Врач назвала самые распространенные ошибки при нанесении дезодоранта
Летом особенно остро стоит вопрос контроля потоотделения и уменьшения дискомфорта, связанного с ним. Врач рассказала как эффективно пользоваться дезодорантом, чтобы обеспечить себе свежесть.
Об этом сообщает The Sun.
Какие самые распространенные ошибки при нанесении дезодоранта
Дерматолог Шари Липнер отметила, что большинство людей используют антиперспирант только утром, однако это неправильно, поскольку это нужно делать также и на ночь.
По словам врача, ночью мы меньше потеем, поэтому использование антиперспиранта может эффективно контролировать потоотделение. Отличие антиперспиранта от обычного дезодоранта заключается в его способности предотвращать как потоотделение, так и запах. Антиперспиранты создают защитный пласт на верхней части потовых желез, ограничивая количество выделенного пота. По ее словам, ночью, особенно после душа, у антиперспиранта есть дополнительное время для фиксации и обеспечения контроля над потоотделением.
Дерматолог отметила, если вы примените антиперспирант перед сном, возможно, не нужно будет наносить его утром. Исследование подтвердило, что антиперспирант может замедлять потоотделение на длительное время — до одного дня.
Шари Липнер заверила, что отсутствуют известные риски для здоровья, связанные с использованием дезодоранта на ночь или его частым применением. Не обязательно делать перерыв в использовании дезодоранта, но если вам нужно использовать его несколько раз в день из-за сильного пота, рекомендуется обратиться к дерматологу, который сможет посоветовать альтернативные способы решения этой проблемы.
Напомним, что ни для кого не секрет, что в летний период коже требуется особый уход и серьезное увлажнение из-за горячих лучей солнца. Поэтому следует знать, как правильно ухаживать за кожей своего лица в летний период и чем лучше увлажнять его.