивних емоцій!
Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Кирила
Теплі відеовітання з Днем ангела Кирила
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