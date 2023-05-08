Какие знаки Зодиака являются самыми уязвимыми – астрологи назвали три из них

Самые уязвимые знаки Зодиака, обладающие высокой чувствительностью. Фото: google.com

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака имеют высокий уровень чувствительности и очень тяжело переживают разные неудачи. По словам специалистов, у людей, родившихся под знаком Весов, Рака и Скорпиона, в случае неудачи возникает желание просто молчать и закрываться в себе.

Об этом сообщает портал "Pomponik.pl"

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Весы

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, предъявляют к себе серьезные требования, но не в состоянии их выполнить из-за больших сомнений в собственных способностях. Такие люди очень настороженно относятся к людям и буквально уверены, что вся критика касается только них.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: google.com

Когда Весам делают замечания или дают советы, они обижаются. А когда на их права и личное пространство начинают посягать, у них начинается истерика. Более того, представители этого знака Зодиака не забывают обиды.

Рак

Люди под этим знаком Зодиака очень эмоциональны и чувствительны, они умеют читать чужие мысли и понимать чужие чувства. Но такие люди многое берут на себя и стараются всем понравиться, но поэтому они всегда получают критику.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: google.com

Представители этого знака Зодиака обижаются как дети и начинают в себе замыкаться даже из-за каких-то незначительных вещей.

Скорпион

Люди, появившиеся на свет под этим зодиакальным знаком, умеют показывать хорошее настроение, хотя внутри очень сомневаются. Они умеют очень долго держать в себе плохие эмоции, но однажды такие люди могут просто сорваться.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: google.com

Скорпионы могут долго ждать, но всегда пытаются отомстить человеку, который их оскорбил.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут начать новую жизнь до конца весны.

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