Как пользоваться ретинолом — правила и противопоказания

Ретинол широко применяется в косметологии

Ретинол широко используется в косметологии и считается одним из самых эффективных компонентов для улучшения состояния кожи. Помимо антивозрастного воздействия он способен справиться с гиперпигментацией и стимулировать выработку коллагена.

Новини.LIVE расскажет, как пользоваться ретинолом и какие у него противопоказания.

Что такое ретинол

Это неактивная форма витамина А. При попадании на кожу переходит в ретиноевую кислоту, которая связывается с ядерными рецепторами клетки и запускает определенные реакции. Одной из основных является влияние ретинола на экспрессию генов — он стимулирует или, наоборот, угнетает.

Ретинол активно борется с проблемой старения кожи — с возрастом снижается выработка коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина, а ферментов, разрушающих эти компоненты, организм производит больше. При применении ретиноидов блокируются ферменты, которые теряют коллагеновые и эластиновые волокна, поэтому все процессы нормализуются: активируется синтез коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина.

Правила нанесения

Лишь вечером на очищенную сухую кожу сухими руками избегая зоны вокруг глаз. В период адаптации достаточно одного нажатия на лицо: на шею и на зону декольте.

После нанесения обязательно мойте руки и не контактируйте с людьми и животными, поскольку они также могут получить дозу препарата, который им не нужен.

Противопоказания и оговорки

Чем выше концентрация ретинола в каком-либо средстве, тем интенсивнее он оказывает влияние на кожу. Здесь есть и минус — риск появления дерматита, проявляющийся покраснением, шелушением и сухостью кожи.

Данный компонент может раздражать кожу, поэтому его необходимо вводить по уходу при работе с врачом-косметологом. С учетом типа кожи и реакции на ретинол назначаются продукты от сухости и раздражения.

Кроме того, ретинол обладает тератогенным действием на плод, поэтому во время беременности его использовать и назначать нельзя. Также не рекомендуется использовать его во время лактации до восьми месяцев. После — можно, но при этом нужно стараться не контактировать с малышом, потому что на коже ребенка тоже может оказаться этот компонент.

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