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Знаки Зодиака, способные больше всех предавать: даже глазом не поведут

20 июня 2023 19:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака наиболее склонны к предательству – кто использует доверие
Влюбленная пара, поссорившаяся в постели. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака наиболее склонны к предательству, чем другие. По словам специалистов, представители Девы, Стрельца и Водолея могут с легкостью воспользоваться доверием другого человека и даже в этом не признаться.

Об этом сообщает eAstroHelp.

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Дева

Представители этого знака Зодиака достаточно хитры, ведь они могут много лет быть близким человеком, а затем резко подставить. Такие люди не остановятся ни перед чем и будут манипулировать другими до тех пор, пока не получат желаемое.

Знак Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Коварство Дев лишает желания верить кому-то и полностью убивает веру в людей. Люди, рожденные под этим знаком, легко втираются в доверие и идут по головам других людей.

Стрелец

Астрологи считают этот знак Зодиака честным, надежным и верным, но мало кто знает, что они способны предавать. Впрочем, это они могут совершить в эмоциональном порыве или просто под определенным впечатлением. Об измене таких людей узнать сложно, ведь они все делают тихо.

Знак Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Но когда вся правда всплывет, Стрелец не признает сразу себя виновным, а будет лгать до последнего.

Водолей

Люди, которые родились под знаком Водолея, довольно милые, отзывчивые и добрые. Глядя на них, никогда не возникает мысли о том, что они способны предать. Эти люди являются настоящей душой компании, но они способны предать близких людей, ища развлечения на стороне.

Знак Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Если кто-то узнает о предательстве Водолея, он будет долго раскаиваться. Этот человек будет умолять о прощении, но впоследствии это снова повторится.

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