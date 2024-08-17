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Уже в эти выходные 3 знака Зодиака узнают об измене со стороны любимых

17 августа 2024 05:40
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Три знака Зодиака, которым могут изменить любимые на выходных — что говорят астрологи
Влюбленные люди в ссоре. Фото: Medium
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

В эту субботу или воскресенье представители некоторых знаков зодиакального круга могут "получить нож" в спину от людей, которых они любят. Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака придется завершить отношения с партнерами из-за измены.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева

Представители этого знака Зодиака очень часто находятся в самом водовороте общения, поэтому им очень сложно полностью контролировать свои отношения. Уже в эти выходные люди под знаком Дева могут узнать о том, что им изменили любимые, что очень "ударит" по ним.

Астрологи рекомендуют даже не пытаться надеяться на какие-то оправдания от партнеров, ведь это отнюдь не перекроет боль в сердце, которую они испытают от предательства.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, от природы обладают хорошей интуицией, которая уже в эти выходные им поможет. Стрельцы почувствуют, что их отношения изменились. В ближайшее время они могут узнать о том, что близкий человек обманул их или даже изменил, что будет серьезным испытанием для доверия.

Астрологи советуют не надеяться на что-то в отношениях, в которых уже давно ничего нет — ни доверия, ни любви.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

Водолеи являются невероятно чувствительными личностями и очень часто верят своим любимым людям. Однако, в эти выходные они получат шокирующую новость о том, что их чувства обманули. Поэтому есть риск того, что стабильность эмоционального состояния буквально "рухнет".

Но астрологи рекомендуют смело просить о поддержке у друзей или родных людей.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, в жизни каких знаков Зодиака наступит черная полоса к концу 2024 года.

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