Самые стильные идеи для маникюра на Новый год 2024 — что можно сделать на ногтях

Стильный маникюр на Новый год 2024 года. Фото: Pinterest

Как известно, 2024 год — это год Дракона, поэтому в тренде будут яркие цвета как в одежде и украшении елок, так и в маникюре. Настоящим модницам следует знать, какой маникюр можно сделать на празднование Нового года.

Новини.LIVE делится модными идеями маникюра на Новый год 2024 года.

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Согласно восточному календарю, покровителем 2024 станет Деревянный Дракон, который является символом удачи и благополучия, а также власти и энергии. Деревянный дракон характеризует деликатность и мягкость в поведении людей.

Какой маникюр можно сделать на Новый год 2024

В 2024 году особенно актуален зеленый оттенок, но можно также выбрать желтый или золотой, синий, фиолетовый или синий. Поскольку 2024 год — это год Зеленого Деревянного Дракона, можно смело делать максимально праздничные ногти.

Если вы хотите украсить себя не только одеждой, но и маникюром, можно выбрать дизайн, являющийся символом года Дракона. К примеру, можете нанести на свои ногти изображения драконов, написать иероглифы или использовать другие символы культуры Китая.

Трендовый маникюр с иероглифами в год Дракона. Фото: Pinterest

В канун Нового года популярными будут:

Мотивы дракона. Речь идет об изображении этих существ, иероглифах или чешуях драконов

Цвет дракона. Список таких цветов включает в себя золотой, черный, красный или зеленый

Какой цвет следует использовать в маникюре в 2024 году

К тому же, стоит знать, какой цвет сможет привлечь успех в профессиональном плане, получить материальное благополучие и удачу, а также знакомство с людьми.

Люди, празднующие Новый год. Фото: Freepik

В частности, следует знать, что:

Зеленый и бирюзовый цвет поможет иметь высокий уровень производительности и продвижение по карьерной лестнице в профессиональном плане

Синий цвет поможет получить финансовое благополучие

Белый цвет поможет познакомиться с людьми, если у вас есть такое желание

Красный цвет символизирует удачу, поэтому можно смело делать такой маникюр

Напомним, мы писали о том, что в каких одеждах следует встречать Новый год 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, что можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2024 года.

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