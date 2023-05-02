Як позбавитися від другого підборіддя: 8 вправ

Як позбавитися від другого підборіддя? Фото: Health24.

Вважається, що позбавитися від другого підборіддя — непросто. Втім, насправді дієві рецепти, що допоможуть швидко "підтягнути" обличчя є, і вони зовсім не складні. До вашої уваги — 8 ефективних вправ, які допоможуть вирівняти лінію підборіддя.

1. "Гойдалка"

• Сядьте на стілець і випряміть спину.

• Нахиліться назад так, щоб ваш погляд був спрямований до стелі.

• Розтягніть губи в трубочку так, щоб вони притиснулися до зубів.

• Поморгайте очима і порухайте щелепою вгору-вниз начебто жуєте жуйку.

Повторіть серію рухів 10-15 разів.

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2. "Поцілуйте небо"

• Встаньте прямо і підніміть голову вгору так, щоб погляд виявився спрямованим на стелю.

• Витягніть язик якнайдалі й утримуйте його в цьому положенні протягом 5-10 секунд.

Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 разів.

3. "Риба"

• Сядьте на стілець і опустіть підборіддя на груди.

• Розтягніть губи й сильно напружте м'язи шиї (так, щоб підборіддя нібито піднялося).

• Утримуйте положення протягом 5 секунд.

• Розслабте м'язи.

Повторіть цю серію рухів 10-15 разів.

Вже через кілька місяців ваше підборіддя буде таким же, як на другому фото. Фото — UaInfo.

4. "Жаба"

• Сядьте на стілець і опустіть підборіддя на груди.

• Відкрийте рот якнайширше і витягніть язик якнайдалі.

• Утримуйте це положення протягом 5 секунд та розслабте м'язи.

Повторіть серію рухів 10-15 разів.

5. "Гуска"

• Сядьте на стілець і нахиліть голову вправо так, щоб ваше вухо було притиснуте до плеча.

• Покладіть праву руку на ліве вухо і легко натискаючи відведіть її вправо, щоб розтягнути м'язи шиї.

• Затримайтеся у цьому положенні на 5 секунд, а потім розслабте м'язи.

Повторіть все те саме так, щоб відвести голову ліворуч. Повторіть вправу в кожну сторону по 10 разів.

6. Масаж шиї

• Сядьте на стілець і погладжуйте шию від підборіддя до плечей легкими круговими рухами. Почніть масаж знизу вгору і повторіть рух кілька разів.

• Використовуючи вказівні та середні пальці м'яко розминайте м'язи шиї вгору та вниз використовуючи стиснення.

Масажуйте шию протягом 5-10 хвилин.

Як позбавитися від подвійного підборіддя? Фото — Green Post.

7. "Жим голови"

• Сядьте на стілець, випрямте спину і розтягніть губи у трубочку.

• Упираючись руками в потилицю нахиліть голову вперед.

• Натисніть на руки так, ніби ви намагаєтеся повернутися у попереднє положення, і утримуйтесь в цьому положенні протягом 5-10 секунд.

Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 разів.

8. "Шия-гиря"

• Покладіть на потилицю невелику гантель або пляшку з водою.

• Притримуючи гантель рукою нахиліть голову вперед.

• Повільно повертайте голову вліво та вправо, утримуючи гантель на місці.

Повторіть цю серію рухів 10-15 разів.

Для досягнення кращих результатів необхідно виконувати вправи хоча б один раз на день.

