Полнолуние в марте 2023 — какие существуют главные запреты и ритуалы во время целомудренной Луны

Волшебная Целомудренная Луна в марте: какие сюрпризы принесет полнолуние и чего следует остерегаться
Уже 7 марта нас ждет первое весеннее полнолуние, которое еще в народе называют Целомудренной Луной. Она может принести много положительных перемен в жизнь. Прекрасная дата открывает множество новых возможностей, но не стоит расслабляться. В этот день налагаются определенные запреты.
Как правильно пережить этот период, что нужно сделать, а чего делать не стоит, чтобы избежать беды — читайте в материале.
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
-
Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО
-
Суд арестовал имущество харьковской фармкомпании - фирма сотрудничала с РФ
-
Ткаченко рассказал, кто получит культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"
-
Поймали на взятке: еще одного вицегубернатора Одесчины подозревают в получении неправомерной выгоды
-
Бутусов объяснил, почему ВСУ остаются в Бахмуте дальше
Полнолуние в марте 2023 — точное время
Ближайшее полнолуние наступит 7 марта в знаке Девы. Луна достигнет полной фазы в 14:43 по киевскому времени. Наблюдать полнолуние можно будет 6, 7 и 8 марта.
Почему полную Луну в марте назвали Целомудренной
Полнолуние в марте прозвали "целомудренной" из-за того, что она символизирует чистоту ранней весны. Это время, когда Земля только проснулась, она пока девственна, чиста и свежа.
Стоит заметить, что в разных странах мира мартовскую полную Луну называют по-разному. Так, к примеру, индийские племена называли полнолуние в марте Луной Червяка, поскольку в это время в некоторых регионах Северной Америки почва прогревалась настолько, что в ней появлялись первые черви.
Еще одно название — "Сап-мун" или "Сахарная Луна", поскольку в это время начинался сбор сахарного сока из кленов.
Также эту Луну еще называют Вороньей — считается, что вороны своим карканием сигнализируют об окончании зимы.
Полная Луна в марте еще носит следующие названия:
- Сонная Луна (в Китае);
- Луна Ветров (Кельты);
- Урожайная Луна, Кукурузная Луна (Южное полушарие).
В чем особенности мартовского полнолуния
Как говорят астрологи, благодаря тому, что это полнолуние пройдет в созвездии Девы, многие будут чувствовать прилив уверенности. Появится желание привести ясность и порядок в быту, вещах, мыслях, эмоциях.
Однако знак Дева может сделать нас более требовательными и нетерпеливыми к несовершенствам жизни. Поэтому следует несколько ослабить чрезмерный контроль и отключить внутреннего перфекциониста, чтобы не допустить конфликтов, депрессивных настроений и даже нервных срывов.
По словам астрологины Марины Скади, еще одна особенность этого полнолуния заключается в том, что оно попадает в особый период планетарных взаимодействий, который называется "Ворота Золушки", или, еще "Золотые Ворота", то есть это дни успеха, таланта, благосостояния.
Активен этот период всю первую декаду марта, а полнолуние максимально раскроет и расширит эти "золотые ворота счастья".
Как правило, самые важные и счастливые события происходят именно в те периоды, когда у каждого человека открываются "Ворота Золушки". Обычно это новые романтические отношения, конфетно-букетный период и бракосочетание, рождение детей, решение жилищных вопросов, путешествия, новый профессиональный виток, развитие бизнеса, рост доходов и т.д.
Что можно делать в полнолуние 7 марта
Полнолуние — это время, когда люди испытывают чрезмерный прилив энергии, становятся активными, обостряются эмоции. Таким образом важно все это направить в хорошее, правильное русло.
Необходимо следить за своими мыслями и стараться занимать их только хорошим, чтобы не привлечь к себе негатив.
Чтобы провести период полной Луны с максимальной пользой астрологи советуют:
- убирать дома, делать генеральную уборку;
- выбрасывать или избавляться от лишних и ненужных вещей;
- помириться с тем, с кем в конфликте или споре;
- реализовывать разные творческие идеи — в это время у людей пробуждаются скрытые таланты;
- посвятить время уходу за телом;
- начать правильное питание;
- заняться своим здоровьем;
- избавиться от плохих привычек;
- начать похудение.
Полнолуние 7 марта — что нельзя делать
Та самая чрезмерная энергия полной Луны, о которой мы говорили выше, может сделать человека нервным, импульсивным. Поэтому в это время лучше соблюдать определенные запреты. Астрологи рекомендуют:
- избегать конфликтов;
- отложить на другое время нервную и тяжелую работу, требующую сосредоточенности;
- нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и брать на себя работы больше нормы;
- одалживать деньги и брать деньги взаймы;
- оформлять кредиты;
- совершать большие покупки;
- подвергаться печали и отрицательным мыслям;
- употреблять алкоголь;
- тяжелую пищу (фастфуд, острое, жареное, сладкое и т.п.).
Как правильно загадать желание в мартовское полнолуние
Первое весеннее полнолуние способно осуществить самые сокровенные желания и даже мысли превратить в реальность. Поэтому в это время нужно осторожно желать и следить за своими мыслями.
Главное требование — желание должно быть как можно более конкретным.
Ритуал выглядит следующим образом:
1. Выделите время только для себя, чтобы никто и ничто не мешало вам.
2. Возьмите чистый лист бумаги, ручку любимого цвета и сядьте перед окном.
3. Представьте свое желание, будто оно уже сбылось и подробно опишите его на бумаге.
4. Поздоровайтесь с первой весенней Луной и прочтите свое желание в голос, как будто вы читаете его самой Луне. В конце не забудьте поблагодарить Луну за то, что она вас выслушала.
5. Бумажку не следует выбрасывать или сжигать, положите ее в свой дневник и берегите от посторонних глаз.
Напомним, ранее мы писали, как мартовская полная Луна повлияет на жизнь каждого знака зодиака.