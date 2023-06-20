Какие знаки Зодиака наиболее склонны к предательству – кто использует доверие

Знаки Зодиака, способные больше всех предавать: даже глазом не поведут
Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака наиболее склонны к предательству, чем другие. По словам специалистов, представители Девы, Стрельца и Водолея могут с легкостью воспользоваться доверием другого человека и даже в этом не признаться.
Об этом сообщает eAstroHelp.
Какие знаки Зодиака подвержены предательству?
Дева
Представители этого знака Зодиака достаточно хитры, ведь они могут много лет быть близким человеком, а затем резко подставить. Такие люди не остановятся ни перед чем и будут манипулировать другими до тех пор, пока не получат желаемое.
Коварство Дев лишает желания верить кому-то и полностью убивает веру в людей. Люди, рожденные под этим знаком, легко втираются в доверие и идут по головам других людей.
Стрелец
Астрологи считают этот знак Зодиака честным, надежным и верным, но мало кто знает, что они способны предавать. Впрочем, это они могут совершить в эмоциональном порыве или просто под определенным впечатлением. Об измене таких людей узнать сложно, ведь они все делают тихо.
Но когда вся правда всплывет, Стрелец не признает сразу себя виновным, а будет лгать до последнего.
Водолей
Люди, которые родились под знаком Водолея, довольно милые, отзывчивые и добрые. Глядя на них, никогда не возникает мысли о том, что они способны предать. Эти люди являются настоящей душой компании, но они способны предать близких людей, ища развлечения на стороне.
Если кто-то узнает о предательстве Водолея, он будет долго раскаиваться. Этот человек будет умолять о прощении, но впоследствии это снова повторится.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака наиболее мстительны среди всех.
Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака являются настоящими воинами по жизни.
Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака не любят, когда нарушается их личное пространство.