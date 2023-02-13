Идеи для маникюра на День влюбленных - какие ногти в тренде

Романтический маникюр

Приближается День влюбленных. В этот день хочется смотреться особенно для любимого человека или для себя. Об идеальном виде некоторые задумываются даже в малейших мелочах – таких вот, как маникюр. Новини.LIVE собрали трендовые идеи для маникюра, которые напомнят о романтике и нежности 14 февраля.

Сверкающий френч

В День влюбленных хочется нежности. Кажется, телесные цвета в сочетании с классическим френчем – основа дизайна. Но даже здесь можно добавить нечто особенное. К примеру, вместо белого лака выбрать блестки с эффектом светоотражения.

Микс дизайнов

Для эстетики ногтей следует придерживаться одного стиля на всех ногтях или сочетать не более трех. Белая база будет гармонировать с телесным цветом, а графические линии дополнят классический френч. Напоследок белые сердечки напомнят о романтическом духе праздника, а стразы сделают дизайн утонченным.

Необычный дизайн маникюра

Не все являются поклонниками нюдовых оттенков, но неожиданно стильно выглядит маникюр в кофейных и шоколадных. Любителям необычных дизайнов можно замиксовать сразу несколько рисунков — шахматную клеточку, абстрактные линии, звездочки, цветки, сердечки и все.

Жемчужное втирание

Втирка является идеальным вариантом для быстрого и необычного дизайна ногтей. Вариантов множество: от перламутровых оттенков, которые придадут ногтям необычного оттенка, до металлических.

Трендовый маникюр 2023

Куда без сердечек. Все же они символизируют романтичный праздник года. В 2023 году довольно стильно будет выглядеть дизайн с металлическими оттенками — именно они признаны трендовыми и уже активно используются на модных показах именитых дизайнеров мира. Сделайте свои ногти стильными – добавьте металлический блеск сердечкам.

Объемные украшения на ногтях

Жемчуг никогда не выйдет из моды. Это классика. В маникюре можно использовать вечные тренды. А что, если не жемчуг, лучше всего подчеркнет нежность и романтичность образа в праздник влюбленных?

Новини.LIVE подготовили обширную подборку с идеями бюджетных, оригинальных, полезных и романтических подарков, которыми можно удивить любимого.