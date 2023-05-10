Как уберечь свою кожу от воздействия солнца – главные секреты

Смывания косметики с лица. Фото: iStock

За окном постепенно повышается температура воздуха, из-за чего серьезно страдает кожа лица. Поэтому косметологи дали свои советы, рассказав, как правильно ухаживать за кожей лица, чтобы оставаться молодой дольше и выглядеть на все 100%.

Об этом сообщает портал Skin Kraft.

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Наносить солнцезащитный крем

Прежде всего, нужно знать, что за 20 минут до выхода на улицу в любую погоду следует смазать свое лицо солнцезащитным кремом с уровнем защиты SPF 50+.

Нанесение солнцезащитного крема на лицо. Фото: google.com

Не выходить на улицу в сильную жару

Если на улицу необходимо выйти в самый жаркий период, кроме солнцезащитного крема, нужно надеть шляпу, солнцезащитные очки, длинные брюки из ситца или льна и кофту с длинными рукавами. При этом, следует больше быть в тени.

Воздействие сильной жары на кожу лица. Фото: google.com

Пить много воды

Чтобы иметь хорошую и здоровую кожу лица, нужно пить достаточно воды, но следует понимать, что к этому не относится кофе, лимонад, чай и сладкие напитки.

Употребление большого количества воды. Фото: Freepik

Постоянно увлажнять кожу лица

Следует выбрать идеальный крем, который будет хорошо увлажнять ваш тип кожи, и наносить его утром и вечером. Некоторые кремы уже имеют защиту от солнца, но она, как правило, очень низкая.

Увлажнение кожи лица с помощью крема. Фото: google.com

Ограничить количество косметики

Следует понимать, что разные тональные кремы и пудры очень загрязняют кожу лица, провоцируя разные высыпания и воспаления. В жару нужно выбирать водостойкие продукты. Каждый вечер следует смывать косметику с лица мицеллярной водой, пенкой для умывания или молочком.

Женская косметика для лица. Фото иллюстративное: iStock

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