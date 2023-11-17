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Який стильний манікюр можна зробити на Новий рік 2024

17 листопада 2023 20:57
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Найстильніші ідеї для манікюру на Новий рік 2024 — що можна зробити на нігтях
Стильний манікюр на Новий рік 2024. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Як відомо, 2024 рік — це рік Дракона, тому в тренді будуть яскраві кольори як в одязі та прикрашанні ялинок, так і в манікюрі. Справжнім модницям варто знати, який манікюр можна зробити на святкування Нового року.

Новини.LIVE ділиться модними ідеями манікюру на Новий рік 2024.

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Відповідно до східного календаря, покровителем 2024 року стане Дерев’яний Дракон, який є символом удачі та благополуччя, а також влади і енергії. Дерев’яний Дракон характеризує делікатність і м’якість в поведінці людей.

Який манікюр можна зробити на Новий рік 2024

У 2024 році особливо актуальним буде зелений відтінок, але можна також обрати жовтий чи золотий, синій, фіолетовий або синій. Оскільки 2024 — це рік Зеленого Дерев'яного Дракона, можна сміливо робити максимально святкові нігті.

Якщо ви хочете прикрасити себе не тільки одягом, а й манікюром, можна обрати дизайн, який є символом року Дракона. Наприклад, можете нанести на свої нігті зображення драконів, написати ієрогліфи або використати інші символи культури Китаю.

Трендовый маникюр с иероглифами на год Дракона
Трендовий манікюр з ієрогліфами на рік Дракона. Фото: Pinterest

Напередодні Нового року популярними будуть:

  • Мотиви дракона. Йдеться про зображення цих істот, ієрогліфи або ж луски драконів
  • Кольори дракона. До списку таких кольорів входить золотий, чорний, червоний або зелений

Який колір варто використати у манікюрі у 2024 році

До того ж, варто знати, який колір зможе привернути успіх у професійному плані, отримати матеріальне благополуччя і удачу, а також знайомство з людьми.

Люди, празднующие Новый год
Люди, які святкують Новий рік. Фото: Freepik

Зокрема, варто знати, що:

  • Зелений і бірюзовий колір допоможе мати високий рівень продуктивності та просування кар’єрними сходами у професійному плані
  • Синій колір допоможе отримати фінансове благополуччя
  • Білий колір допоможе познайомитися з людьми, якщо у вас є таке бажання
  • Червоний колір символізує удачу, тому можна сміливо робити такий манікюр

Нагадаємо, ми писали про те, що в якому вбранні слід зустрічати Новий рік 2024. 

Раніше ми розповідали про те, що можна приготувати на святковий стіл на Новий рік 2024. 

Також ми повідомляли про те, чи встановлять у Києві новорічну ялинку цього року.

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