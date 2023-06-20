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Знаки Зодіаку, які здатні більше за всіх зраджувати: навіть оком не поведуть

20 червня 2023 19:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку є найбільш схильними до зради – хто використовує довіру
Закохана пара, яка посварилася в ліжку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи розповіли про те, які знаки Зодіаку найбільш схильні до зради, аніж інші. За словами фахівців, представники Діви, Стрільця та Водолія можуть з легкістю використати довіру іншої людини та навіть в цьому не зізнатися.

Про це повідомляє eAstroHelp.

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Які знаки Зодіаку схильні до зради?

Діва

Представники цього знаку Зодіаку є досить хитрими, адже вони можуть багато років бути близькою людиною, а потім різко підставити. Такі люди не зупиняться ні перед чим та будуть маніпулювати іншими до тих пір, поки не отримують бажане.

Знак Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Підступність Дів позбавляє бажання вірити комусь та повністю вбиває віру в людей. Люди, народжені під цим знаком, легко втираються в довіру та йдуть по головах інших людей.

Стрілець

Астрологи вважають цей знак Зодіаку чесним, надійним та вірним, але мало хто знає, що вони здатні зраджувати. Втім, це вони можуть зробити в емоційному пориві або просто під певним враженням. Про зраду таких людей дізнатися складно, адже вони все роблять тихо.

Знак Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Але коли вся правда спливе, Стрілець не визнає одразу себе винним, а буде брехати до останнього.

Водолій

Люди, які народилися під знаком Водолія, є досить милими, чуйними та добрими. Дивлячись на них, ніколи не виникає думка стосовно того, що вони здатні зрадити. Ці люди є справжньою душею компанії, але вони здатні зрадити близьких людей, шукаючи розваги на стороні.

Знак Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Якщо хтось дізнається про зраду Водолія, він довго каятиметься. Ця людина благатиме про прощення, але згодом це знову повториться.

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