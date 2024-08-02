Знаки Зодиака, в жизни которых возникнет черная полоса до конца 2024 года

Расстроенный мужчина на полу. Фото: Freepik

Представители некоторых знаков зодиакального созвездия в этом году могут столкнуться с многими неприятными событиями в своей жизни. Астрологи рассказали, какие два знака Зодиака могут пострадать из-за наступления черной полосы, что может оставить неприятный отпечаток на эмоциональном состоянии.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Водолей

Представители этого зодиакального знака часто не допускают к себе людей, даже любимых. Поэтому совсем не удивительно, что Водолеи выбирают гостевой брак, но далеко не всем это подходит. Астрологи предупреждают, что из-за страха сближаться с людьми люди под этим знаком могут остаться одинокими.

Поэтому Водолеям следует поработать над собой и подумать над тем, чтобы улучшить и укрепить свои романтические отношения с любимыми людьми. Если это не сделать, можно остаться без личной жизни. Поэтому все зависит от того, что решат делать представители этого знака Зодиака.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, могут стать жертвами злоумышленников. Поэтому Ракам следует быть осторожными с новыми людьми и не доверять никому слепо. К тому же, астрологи советуют держать свои деньги в надежном месте, ведь будет много желающих их забрать.

К тому же, представителям Рака лучше не инвестировать в любую недвижимость, ведь можно "прогореть" и даже остаться с пустыми карманами. Также людям, родившимся под этим зодиакальным знаком, в этом году стоит защитить себя от непредсказуемых событий в жизни, чтобы не рисковать.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

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