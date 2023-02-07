Як користуватися ретинолом — правила та протипоказання

Ретинол широко застосовується в косметології

Ретинол широко застосовується в косметології і вважається одним із найефективніших компонентів для покращення стану шкіри. Крім антивікового впливу він здатний впоратися з гіперпігментацією та стимулювати вироблення колагену.

Новини.LIVE розкаже, як користуватися ретинолом та які в нього є протипоказання.

Що таке ретинол

Це неактивна форма вітаміну А. При попаданні на шкіру переходить у ретиноєву кислоту, яка надалі пов'язується з ядерними рецепторами клітини та запускає певні реакції. Однією з основних є вплив ретинолу на експресію генів — він її стимулює чи, навпаки, гнітить.

Ретинол активно бореться з проблемою старіння шкіри — з віком знижується вироблення колагену, гіалуронової кислоти та еластину, а ферментів, які руйнують ці компоненти, організм виробляє більше. При застосуванні ретиноїдів блокуються ті ферменти, що гублять колагенові та еластинові волокна, тому всі процеси нормалізуються: активується синтез колагену, гіалуронової кислоти та еластину.

Правила нанесення

Лише ввечері на очищену суху шкіру сухими руками, уникаючи зони навколо очей. У період адаптації достатньо буде одного натискання на обличчя: на шию та на зону декольте.

Після нанесення обов'язково мийте руки і не контактуйте близько з людьми та тваринами, оскільки вони також можуть отримати дозу препарату, який їм не потрібен.

Протипоказання та застереження

Чим вища концентрація ретинолу в якомусь засобі, тим інтенсивніше він впливає на шкіру. Тут є і мінус — ризик появи дерматиту, який проявляється почервонінням, лущенням та сухістю шкіри.

Даний компонент може дратувати шкіру, тому його необхідно вводити догляд під час роботи з лікарем-косметологом. З урахуванням типу шкіри та реакції на ретинол, призначаються продукти від сухості та подразнення.

Крім того, ретинол має тератогенну дію на плід, тому під час вагітності його використовувати і призначати не можна. Також не рекомендується застосовувати його під час лактації до восьми місяців. Після — можна, але при цьому потрібно намагатися не контактувати з малюком, бо на шкірі дитини теж може виявитися цей компонент.

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