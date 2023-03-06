Полнолуние в марте 2023 — какие существуют главные запреты и ритуалы во время целомудренной Луны

В этот период Луна имеет большую силу, а ее энергетика способна повлиять на жизнь человека и направить в позитивное русло

Уже 7 марта нас ждет первое весеннее полнолуние, которое еще в народе называют Целомудренной Луной. Она может принести много положительных перемен в жизнь. Прекрасная дата открывает множество новых возможностей, но не стоит расслабляться. В этот день налагаются определенные запреты.

Как правильно пережить этот период, что нужно сделать, а чего делать не стоит, чтобы избежать беды — читайте в материале.

Полнолуние в марте 2023 — точное время

Ближайшее полнолуние наступит 7 марта в знаке Девы. Луна достигнет полной фазы в 14:43 по киевскому времени. Наблюдать полнолуние можно будет 6, 7 и 8 марта.

Почему полную Луну в марте назвали Целомудренной

Полнолуние в марте прозвали "целомудренной" из-за того, что она символизирует чистоту ранней весны. Это время, когда Земля только проснулась, она пока девственна, чиста и свежа.

Стоит заметить, что в разных странах мира мартовскую полную Луну называют по-разному. Так, к примеру, индийские племена называли полнолуние в марте Луной Червяка, поскольку в это время в некоторых регионах Северной Америки почва прогревалась настолько, что в ней появлялись первые черви.

Еще одно название — "Сап-мун" или "Сахарная Луна", поскольку в это время начинался сбор сахарного сока из кленов.

Также эту Луну еще называют Вороньей — считается, что вороны своим карканием сигнализируют об окончании зимы.

Полная Луна в марте еще носит следующие названия:

Сонная Луна (в Китае);

Луна Ветров (Кельты);

Урожайная Луна, Кукурузная Луна (Южное полушарие).

В чем особенности мартовского полнолуния

Как говорят астрологи, благодаря тому, что это полнолуние пройдет в созвездии Девы, многие будут чувствовать прилив уверенности. Появится желание привести ясность и порядок в быту, вещах, мыслях, эмоциях.

Однако знак Дева может сделать нас более требовательными и нетерпеливыми к несовершенствам жизни. Поэтому следует несколько ослабить чрезмерный контроль и отключить внутреннего перфекциониста, чтобы не допустить конфликтов, депрессивных настроений и даже нервных срывов.

По словам астрологины Марины Скади, еще одна особенность этого полнолуния заключается в том, что оно попадает в особый период планетарных взаимодействий, который называется "Ворота Золушки", или, еще "Золотые Ворота", то есть это дни успеха, таланта, благосостояния.

Активен этот период всю первую декаду марта, а полнолуние максимально раскроет и расширит эти "золотые ворота счастья".

Как правило, самые важные и счастливые события происходят именно в те периоды, когда у каждого человека открываются "Ворота Золушки". Обычно это новые романтические отношения, конфетно-букетный период и бракосочетание, рождение детей, решение жилищных вопросов, путешествия, новый профессиональный виток, развитие бизнеса, рост доходов и т.д.

Что можно делать в полнолуние 7 марта

Полнолуние — это время, когда люди испытывают чрезмерный прилив энергии, становятся активными, обостряются эмоции. Таким образом важно все это направить в хорошее, правильное русло.

Необходимо следить за своими мыслями и стараться занимать их только хорошим, чтобы не привлечь к себе негатив.

Чтобы провести период полной Луны с максимальной пользой астрологи советуют:

убирать дома, делать генеральную уборку;

выбрасывать или избавляться от лишних и ненужных вещей;

помириться с тем, с кем в конфликте или споре;

реализовывать разные творческие идеи — в это время у людей пробуждаются скрытые таланты;

посвятить время уходу за телом;

начать правильное питание;

заняться своим здоровьем;

избавиться от плохих привычек;

начать похудение.

Полнолуние 7 марта — что нельзя делать

Та самая чрезмерная энергия полной Луны, о которой мы говорили выше, может сделать человека нервным, импульсивным. Поэтому в это время лучше соблюдать определенные запреты. Астрологи рекомендуют:

избегать конфликтов;

отложить на другое время нервную и тяжелую работу, требующую сосредоточенности;

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и брать на себя работы больше нормы;

одалживать деньги и брать деньги взаймы;

оформлять кредиты;

совершать большие покупки;

подвергаться печали и отрицательным мыслям;

употреблять алкоголь;

тяжелую пищу (фастфуд, острое, жареное, сладкое и т.п.).

Как правильно загадать желание в мартовское полнолуние

Первое весеннее полнолуние способно осуществить самые сокровенные желания и даже мысли превратить в реальность. Поэтому в это время нужно осторожно желать и следить за своими мыслями.

Главное требование — желание должно быть как можно более конкретным.

Ритуал выглядит следующим образом:

1. Выделите время только для себя, чтобы никто и ничто не мешало вам.

2. Возьмите чистый лист бумаги, ручку любимого цвета и сядьте перед окном.

3. Представьте свое желание, будто оно уже сбылось и подробно опишите его на бумаге.

4. Поздоровайтесь с первой весенней Луной и прочтите свое желание в голос, как будто вы читаете его самой Луне. В конце не забудьте поблагодарить Луну за то, что она вас выслушала.

5. Бумажку не следует выбрасывать или сжигать, положите ее в свой дневник и берегите от посторонних глаз.

Напомним, ранее мы писали, как мартовская полная Луна повлияет на жизнь каждого знака зодиака.