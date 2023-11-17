Найстильніші ідеї для манікюру на Новий рік 2024 — що можна зробити на нігтях

Стильний манікюр на Новий рік 2024. Фото: Pinterest

Як відомо, 2024 рік — це рік Дракона, тому в тренді будуть яскраві кольори як в одязі та прикрашанні ялинок, так і в манікюрі. Справжнім модницям варто знати, який манікюр можна зробити на святкування Нового року.

Новини.LIVE ділиться модними ідеями манікюру на Новий рік 2024.

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Відповідно до східного календаря, покровителем 2024 року стане Дерев’яний Дракон, який є символом удачі та благополуччя, а також влади і енергії. Дерев’яний Дракон характеризує делікатність і м’якість в поведінці людей.

Який манікюр можна зробити на Новий рік 2024

У 2024 році особливо актуальним буде зелений відтінок, але можна також обрати жовтий чи золотий, синій, фіолетовий або синій. Оскільки 2024 — це рік Зеленого Дерев'яного Дракона, можна сміливо робити максимально святкові нігті.

Якщо ви хочете прикрасити себе не тільки одягом, а й манікюром, можна обрати дизайн, який є символом року Дракона. Наприклад, можете нанести на свої нігті зображення драконів, написати ієрогліфи або використати інші символи культури Китаю.

Трендовий манікюр з ієрогліфами на рік Дракона. Фото: Pinterest

Напередодні Нового року популярними будуть:

Мотиви дракона. Йдеться про зображення цих істот, ієрогліфи або ж луски драконів

Кольори дракона. До списку таких кольорів входить золотий, чорний, червоний або зелений

Який колір варто використати у манікюрі у 2024 році

До того ж, варто знати, який колір зможе привернути успіх у професійному плані, отримати матеріальне благополуччя і удачу, а також знайомство з людьми.

Люди, які святкують Новий рік. Фото: Freepik

Зокрема, варто знати, що:

Зелений і бірюзовий колір допоможе мати високий рівень продуктивності та просування кар’єрними сходами у професійному плані

Синій колір допоможе отримати фінансове благополуччя

Білий колір допоможе познайомитися з людьми, якщо у вас є таке бажання

Червоний колір символізує удачу, тому можна сміливо робити такий манікюр

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