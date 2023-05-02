Как избавиться от второго подбородка: 8 упражнений

Избавьтесь от второго подбородка: упражнения
Считается, что избавиться от второго подбородка — непросто. Впрочем, действительно действенные рецепты, которые помогут быстро "подтянуть" лицо все же существуют, и они совсем не сложны. Вашему вниманию — 8 эффективных упражнений, которые помогут выровнять линию подбородка.
1. "Качели"
• Сядьте на стул и выпрямите спину.
• Наклонитесь назад так, чтобы ваш взгляд был устремлен к потолку.
• Растяните губы в трубочку так, чтобы они прижались к зубам.
• Поморгайте глазами и подвигайте челюстью вверх-вниз вроде бы жуете жевачку.
Повторите серию движений 10-15 раз.
2. "Поцелуйте небо"
• Встаньте прямо и приподнимите голову вверх так, чтобы взгляд оказался направленным на потолок.
• Извлеките язык как можно дальше и удерживайте его в этом положении в течение 5-10 секунд.
Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 10 раз.
3. "Рыба"
• Сядьте на стул и опустите подбородок на грудь.
• Растяните губы и сильно напрягите мышцы шеи (так, чтобы подбородок будто бы поднялся).
• Удерживайте положение в течение 5 секунд.
• Расслабьте мышцы.
Повторите данную серию движений 10-15 раз.
4. "Лягушка"
• Сядьте на стул и опустите подбородок на грудь.
• Откройте рот как можно шире и вытяните язык подальше.
• Удерживайте это положение в течение 5 секунд и расслабьте мышцы.
Повторите серию движений 10-15 раз.
5. " Гусь"
• Сядьте на стул и наклоните голову вправо так, чтобы ваше ухо было прижато к плечу.
• Положите правую руку на левое ухо и, легко нажимая, отведите ее вправо, чтобы растянуть мышцы шеи.
• Задержитесь в этом положении на 5 секунд и расслабьте мышцы.
Повторите все то же, но на этот раз отведите голову влево. Повторите упражнение 10 раз.
6. Массаж шеи
• Сядьте на стул и поглаживайте шею от подбородка до плеч легкими круговыми движениями. Начните массаж снизу вверх и повторите движение несколько раз.
• Используя указательные и средние пальцы, мягко разминайте мышцы шеи вверх и вниз, используя сжатие.
Массируйте шею в течение 5-10 минут.
7. "Жим головы"
• Сядьте на стул, выпрямите спину и растяните губы в трубочку.
• Упираясь руками в затылок, наклоните голову вперед.
• Нажмите головой на руки так, как будто вы пытаетесь вернуться в прежнее положение, и оставайтесь в этом положении в течение 5-10 секунд.
Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 10 раз.
8. "Шея-гиря"
• Уложите на затылок небольшую гантель или бутылку с водой.
• Придерживая гантель рукой наклоните голову вперед.
• Медленно поворачивайте голову влево и вправо, удерживая гантель на месте.
Повторите данную серию движений 10-15 раз.
Для достижения хороших результатов необходимо выполнять упражнения хотя бы раз в день.