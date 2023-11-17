Найстильніші ідеї для манікюру на Новий рік 2024 — що можна зробити на нігтях

Який стильний манікюр можна зробити на Новий рік 2024
Як відомо, 2024 рік — це рік Дракона, тому в тренді будуть яскраві кольори як в одязі та прикрашанні ялинок, так і в манікюрі. Справжнім модницям варто знати, який манікюр можна зробити на святкування Нового року.
Новини.LIVE ділиться модними ідеями манікюру на Новий рік 2024.
Відповідно до східного календаря, покровителем 2024 року стане Дерев’яний Дракон, який є символом удачі та благополуччя, а також влади і енергії. Дерев’яний Дракон характеризує делікатність і м’якість в поведінці людей.
Який манікюр можна зробити на Новий рік 2024
У 2024 році особливо актуальним буде зелений відтінок, але можна також обрати жовтий чи золотий, синій, фіолетовий або синій. Оскільки 2024 — це рік Зеленого Дерев'яного Дракона, можна сміливо робити максимально святкові нігті.
Якщо ви хочете прикрасити себе не тільки одягом, а й манікюром, можна обрати дизайн, який є символом року Дракона. Наприклад, можете нанести на свої нігті зображення драконів, написати ієрогліфи або використати інші символи культури Китаю.
Напередодні Нового року популярними будуть:
- Мотиви дракона. Йдеться про зображення цих істот, ієрогліфи або ж луски драконів
- Кольори дракона. До списку таких кольорів входить золотий, чорний, червоний або зелений
Який колір варто використати у манікюрі у 2024 році
До того ж, варто знати, який колір зможе привернути успіх у професійному плані, отримати матеріальне благополуччя і удачу, а також знайомство з людьми.
Зокрема, варто знати, що:
- Зелений і бірюзовий колір допоможе мати високий рівень продуктивності та просування кар’єрними сходами у професійному плані
- Синій колір допоможе отримати фінансове благополуччя
- Білий колір допоможе познайомитися з людьми, якщо у вас є таке бажання
- Червоний колір символізує удачу, тому можна сміливо робити такий манікюр
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