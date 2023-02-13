Ідеї для манікюру на День закоханих — які нігті в тренді

Романтичний манікюр

Наближається День закоханих. У цей день хочеться виглядати особливо для коханої людини або для себе. Про ідеальний вигляд деякі замислюються навіть у найменших дрібницях — таких от, як манікюр. Новини.LIVE зібрали трендові ідеї для манікюру, які нагадають про романтику та ніжність 14 лютого.

Сяючий френч

На День закоханих хочеться ніжності. Здається, нюдові кольори у поєднанні з класичним френчем — база дизайну. Але навіть тут можна додати щось особливе. Наприклад, замість білого лаку обрати блискітки з ефектом світловідбивання.

Мікс дизайнів

Для естетики нігтів варто дотримуватися або одного стилю на всіх нігтях або поєднувати не більше трьох. Біла база буде гармоніювати з тілесним кольором, а графічні лінії доповнять класичний френч. Наостанок білі сердечка нагадають про романтичний дух свята, а стрази зроблять дизайн витонченим.

Незвичайний дизайн манікюру

Не всі є прихильниками нюдових кольорів, але несподівано стильно виглядає манікюр у кавових та шоколадних відтінках. Любителям незвичайних дизайнів можна заміксувати одразу кілька малюнків — шахову клітинку, абстрактні лінії, зірочки, квітки, сердечка та будь-що.

Перлинна втирка

Втирка є ідеальним варіантом для швидкого та незвичайного дизайну нігтів. Варіантів безліч: від перламутрових відтінків, які додадуть нігтям незвичного відтінку, до металічних.

Трендовий манікюр 2023

Куди без сердечок. Все таки вони символізують найромантичніше свято року. У 2023 доволі стильно виглядатиме дизайн із металічними відтінками — саме вони визнані трендовими та вже активно використовуються на модних показах іменитих дизайнерів світу. Зробіть свої нігті стильними — додайте металічного блиску сердечкам.

Об'ємні прикраси на нігтях

Перли ніколи не вийдуть з моди. Це класика. В манікюрі теж можна використовувати вічні тренди. А що, як не перли, найкраще підкреслить ніжність і романтичність образу на свято закоханих?

Новини.LIVE підготували велику добірку з ідеями бюджетних, оригінальних, корисних та романтичних подарунків, якими можна здивувати коханого.