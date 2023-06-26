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Врач назвала самые распространенные ошибки при нанесении дезодоранта

26 июня 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Врач назвала самые распространенные ошибки при нанесении дезодоранта
Девушка наносит дезодорант. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Летом особенно остро стоит вопрос контроля потоотделения и уменьшения дискомфорта, связанного с ним. Врач рассказала как эффективно пользоваться дезодорантом, чтобы обеспечить себе свежесть.

Об этом сообщает The Sun.

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Дерматолог Шари Липнер отметила, что большинство людей используют антиперспирант только утром, однако это неправильно, поскольку это нужно делать также и на ночь.

По словам врача, ночью мы меньше потеем, поэтому использование антиперспиранта может эффективно контролировать потоотделение. Отличие антиперспиранта от обычного дезодоранта заключается в его способности предотвращать как потоотделение, так и запах. Антиперспиранты создают защитный пласт на верхней части потовых желез, ограничивая количество выделенного пота. По ее словам, ночью, особенно после душа, у антиперспиранта есть дополнительное время для фиксации и обеспечения контроля над потоотделением.

Дерматолог отметила, если вы примените антиперспирант перед сном, возможно, не нужно будет наносить его утром. Исследование подтвердило, что антиперспирант может замедлять потоотделение на длительное время — до одного дня.

Шари Липнер заверила, что отсутствуют известные риски для здоровья, связанные с использованием дезодоранта на ночь или его частым применением. Не обязательно делать перерыв в использовании дезодоранта, но если вам нужно использовать его несколько раз в день из-за сильного пота, рекомендуется обратиться к дерматологу, который сможет посоветовать альтернативные способы решения этой проблемы.

Напомним, что ни для кого не секрет, что в летний период коже требуется особый уход и серьезное увлажнение из-за горячих лучей солнца. Поэтому следует знать, как правильно ухаживать за кожей своего лица в летний период и чем лучше увлажнять его.

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