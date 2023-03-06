Повня в березні 2023 — які існують головні заборони та ритуали під час Цнотливого Місяця

У цей період Місяць має велику силу, а його енергетика здатна вплинути на життя людини й направити у позитивне річище

Вже 7 березня на нас чекає перша весняна повня, яку ще в народі називають Цнотливим Місяцем. Вона може принести багато позитивних змін у життя. Чарівна дата відкриває безліч нових можливостей, але не варто розслаблятися. На цей день накладаються певні заборони.

Як правильно пережити цей період, що слід зробити, а чого робити не варто, щоб уникнути біди — читайте в матеріалі.

Повня у березні 2023 — точний час

Найближча повня настане 7 березня в знаку Діви. Місяць досягне повної фази о 14: 43 за київським часом. Спостерігати повню можна буде 6, 7 і 8 березня.

Чому повний Місяць в березні назвали Цнотливим

Повню в березні прозвали "цнотливою" через те, що вона символізує чистоту ранньої весни. Це час, коли Земля тільки прокинулася, вона поки що незаймана і свіжа.

Варто зауважити, що у різних країнах світу березневий повний Місяць називають по-різному. Так, до прикладу, індійські племена називали повню в березні Місяцем Черв'яка, оскільки в цей час в деяких регіонах Північної Америки ґрунт прогрівався настільки, що в ньому з'являлися перші черв'яки.

Ще одна назва — "Сап-мун" або "Цукровий Місяць", оскільки в цей час починався збір цукрового соку з кленів.

Також цей Місяць ще називають Воронячим — вважається, що ворони своїм карканням сигналізують про закінчення зими.

Повний Місяць у березні ще носить такі назви:

Сонний Місяць (у Китаї);

Місяць Вітрів (Кельти);

Урожайний Місяць, Кукурудзяний Місяць (Південна півкуля).

У чому особливості березневої повні

Як кажуть астрологи, завдяки тому, що ця повня пройде в сузір'ї Діви, багато хто буде відчувати прилив впевненості. З'явиться бажання навести ясність і порядок у побуті, речах, думках, емоціях.

Проте знак Діва може зробити нас більш вимогливими й нетерплячими до недосконалостей життя. Тому варто дещо послабити надмірний контроль та вимкнути внутрішнього перфекціоніста, щоб не допустити конфліктів, депресивних настроїв та навіть нервових зривів.

За словами астрологині Марини Скаді, ще одна особливість цієї повні полягає у тому, що вона потрапляє в особливий період планетарних взаємодій, який називається "Ворота Попелюшки", або, ще як їх називають, "Золоті Ворота", тобто це дні успіху, талану, добробуту.

Активний цей період усю першу декаду березня, а повня максимально розкриє та розширить ці "золоті ворота щастя".

Як правило, найважливіші та щасливі події відбуваються саме в ті періоди, коли у кожної людини відкриваються "Ворота Попелюшки". Зазвичай це нові романтичні відносини, цукерково-букетний період та одруження, народження дітей, вирішення житлових питань, подорожі, новий професійний виток, розвиток бізнесу, зростання доходів тощо.

Що можна робити в повню 7 березня

Повня — це час, коли люди відчувають надмірний прилив енергії, стають активними, загострюються емоції. Таким чином надважливо все це направити в добре, правильне річище.

Необхідно стежити за своїми думками та намагатися займати їх тільки хорошим, щоб не притягнути до себе негатив.

Щоб провести період повного Місяця з максимальною користю астрологи радять:

прибирати вдома, робити генеральне прибирання;

викидати чи позбавлятися від зайвих та непотрібних речей;

помиритися з тим, з ким перебуваєте в конфлікті або суперечці;

реалізовувати різні творчі ідеї — в цей час у людей пробуджуються приховані таланти;

присвятити час догляду за тілом;

почати правильне харчування;

зайнятися своїм здоров'ям;

позбавитися від поганих звичок;

почати схуднення.

Повня 7 березня — що не можна робити

Та сама надмірна енергія повного Місяця, про яку ми говорили вище, може зробити людину нервовою, імпульсивною. Тому у цей час краще дотримуватися певних заборон. Астрологи рекомендують:

уникати конфліктів;

відкласти на інший час нервову та важку роботу, що потребує зосередженості;

не можна займатися важкою фізичною працею і брати на себе роботи більше норми;

позичати гроші та брати гроші в борг;

оформляти кредити;

робити великі покупки;

піддаватися смутку та негативним думкам;

вживати алкоголь;

важку їжу (фастфуд, гостре, смажене, солодке тощо).

Як правильно загадати бажання в березневу повню

Перша весняна повня здатна здійснити найпотаємніші бажання та й навіть думки перетворити у реальність. Саме тому у цей час треба обережно бажати та слідкувати за своїми думками.

Головна вимога — бажання має бути якомога конкретнішим.

Ритуал виглядає наступним чином:

1. Виділіть час тільки для себе, щоб ніхто та ніщо вам не заважало.

2. Візьміть чистий аркуш паперу, ручку улюбленого кольору та сядьте перед вікном.

3. Уявіть своє бажання, ніби воно вже здійснилось й детально опишіть його на папері.

4. Привітайте перший весняний Місяць й прочитайте своє бажання в голос, так ніби ви читаєте його самому Місяцю. В кінці не забудьте подякувати Місяцю за те, що він вас вислухав.

5. Папірець не слід викидувати, чи палити, покладіть його у свій щоденник й бережіть від сторонніх очей.

Нагадаємо, раніше ми писали, як березневий повний Місяць вплине на життя кожного знака зодіаку.