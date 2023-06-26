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Британка в свое 100-летие рассказала о секрете долголетия: всего 8 чашек напитка

26 июня 2023 15:07
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Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Секреты долголетия для каждого
Британка Ирэн Спростон. Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Столетняя британка Ирэн Спростон в свой день рождения раскрыла секрет своего долголетия . Она сообщила, что всю жизнь каждый день употребляет один и тот же напиток по восемь чашек в день.

Об этом сообщил The Mirror.

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"Мне 100 лет - и мой секрет долгой жизни - это восемь чашек чая в день. Я не праздновала с бокалом шампанского, поскольку не употребляю алкоголь, а наслаждалась чашкой своего любимого чая Тайфу",  сообщила Ирэн Спростон.

Секрет долгой жизни

Британка Сток-он-Трент рассказала, что употребление восьми чашек чая в день является ее секретом долгой жизни.

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Ирэн Спростон с близкими. Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel

"Я думала, что никогда не доживу до 100 лет, но мне это удалось. Я всегда была занята и никогда не сидела без дела. Жизнь была нелегкой, но вы должны продолжать идти вперед - ничего другого не остается. Есть много людей, которым намного хуже, чем мне" , — сказала Ирэн Спростон.

Ее дом был настолько украшен снаружи и внутри, что даже прохожие, не знавшие бывшей официантки, останавливались, чтобы пожелать ей доброго дня.

Также британка рассказала, что у нее был муж Эрик, бывший шахтер, скончавшийся в 2003 году. У них было четверо детей, пятеро внуков и четверо правнуков.

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Женщина, держащая фото с мужчиной. Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel

Философия жизни Ирэн Спростон

Британка говорит, что кроме восьми чашек чая в день дожить до своего знаменательного дня рождения ей помогли активная жизненная позиция и доброжелательность.

"Я всегда пыталась быть хорошей, и люди были добрыми ко мне в ответ. У меня замечательная семья и много друзей. Мне за что быть благодарной, и я чувствую себя переполненной" , — сказала она.

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