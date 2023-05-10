Как уберечь свою кожу от воздействия солнца – главные секреты

Секреты красоты кожи лица: ТОП–5 советов, которые помогут выглядеть на все 100%
За окном постепенно повышается температура воздуха, из-за чего серьезно страдает кожа лица. Поэтому косметологи дали свои советы, рассказав, как правильно ухаживать за кожей лица, чтобы оставаться молодой дольше и выглядеть на все 100%.
Об этом сообщает портал Skin Kraft.
Как уберечь кожу лица в жару?
Наносить солнцезащитный крем
Прежде всего, нужно знать, что за 20 минут до выхода на улицу в любую погоду следует смазать свое лицо солнцезащитным кремом с уровнем защиты SPF 50+.
Не выходить на улицу в сильную жару
Если на улицу необходимо выйти в самый жаркий период, кроме солнцезащитного крема, нужно надеть шляпу, солнцезащитные очки, длинные брюки из ситца или льна и кофту с длинными рукавами. При этом, следует больше быть в тени.
Пить много воды
Чтобы иметь хорошую и здоровую кожу лица, нужно пить достаточно воды, но следует понимать, что к этому не относится кофе, лимонад, чай и сладкие напитки.
Постоянно увлажнять кожу лица
Следует выбрать идеальный крем, который будет хорошо увлажнять ваш тип кожи, и наносить его утром и вечером. Некоторые кремы уже имеют защиту от солнца, но она, как правило, очень низкая.
Ограничить количество косметики
Следует понимать, что разные тональные кремы и пудры очень загрязняют кожу лица, провоцируя разные высыпания и воспаления. В жару нужно выбирать водостойкие продукты. Каждый вечер следует смывать косметику с лица мицеллярной водой, пенкой для умывания или молочком.
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