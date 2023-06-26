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Лікарка назвала найпоширеніші помилки при нанесенні дезодоранту

26 червня 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лікарка назвала найпоширеніші помилки при нанесенні дезодоранту
Дівчина наносить дезодорант. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Влітку особливо гостро постає питання контролю потовиділення і зменшення дискомфорту, пов'язаного з ним. Лікарка розповіла як ефективно користуватися дезодорантом, щоб забезпечити собі свіжість.

Про це повідомляє The Sun.

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Які найпоширеніші помилки при нанесенні дезодоранту

Дерматологиня Шарі Ліпнер зазначила, що більшість людей використовують антиперспірант лише вранці, однак це неправильно, оскільки це потрібно робити також і на ніч.

За словами лікарки, вночі ми менше пітніємо, тому використання антиперспіранта може ефективно контролювати потовиділення. Відмінність антиперспіранту від звичайного дезодоранту полягає в його здатності запобігати як потовиділенню, так і запаху. Антиперспіранти створюють захисний шар на верхній частині потових залоз, обмежуючи кількість виділеного поту. За її словами, вночі, особливо після душу, антиперспірант має додатковий час для фіксації і забезпечення контролю над потовиділенням.

Дерматологиня зазначила, якщо ви застосуєте антиперспірант перед сном, то, можливо, не потрібно буде наносити його вранці. Дослідження підтвердило, що антиперспірант може уповільнювати потовиділення на тривалий час — до одного дня.

Шарі Ліпнер запевнила, що немає відомих ризиків для здоров'я, пов'язаних з використанням дезодоранту на ніч або його частим застосуванням. Не обов'язково робити перерву у використанні дезодоранту, але якщо вам потрібно використовувати його декілька разів на день через сильне пітніння, рекомендується звернутися до дерматолога, який зможе порадити альтернативні способи розв'язання цієї проблеми.

Нагадаємо, що ні для кого не секрет, що в літній період шкірі потрібен особливий догляд та серйозне зволоження через гарячі промені сонця. Тому варто знати, як правильно доглядати за шкірою свого обличчя в літній період та чим краще зволожувати його.

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