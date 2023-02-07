Как пользоваться ретинолом — правила и противопоказания

Как пользоваться ретинолом и чем он может быть опасен
Ретинол широко используется в косметологии и считается одним из самых эффективных компонентов для улучшения состояния кожи. Помимо антивозрастного воздействия он способен справиться с гиперпигментацией и стимулировать выработку коллагена.
Новини.LIVE расскажет, как пользоваться ретинолом и какие у него противопоказания.
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Что такое ретинол
Это неактивная форма витамина А. При попадании на кожу переходит в ретиноевую кислоту, которая связывается с ядерными рецепторами клетки и запускает определенные реакции. Одной из основных является влияние ретинола на экспрессию генов — он стимулирует или, наоборот, угнетает.
Ретинол активно борется с проблемой старения кожи — с возрастом снижается выработка коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина, а ферментов, разрушающих эти компоненты, организм производит больше. При применении ретиноидов блокируются ферменты, которые теряют коллагеновые и эластиновые волокна, поэтому все процессы нормализуются: активируется синтез коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина.
Правила нанесения
Лишь вечером на очищенную сухую кожу сухими руками избегая зоны вокруг глаз. В период адаптации достаточно одного нажатия на лицо: на шею и на зону декольте.
После нанесения обязательно мойте руки и не контактируйте с людьми и животными, поскольку они также могут получить дозу препарата, который им не нужен.
Противопоказания и оговорки
Чем выше концентрация ретинола в каком-либо средстве, тем интенсивнее он оказывает влияние на кожу. Здесь есть и минус — риск появления дерматита, проявляющийся покраснением, шелушением и сухостью кожи.
Данный компонент может раздражать кожу, поэтому его необходимо вводить по уходу при работе с врачом-косметологом. С учетом типа кожи и реакции на ретинол назначаются продукты от сухости и раздражения.
Кроме того, ретинол обладает тератогенным действием на плод, поэтому во время беременности его использовать и назначать нельзя. Также не рекомендуется использовать его во время лактации до восьми месяцев. После — можно, но при этом нужно стараться не контактировать с малышом, потому что на коже ребенка тоже может оказаться этот компонент.
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