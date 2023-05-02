Как избавиться от второго подбородка: 8 упражнений

Как избавиться от второго подбородка? Фото: Health24.

Считается, что избавиться от второго подбородка — непросто. Впрочем, действительно действенные рецепты, которые помогут быстро "подтянуть" лицо все же существуют, и они совсем не сложны. Вашему вниманию — 8 эффективных упражнений, которые помогут выровнять линию подбородка.

1. "Качели"

• Сядьте на стул и выпрямите спину.

• Наклонитесь назад так, чтобы ваш взгляд был устремлен к потолку.

• Растяните губы в трубочку так, чтобы они прижались к зубам.

• Поморгайте глазами и подвигайте челюстью вверх-вниз вроде бы жуете жевачку.

Повторите серию движений 10-15 раз.

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2. "Поцелуйте небо"

• Встаньте прямо и приподнимите голову вверх так, чтобы взгляд оказался направленным на потолок.

• Извлеките язык как можно дальше и удерживайте его в этом положении в течение 5-10 секунд.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 10 раз.

3. "Рыба"

• Сядьте на стул и опустите подбородок на грудь.

• Растяните губы и сильно напрягите мышцы шеи (так, чтобы подбородок будто бы поднялся).

• Удерживайте положение в течение 5 секунд.

• Расслабьте мышцы.

Повторите данную серию движений 10-15 раз.

Уже через несколько месяцев ваш подбородок будет таким же, как на втором фото. Фото — UaInfo.

4. "Лягушка"

• Сядьте на стул и опустите подбородок на грудь.

• Откройте рот как можно шире и вытяните язык подальше.

• Удерживайте это положение в течение 5 секунд и расслабьте мышцы.

Повторите серию движений 10-15 раз.

5. " Гусь"

• Сядьте на стул и наклоните голову вправо так, чтобы ваше ухо было прижато к плечу.

• Положите правую руку на левое ухо и, легко нажимая, отведите ее вправо, чтобы растянуть мышцы шеи.

• Задержитесь в этом положении на 5 секунд и расслабьте мышцы.

Повторите все то же, но на этот раз отведите голову влево. Повторите упражнение 10 раз.

6. Массаж шеи

• Сядьте на стул и поглаживайте шею от подбородка до плеч легкими круговыми движениями. Начните массаж снизу вверх и повторите движение несколько раз.

• Используя указательные и средние пальцы, мягко разминайте мышцы шеи вверх и вниз, используя сжатие.

Массируйте шею в течение 5-10 минут.

Как избавиться от двойного подбородка? Фото — Green Post.

7. "Жим головы"

• Сядьте на стул, выпрямите спину и растяните губы в трубочку.

• Упираясь руками в затылок, наклоните голову вперед.

• Нажмите головой на руки так, как будто вы пытаетесь вернуться в прежнее положение, и оставайтесь в этом положении в течение 5-10 секунд.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 10 раз.

8. "Шея-гиря"

• Уложите на затылок небольшую гантель или бутылку с водой.

• Придерживая гантель рукой наклоните голову вперед.

• Медленно поворачивайте голову влево и вправо, удерживая гантель на месте.

Повторите данную серию движений 10-15 раз.

Для достижения хороших результатов необходимо выполнять упражнения хотя бы раз в день.