Як позбавитися від другого підборіддя: 8 вправ

Позбавтеся від другого підборіддя: вправи
Вважається, що позбавитися від другого підборіддя — непросто. Втім, насправді дієві рецепти, що допоможуть швидко "підтягнути" обличчя є, і вони зовсім не складні. До вашої уваги — 8 ефективних вправ, які допоможуть вирівняти лінію підборіддя.
1. "Гойдалка"
• Сядьте на стілець і випряміть спину.
• Нахиліться назад так, щоб ваш погляд був спрямований до стелі.
• Розтягніть губи в трубочку так, щоб вони притиснулися до зубів.
• Поморгайте очима і порухайте щелепою вгору-вниз начебто жуєте жуйку.
Повторіть серію рухів 10-15 разів.
2. "Поцілуйте небо"
• Встаньте прямо і підніміть голову вгору так, щоб погляд виявився спрямованим на стелю.
• Витягніть язик якнайдалі й утримуйте його в цьому положенні протягом 5-10 секунд.
Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 разів.
3. "Риба"
• Сядьте на стілець і опустіть підборіддя на груди.
• Розтягніть губи й сильно напружте м'язи шиї (так, щоб підборіддя нібито піднялося).
• Утримуйте положення протягом 5 секунд.
• Розслабте м'язи.
Повторіть цю серію рухів 10-15 разів.
4. "Жаба"
• Сядьте на стілець і опустіть підборіддя на груди.
• Відкрийте рот якнайширше і витягніть язик якнайдалі.
• Утримуйте це положення протягом 5 секунд та розслабте м'язи.
Повторіть серію рухів 10-15 разів.
5. "Гуска"
• Сядьте на стілець і нахиліть голову вправо так, щоб ваше вухо було притиснуте до плеча.
• Покладіть праву руку на ліве вухо і легко натискаючи відведіть її вправо, щоб розтягнути м'язи шиї.
• Затримайтеся у цьому положенні на 5 секунд, а потім розслабте м'язи.
Повторіть все те саме так, щоб відвести голову ліворуч. Повторіть вправу в кожну сторону по 10 разів.
6. Масаж шиї
• Сядьте на стілець і погладжуйте шию від підборіддя до плечей легкими круговими рухами. Почніть масаж знизу вгору і повторіть рух кілька разів.
• Використовуючи вказівні та середні пальці м'яко розминайте м'язи шиї вгору та вниз використовуючи стиснення.
Масажуйте шию протягом 5-10 хвилин.
7. "Жим голови"
• Сядьте на стілець, випрямте спину і розтягніть губи у трубочку.
• Упираючись руками в потилицю нахиліть голову вперед.
• Натисніть на руки так, ніби ви намагаєтеся повернутися у попереднє положення, і утримуйтесь в цьому положенні протягом 5-10 секунд.
Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 разів.
8. "Шия-гиря"
• Покладіть на потилицю невелику гантель або пляшку з водою.
• Притримуючи гантель рукою нахиліть голову вперед.
• Повільно повертайте голову вліво та вправо, утримуючи гантель на місці.
Повторіть цю серію рухів 10-15 разів.
Для досягнення кращих результатів необхідно виконувати вправи хоча б один раз на день.