Самые стильные идеи для маникюра на Новый год 2024 — что можно сделать на ногтях

Какой стильный маникюр можно сделать на Новый год 2024 года
Как известно, 2024 год — это год Дракона, поэтому в тренде будут яркие цвета как в одежде и украшении елок, так и в маникюре. Настоящим модницам следует знать, какой маникюр можно сделать на празднование Нового года.
Новини.LIVE делится модными идеями маникюра на Новый год 2024 года.
Согласно восточному календарю, покровителем 2024 станет Деревянный Дракон, который является символом удачи и благополучия, а также власти и энергии. Деревянный дракон характеризует деликатность и мягкость в поведении людей.
Какой маникюр можно сделать на Новый год 2024
В 2024 году особенно актуален зеленый оттенок, но можно также выбрать желтый или золотой, синий, фиолетовый или синий. Поскольку 2024 год — это год Зеленого Деревянного Дракона, можно смело делать максимально праздничные ногти.
Если вы хотите украсить себя не только одеждой, но и маникюром, можно выбрать дизайн, являющийся символом года Дракона. К примеру, можете нанести на свои ногти изображения драконов, написать иероглифы или использовать другие символы культуры Китая.
В канун Нового года популярными будут:
- Мотивы дракона. Речь идет об изображении этих существ, иероглифах или чешуях драконов
- Цвет дракона. Список таких цветов включает в себя золотой, черный, красный или зеленый
Какой цвет следует использовать в маникюре в 2024 году
К тому же, стоит знать, какой цвет сможет привлечь успех в профессиональном плане, получить материальное благополучие и удачу, а также знакомство с людьми.
В частности, следует знать, что:
- Зеленый и бирюзовый цвет поможет иметь высокий уровень производительности и продвижение по карьерной лестнице в профессиональном плане
- Синий цвет поможет получить финансовое благополучие
- Белый цвет поможет познакомиться с людьми, если у вас есть такое желание
- Красный цвет символизирует удачу, поэтому можно смело делать такой маникюр
Напомним, мы писали о том, что в каких одеждах следует встречать Новый год 2024 года.
Раньше мы рассказывали о том, что можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2024 года.
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