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Британка у своє 100-річчя розповіла про секрет довголіття: всього 8 чашок напою

26 червня 2023 15:07
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Секрети довголіття для кожного
Британка Ірен Спростон. Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Сторічна британка Ірен Спростон в свій день народження розкрила секрет свого довголіття. Вона повідомила, що все життя кожного дня вживає один й той самий напій по вісім чашок на день.  

Про це повідомив The Mirror.

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"Мені 100 років — і мій секрет довгого життя — це вісім чашок чаю на день. Я не святкувала з келихом шампанського, оскільки не вживаю алкоголь, а натомість насолоджувалася чашкою свого улюбленого чаю Тайфу", — повідомила Ірен Спростон.

Секрет довгого життя 

Британка Сток-он-Трент розповіла, що вживання восьми чашок чаю на день є її секретом довгого життя. 

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Ірен Спростон з близькими. Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel

"Я думала, що ніколи не доживу до 100 років, але мені це вдалося. Я завжди була зайнята і ніколи не сиділа без діла. Життя було нелегким, але ви повинні продовжувати йти вперед — нічого іншого не залишається. Є багато людей, яким набагато гірше, ніж мені", — сказала Ірен Спростон.

Її будинок був настільки прикрашений зовні і всередині, що навіть перехожі, які не знали колишню офіціантку, зупинялися, щоб побажати їй доброго дня.

Також британка розповіла, що в неї був чоловік Ерік, колишній шахтар, який помер у 2003 році. Вони мали четверо дітей, п'ятеро онуків і четверо правнуків.

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Жінка тримає фото з чоловіком. Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel

Філософія життя Ірен Спростон

Британка каже, що, окрім восьми чашок чаю на день, дожити до свого знаменного дня народження їй допомогли активна життєва позиція та доброзичливість.

"Я завжди намагалася бути доброю, і люди були добрими до мене у відповідь. У мене чудова сім'я і багато друзів. Мені є за що бути вдячною, і я відчуваю себе переповненою", — сказала вона.

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