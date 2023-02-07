Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Красота arrow Как пользоваться ретинолом и чем он может быть опасен arrow

Как пользоваться ретинолом и чем он может быть опасен

7 февраля 2023 21:13
оновлено: 21:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как пользоваться ретинолом — правила и противопоказания
Ретинол широко применяется в косметологии
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ретинол широко используется в косметологии и считается одним из самых эффективных компонентов для улучшения состояния кожи. Помимо антивозрастного воздействия он способен справиться с гиперпигментацией и стимулировать выработку коллагена.

Новини.LIVE расскажет, как пользоваться ретинолом и какие у него противопоказания.

Читайте также:

Что такое ретинол

Это неактивная форма витамина А. При попадании на кожу переходит в ретиноевую кислоту, которая связывается с ядерными рецепторами клетки и запускает определенные реакции. Одной из основных является влияние ретинола на экспрессию генов — он стимулирует или, наоборот, угнетает.

Ретинол активно борется с проблемой старения кожи — с возрастом снижается выработка коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина, а ферментов, разрушающих эти компоненты, организм производит больше. При применении ретиноидов блокируются ферменты, которые теряют коллагеновые и эластиновые волокна, поэтому все процессы нормализуются: активируется синтез коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина.

Правила нанесения

Лишь вечером на очищенную сухую кожу сухими руками избегая зоны вокруг глаз. В период адаптации достаточно одного нажатия на лицо: на шею и на зону декольте.

После нанесения обязательно мойте руки и не контактируйте с людьми и животными, поскольку они также могут получить дозу препарата, который им не нужен.

Противопоказания и оговорки

Чем выше концентрация ретинола в каком-либо средстве, тем интенсивнее он оказывает влияние на кожу. Здесь есть и минус — риск появления дерматита, проявляющийся покраснением, шелушением и сухостью кожи.

Данный компонент может раздражать кожу, поэтому его необходимо вводить по уходу при работе с врачом-косметологом. С учетом типа кожи и реакции на ретинол назначаются продукты от сухости и раздражения.

Кроме того, ретинол обладает тератогенным действием на плод, поэтому во время беременности его использовать и назначать нельзя. Также не рекомендуется использовать его во время лактации до восьми месяцев. После — можно, но при этом нужно стараться не контактировать с малышом, потому что на коже ребенка тоже может оказаться этот компонент.

Напомним, ранее мы писали о секретах красоты от знаменитостей, которые помогут в зимние морозы. Также мы рассказывали пять правил макияжа популярной актрисы Турции Ханде Эрчел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:03 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:53 "Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам

12:49 Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом

Эксклюзив

12:47 "Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута

12:40 Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом

Эксклюзив

12:35 В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 12:48

Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

None 9 Февраль 13:03

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:58

Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

None 9 Февраль 12:55

Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB