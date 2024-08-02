Знаки Зодиака, в жизни которых возникнет черная полоса до конца 2024 года

Черная полоса "собьет с пути" двух знаков Зодиака до конца 2024 года
Представители некоторых знаков зодиакального созвездия в этом году могут столкнуться с многими неприятными событиями в своей жизни. Астрологи рассказали, какие два знака Зодиака могут пострадать из-за наступления черной полосы, что может оставить неприятный отпечаток на эмоциональном состоянии.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
В жизни каких знаков Зодиака возникнет черная полоса до конца 2024 года
Водолей
Представители этого зодиакального знака часто не допускают к себе людей, даже любимых. Поэтому совсем не удивительно, что Водолеи выбирают гостевой брак, но далеко не всем это подходит. Астрологи предупреждают, что из-за страха сближаться с людьми люди под этим знаком могут остаться одинокими.
Поэтому Водолеям следует поработать над собой и подумать над тем, чтобы улучшить и укрепить свои романтические отношения с любимыми людьми. Если это не сделать, можно остаться без личной жизни. Поэтому все зависит от того, что решат делать представители этого знака Зодиака.
Рак
Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, могут стать жертвами злоумышленников. Поэтому Ракам следует быть осторожными с новыми людьми и не доверять никому слепо. К тому же, астрологи советуют держать свои деньги в надежном месте, ведь будет много желающих их забрать.
К тому же, представителям Рака лучше не инвестировать в любую недвижимость, ведь можно "прогореть" и даже остаться с пустыми карманами. Также людям, родившимся под этим зодиакальным знаком, в этом году стоит защитить себя от непредсказуемых событий в жизни, чтобы не рисковать.
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