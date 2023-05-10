Як вберегти свою шкіру від впливу сонця – головні секрети

Змивання косметики з обличчя. Фото: iStock

За вікном поступово підвищується температура повітря, через що серйозно страждає шкіра обличчя. Тому косметологи дали свої поради, розповівши, як слід правильно доглядати шкіру обличчя, щоб залишатися молодою довше та виглядати на всі 100%.

Про це повідомляє портал Skin Kraft.

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Наносити сонцезахисний крем

Перш за все, потрібно знати, що за 20 хвилин до виходу на вулицю за будь–якої погоди слід намастити своє обличчя сонцезахисним кремом з рівнем захисту SPF 50+.

Нанесення сонцезахисного крему на обличчя. Фото: google.com

Не виходити на вулицю у сильну спеку

Якщо на вулицю необхідно вийти у найспекотніший період, окрім сонцезахисного крему, потрібно одягти капелюх, сонцезахисні окуляри, довгі штани з ситцю або льону та кофту з довгими рукавами. При цьому, слід більше бути в тіні.

Вплив сильної спеки на шкіру обличчя. Фото: google.com

Пити багато води

Щоб мати гарну та здорову шкіру обличчя, потрібно пити достатньо води, але варто розуміти, що до цього не належить кава, лимонад, чай та солодкі напої.

Вживання великої кількості води. Фото: Freepik

Постійно зволожувати шкіру обличчя

Варто обрати ідеальний крем, який добре зволожуватиме ваш тип шкіри, та наносити його вранці та ввечері. Деякі креми вже мають захист від сонця, але він, зазвичай, є дуже низьким.

Зволоження шкіри обличчя за допомогою крему. Фото: google.com

Обмежити кількість косметики

Варто розуміти, що різні тональні креми та пудри дуже забруднюють шкіру обличчя, провокуючи різні висипання та запалення. У спеку потрібно обирати водостійкі продукти. Щовечора слід змивати косметику з обличчя міцелярною водою, пінкою для вмивання або ж молочком.

Жіноча косметика для обличчя. Фото ілюстративне: iStock

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