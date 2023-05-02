Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Краса arrow Позбавтеся від другого підборіддя: вправи arrow

Позбавтеся від другого підборіддя: вправи

2 травня 2023 05:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як позбавитися від другого підборіддя: 8 вправ
Як позбавитися від другого підборіддя? Фото: Health24.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Вважається, що позбавитися від другого підборіддя — непросто. Втім, насправді дієві рецепти, що допоможуть швидко "підтягнути" обличчя є, і вони зовсім не складні. До вашої уваги — 8 ефективних вправ, які допоможуть вирівняти лінію підборіддя. 

1. "Гойдалка"
• Сядьте на стілець і випряміть спину.
• Нахиліться назад так, щоб ваш погляд був спрямований до стелі.
• Розтягніть губи в трубочку так, щоб вони притиснулися до зубів.
• Поморгайте очима і порухайте щелепою вгору-вниз начебто жуєте жуйку.
Повторіть серію рухів 10-15 разів.

Читайте також:

2. "Поцілуйте небо"
• Встаньте прямо і підніміть голову вгору так, щоб погляд виявився спрямованим на стелю. 
• Витягніть язик якнайдалі й утримуйте його в цьому положенні протягом 5-10 секунд.
Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 разів.

3. "Риба"
• Сядьте на стілець і опустіть підборіддя на груди.
• Розтягніть губи й сильно напружте м'язи шиї (так, щоб підборіддя нібито піднялося).
• Утримуйте положення протягом 5 секунд.
• Розслабте м'язи.
Повторіть цю серію рухів 10-15 разів.

подвійне підборіддя 2
Вже через кілька місяців ваше підборіддя буде таким же, як на другому фото. Фото — UaInfo.

4. "Жаба"
• Сядьте на стілець і опустіть підборіддя на груди.
• Відкрийте рот якнайширше і витягніть язик якнайдалі.
• Утримуйте це положення протягом 5 секунд та розслабте м'язи.
Повторіть серію рухів 10-15 разів.

5. "Гуска"
• Сядьте на стілець і нахиліть голову вправо так, щоб ваше вухо було притиснуте до плеча.
• Покладіть праву руку на ліве вухо і легко натискаючи відведіть її вправо, щоб розтягнути м'язи шиї.
• Затримайтеся у цьому положенні на 5 секунд, а потім розслабте м'язи.
Повторіть все те саме так, щоб відвести голову ліворуч. Повторіть вправу в кожну сторону по 10 разів.

6. Масаж шиї
• Сядьте на стілець і погладжуйте шию від підборіддя до плечей легкими круговими рухами. Почніть масаж знизу вгору і повторіть рух кілька разів.
• Використовуючи вказівні та середні пальці м'яко розминайте м'язи шиї вгору та вниз використовуючи стиснення.
Масажуйте шию протягом 5-10 хвилин.

подвійне підборіддя
Як позбавитися від подвійного підборіддя? Фото — Green Post.

7. "Жим голови"
• Сядьте на стілець, випрямте спину і розтягніть губи у трубочку.
• Упираючись руками в потилицю нахиліть голову вперед.
• Натисніть на руки так, ніби ви намагаєтеся повернутися у попереднє положення, і утримуйтесь в цьому положенні протягом 5-10 секунд.
Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 разів.

8. "Шия-гиря"
• Покладіть на потилицю невелику гантель або пляшку з водою.
• Притримуючи гантель рукою нахиліть голову вперед.
• Повільно повертайте голову вліво та вправо, утримуючи гантель на місці.
Повторіть цю серію рухів 10-15 разів.

Для досягнення кращих результатів необхідно виконувати вправи хоча б один раз на день. 
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB