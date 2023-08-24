Какую прическу сделать своему ребенку на 1 сентября – интересные и простые идеи

Женщина, которая делает своей дочери прическу. Фото: Freepik

Приближается первое сентября, то есть, день, когда маленькие школьники впервые пойдут в школу и начнут учиться за партами. Родители же начинают подготовку к этому дню заранее, то есть с лета, покупая разные тетради, дневники, рюкзаки и школьные формы.

Новини.LIVE рассказывает, какую интересную прическу можно сделать своему ребенку на первое сентября.

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Какую прическу можно сделать девочке?

Наверное каждая женщина, которая узнает, что у нее будет дочь, начинает мечтать о том, как она будет одевать свою девочку. Когда дочь немного подрастает, а на ее голове появляются волосы, ее мама начинает выдумывать разные прически на какой-нибудь праздник или просто на прогулку.

В частности, это касается первого сентября, когда ее маленькая дочь будет сиять на первом звонке. Поэтому следует знать, какую прическу можно придумать ей на этот праздник. Например, можно заплести ей обычные косички, колосья, рыбий хвост или сделать пучки, с которыми девочка пойдет в школу.

Прическа для девочки на первое сентября. Фото: Pinterest

Также можно сделать прическу "солнышко" или добавив ленты, которые украсят прическу. Можно подкрутить немного волосы и одеть на них праздничный бантик, можно сделать кудри или гофре, которые будут иметь красивый праздничный вид.

Прическа для девочки на первое сентября. Фото: Pinterest

Какую прическу можно сделать мальчику?

Если у вашего сына короткие волосы, вам, наверное, достаточно сложно придумать какую-то прическу на праздник. Но если посмотреть на это с другой стороны, это значительно упрощает подготовку к такому важному для него празднику, как День знаний.

Например, можно использовать расческу и гель-мусс, чтобы уложить волосы вправо или влево. А чтобы уложить их вверх, нужно использовать гель или спрей, который поможет зафиксировать волосы.

Прическа для мальчика на первое сентября. Фото: Pinterest

Также можно сделать стрижку бокс, сбрив немного волосы на макушке, висках и затылке.

Прическа для мальчика на первое сентября. Фото: Pinterest

Если у вашего сына волосы средней длины, ему подойдет стрижка британка, которая будет стильной даже для самых маленьких мальчиков. Мальчикам с длинными волосами очень подойдет стрижка боб или просто высокий пучок сверху.

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