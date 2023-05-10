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Секреты красоты кожи лица: ТОП–5 советов, которые помогут выглядеть на все 100%

10 мая 2023 21:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как уберечь свою кожу от воздействия солнца – главные секреты
Смывания косметики с лица. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

За окном постепенно повышается температура воздуха, из-за чего серьезно страдает кожа лица. Поэтому косметологи дали свои советы, рассказав, как правильно ухаживать за кожей лица, чтобы оставаться молодой дольше и выглядеть на все 100%.

Об этом сообщает портал Skin Kraft.

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Наносить солнцезащитный крем

Прежде всего, нужно знать, что за 20 минут до выхода на улицу в любую погоду следует смазать свое лицо солнцезащитным кремом с уровнем защиты SPF 50+.

Солнцезащитный крем
Нанесение солнцезащитного крема на лицо. Фото: google.com

Не выходить на улицу в сильную жару

Если на улицу необходимо выйти в самый жаркий период, кроме солнцезащитного крема, нужно надеть шляпу, солнцезащитные очки, длинные брюки из ситца или льна и кофту с длинными рукавами. При этом, следует больше быть в тени.

Жара на улице
Воздействие сильной жары на кожу лица. Фото: google.com

Пить много воды

Чтобы иметь хорошую и здоровую кожу лица, нужно пить достаточно воды, но следует понимать, что к этому не относится кофе, лимонад, чай и сладкие напитки.

Жара на улице
Употребление большого количества воды. Фото: Freepik

Постоянно увлажнять кожу лица

Следует выбрать идеальный крем, который будет хорошо увлажнять ваш тип кожи, и наносить его утром и вечером. Некоторые кремы уже имеют защиту от солнца, но она, как правило, очень низкая.

Увлажнение кожи
Увлажнение кожи лица с помощью крема. Фото: google.com

Ограничить количество косметики

Следует понимать, что разные тональные кремы и пудры очень загрязняют кожу лица, провоцируя разные высыпания и воспаления. В жару нужно выбирать водостойкие продукты. Каждый вечер следует смывать косметику с лица мицеллярной водой, пенкой для умывания или молочком.

Косметика для лица
Женская косметика для лица. Фото иллюстративное: iStock

Напомним, мы писали о том, что дерматологи рассказали, какие продукты питания замедляют процесс старения.

Раньше мы рассказывали о том, какие простые упражнения помогут убрать второй подбородок.

Также мы сообщали, что певица Оля Полякова посоветовала рецепт эффективного скраба для лица.

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