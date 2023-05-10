Як вберегти свою шкіру від впливу сонця – головні секрети

Секрети краси шкіри обличчя: ТОП–5 порад, які допоможуть мати вигляд на всі 100%
За вікном поступово підвищується температура повітря, через що серйозно страждає шкіра обличчя. Тому косметологи дали свої поради, розповівши, як слід правильно доглядати шкіру обличчя, щоб залишатися молодою довше та виглядати на всі 100%.
Про це повідомляє портал Skin Kraft.
Як вберегти шкіру обличчя у спеку?
Наносити сонцезахисний крем
Перш за все, потрібно знати, що за 20 хвилин до виходу на вулицю за будь–якої погоди слід намастити своє обличчя сонцезахисним кремом з рівнем захисту SPF 50+.
Не виходити на вулицю у сильну спеку
Якщо на вулицю необхідно вийти у найспекотніший період, окрім сонцезахисного крему, потрібно одягти капелюх, сонцезахисні окуляри, довгі штани з ситцю або льону та кофту з довгими рукавами. При цьому, слід більше бути в тіні.
Пити багато води
Щоб мати гарну та здорову шкіру обличчя, потрібно пити достатньо води, але варто розуміти, що до цього не належить кава, лимонад, чай та солодкі напої.
Постійно зволожувати шкіру обличчя
Варто обрати ідеальний крем, який добре зволожуватиме ваш тип шкіри, та наносити його вранці та ввечері. Деякі креми вже мають захист від сонця, але він, зазвичай, є дуже низьким.
Обмежити кількість косметики
Варто розуміти, що різні тональні креми та пудри дуже забруднюють шкіру обличчя, провокуючи різні висипання та запалення. У спеку потрібно обирати водостійкі продукти. Щовечора слід змивати косметику з обличчя міцелярною водою, пінкою для вмивання або ж молочком.
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