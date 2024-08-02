Знаки Зодіаку, в житті яких виникне чорна смуга до кінця 2024 року

Засмучений чоловік на підлозі. Фото: Freepik

Представники деяких знаків зодіакального сузір’я в цьому році можуть зіткнутися з багатьма неприємними подіями у своєму житті. Астрологи розповіли, які два знаки Зодіаку можуть постраждати через настання чорної смуги, що може залишити неприємний відбиток на емоційному стані.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Водолій

Представники цього зодіакального знаку часто не допускають до себе людей, навіть коханих. Тому зовсім не дивно, що Водолії обирають гостьовий шлюб, але далеко не всім це підходить. Астрологи попереджають, що через страх зближуватися з людьми люди під цим знаком можуть залишитися самотніми.

Тому Водоліям варто попрацювати над собою і подумати над тим, щоб покращити і зміцнити свої романтичні стосунки з коханими людьми. Якщо цього не зробити, можна залишитися без особистого життя. Тому все залежить від того, що вирішать робити представники цього знаку Зодіаку.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, можуть стати жертвами зловмисників. Тому Ракам варто бути обережними з новими людьми і не довіряти нікому сліпо. До того ж, астрологи радять тримати свої гроші в надійному місці, адже буде багато охочих їх забрати.

До того ж, представникам Раку краще не інвестувати в будь-яку нерухомість, адже можна геть "прогоріти" і навіть залишитися з порожніми кишенями. Також людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, цього року варто захистити себе від непередбачуваних подій у житті, щоб не ризикувати.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

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