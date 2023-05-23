Іменини Кирила — 23 травня — теплі привітання у прозі, віршах та листівках

День ангела Кирила 2023. Фото: Новини.LIVE

Це чоловіче красиве ім'я досить популярне в Україні. За церковним календарем іменини Кирила святкуються доволі часто. Одна з таких дат — 23 травня.

Новини.LIVE пропонує велику добірку красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах, листівках та картинках до Дня ангела Кирила.

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Коли Кирили святкують свої іменини 2023 року

Кирило десятки разів на рік відзначає свої іменини за церковним православним календарем.

Головні Дні ангела Кирила:

31 січня — патріарх Кирило Олександрійський;

5 лютого — ігумен Кирило Білозерський;

27 лютого — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;

31 березня — патріарх Кирило Єрусалимський;

24 травня — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський;

22 червня — патріарх Кирило Олександрійський;

19 липня — ігумен Кирило Білозерський;

23 жовтня — рівноапостольний Кирило Філософ Моравський.

Коли всі іменини Кирила, включаючи менш важливі:

31 січня;

17, 27 лютого;

18, 22, 31 березня;

3, 11 квітня;

11, 17, 23, 24 травня;

3, 22, 30 червня;

22 липня;

15 серпня;

19 вересня;

11, 23 жовтня;

11, 20 листопада;

15, 21 грудня.

День ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com

День ангела Кирила 2023 — яке значення має ім'я та характер власника

Це чоловіче ім'я родом з давньої Греції, в перекладі означає "Пан" або "Владика". Також воно було досить поширеним у Персії та перекладалося як "Сонце".

А в українських народних казках є відомий персонаж, богатир Кирило Кожум’яка.

Православне значення імені Кирило багатостороннє. Багатьом з нас відомі солунські брати. Їхні імена — Кирило і Мефодій. Один з них і є найвідомішим з усіх покровителів цього сонячного і водночас владного імені.

Використовуються такі форми імені як Кір, Кіря, Кіра, Кирюха, Кирюня, Кирил, Кіряха, Кирюша.

Кирило дуже активний і компанійський чоловік. Він прикрашає все своєю присутністю. Люди люблять Кирила за його почуття гумору. Кирило допитливий і невтомний в осягненні нового. На будь-які прохання про допомогу Кирило відгукується охоче, та й взагалі схильний до благодійності.

У значенні імені Кирило присутня потужна енергетика. Витримати її слабшим людям просто неможливо. Саме тому вони просто відмовлятися від спілкування з ним. Ще одна риса його - упертість, як не дивно, допомагає імені Кирило долати будь-які перешкоди.

День ангела. Фото: google.com

Іменини Кирила — привітання у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

***

У Кирила нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Я помолюсь за Кирила всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Хай Кирилу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!



***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

В День Ангела, Кирил, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Кирило — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Радістю життя квітчає,

Та додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

З Днем ангела Кирило!

***

Вітаємо Кирила щиро!

Бажаємо добра і миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Вітаємо Кирила щиро,

Бажаємо добра і миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів - прекрасних, теплих, світлих!

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Бажаю у свято твоє, Кирило,

Щоб Бог здоров’я подарував,

Міцна була твоя родина,

Щасливу долю відшукав.

Щоб ти у справах зростав,

Гідний був будь-яких похвал.

Достаток у домі був завжди,

І додавали сил роки.

Іменини Кирила. Фото: google.com

З Днем Ангела Кирила 23 травня — красиві привітання в прозі

Кирило, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя та удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

***

Дорогий Кирило. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті та заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

***

З Днем Ангела, Кирило. Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, від непотрібного смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов і нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.

***

Кирило, з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч з тобою, оберігає та опікає. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю багато радості та сюрпризів!

***

Дорогий Кирило. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!

***

Кирило! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості та сюрпризів!

***

З днем ангела, Кирило! Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, непотрібного смутку, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов, а твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії!

***

Кириле! В День твого Ангела Кирила хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Доброго і чудового Кирила вітаю зі святом душі та серця! Бажаю щасливої та радісної історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами та сюжетом добробуту, прекрасного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасної любові в серці.

***

Кирило, я вітаю тебе і цього чудового дня хочу побажати здоров'я, сили, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку та позитивних емоцій!

Оригінальні та яскраві вітання у листівках з Днем Ангела Кирила

День ангела Кирила. Фото: canva.com

День ангела Кирила. Фото: canva.com

День ангела Кирила. Фото: canva.com

День ангела Кирила. Фото: canva.com

Привітання з Днем ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com

Привітання з Днем ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com

Привітання з Днем ангела Кирила. Фото: ua.depositphotos.com

День ангела Кирила. Фото: 1plus1.ua

День ангела Кирила. Фото: 1plus1.ua

Теплі відеовітання з Днем ангела Кирила

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в травні та яке ім'я обрати для дитини за церковним травневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.