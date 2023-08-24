Яку зачіску зробити своїй дитині на 1 вересня – цікаві та прості ідеї

Жінка, яка робить своїй доньці зачіску. Фото: Freepik

Наближається перше вересня, тобто день, коли маленькі школярі вперше підуть до школи та почнуть вчитися за партами. Батьки ж починають підготовку до цього дня заздалегідь, тобто з літа, купуючи різні зошити, щоденники, рюкзаки та шкільні форми.

Новини.LIVE розповідає, яку цікаву зачіску можна зробити своїй дитині на перше вересня.

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Яку зачіску можна зробити дівчинці?

Напевно, кожна жінка, яка дізнається, що в неї буде донька, починає мріяти про те, як вона одягатиме свою дівчинку. Коли донька трохи підростає, а на її голові з’являється волосся, її мама починає видумувати різні зачіски на якесь свято або просто на прогулянку.

Зокрема, це стосується першого вересня, коли її маленька донька сяятиме на першому дзвонику. Тому варто знати, яку зачіску можна придумати їй на це свято. Наприклад, можна заплести їй звичайні косички, колоски, риб’ячий хвіст або зробити пучки, з якими дівчинка піде до школи.

Зачіска для дівчинки на перше вересня. Фото: Pinterest

Також можна зробити зачіску "сонечко" або додавши стрічки, які прикрасять зачіску. Можна підкрутити трохи волосся та одягти на них святковий бантик, можна зробити кучері або гофре, які матимуть красивий святковий вигляд.

Зачіска для дівчинки на перше вересня. Фото: Pinterest

Яку зачіску можна зробити хлопчику?

Якщо у вашого сина коротке волосся, вам, напевно, досить складно вигадати якусь зачіску на свято. Але якщо подивитися на це з іншого боку, це значно спрощує приготування до такого важливого для нього свята, як День знань.

Наприклад, можна використати гребінець та гель-мус, щоб вкласти йому волосся вправо чи вліво. А щоб вкласти його догори, потрібно використати гель або спрей, який допоможе зафіксувати волосся.

Зачіска для хлопчика на перше вересня. Фото: Pinterest

Також можна зробити стрижку бокс, збривши трохи волосся на маківці, скронях та потилиці.

Зачіска для хлопчика на перше вересня. Фото: Pinterest

Якщо у вашого сина волосся середньої довжини, йому пасуватиме стрижка британка, яка буде стильною навіть для найменших хлопчиків. Хлопцям з довгим волоссям дуже пасуватиме стрижка боб або просто високий пучок зверху.

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